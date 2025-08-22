Ο… ήρωας της μπουγάδας: Μια ιστορία ευγένειας στην Αυστραλία

Υπάρχουν οι διανομείς που αφήνουν τα δέματα απλώς στην είσοδο και υπάρχουν κι εκείνοι που, αφού ολοκληρώσουν την παράδοση, φροντίζουν και για… τα ρούχα σας. Στην σπάνια αυτή κατηγορία ανήκει ο Γκούρπριτ Σινγκ, ο οποίος εντοπίστηκε από την Βέριτι Γουάντελ να μαζεύει την μπουγάδα που είχε αφήσει στον κήπο της και να την τοποθετεί προσεκτικά κάτω από το στέγαστρο, καθώς άρχιζε να βρέχει.

Το περιστατικό καταγράφηκε από την κάμερα ασφαλείας της εισόδου του σπιτιού της στο Λόγκαν, νότια του Μπρισμπέιν, και η Γουάντελ αποφάσισε να μοιραστεί το βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας κύμα επαινετικών σχολίων.

Κάπως έτσι, «έπιασε» τον Γκούρπριτ Σινγκ να μαζεύει την μπουγάδα και να αφήνει τα πλυμένα κάτω από το στέγαστρο της εισόδου, καθώς είχε αρχίσει να βρέχει.Η ιδιοκτήτρια εξεπλάγη (ευχάριστα) σε τέτοιο βαθμό, ώστε πόσταρε το βίντεο από την κάμερα ασφαλείας στο μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η καλή πράξη που έγινε viral

«Αυτό συμβαίνει μία στο εκατομμύριο. Νόμιζα ότι θα γυρνούσα στο σπίτι και θα έβρισκα τα ρούχα μου μούσκεμα, αλλά ΟΧΙ». Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου οι καταγγελίες για αμφίβολου επαγγελματισμού παραδόσεις είναι μακράν πιο συχνές, η ευγενική πράξη του Σινγκ έγινε viral και ο ίδιος ο «ήρωας της μπουγάδας», όπως τον αποκάλεσε τοπικό μέσο. Η ευγενική χειρονομία του Σινγκ και η αναγνώριση από τη Γουάντελ γρήγορα ξεπέρασαν τα διαδικτυακά και τηλεοπτικά σύνορα της χώρας. Στην ομοβροντία παγκόσμιου ενδιαφέροντος, πάντως, ο Σινγκ φαινόταν μπερδεμένος, καθώς θεώρησε δυσανάλογη την τόση δημοσιότητα για μία αυτονόητη, για τον ίδιο, συμπεριφορά.

Οπως λέει ο ίδιος, αρχικά αναρωτήθηκε αν ήταν σωστό να μαζέψει τα ρούχα, αλλά τελικά το έκανε και του πήρε «ένα λεπτό». Ως μέλος της κοινότητας των Σιχ στο Μπρισμπέιν, ο Σινγκ είναι γνωστός στην τοπική θρησκευτική κοινότητα, ιδίως για τις πράξεις καλοσύνης που υπαγορεύει η πίστη του, εξηγεί μέλος της κοινότητας των Σιχ στο CNN.

Ενώ η αρχική ανάρτηση της Γουάντελ προσέλκυσε χιλιάδες επαινετικά σχόλια για τον Σινγκ, δεν έλειψαν οι επικρίσεις ή και οι κακεντρέχειες από κάποιους. Σε δεύτερο βίντεό της, η ίδια παρακινεί τον κόσμο «να είμαστε πιο ευγενικοί. Αν έχετε την ευκαιρία να κάνετε μια εντελώς ανιδιοτελή πράξη, κάντε τη, μην το σκέφτεστε. Χαιρετήστε κάποιον. Χαμογελάστε σε κάποιον. Κάνει τη διαφορά».