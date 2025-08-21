Στοιχεία από μια απόρρητη βάση δεδομένων της ισραηλινής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών δείχνουν ότι πέντε στους έξι Παλαιστίνιους που σκοτώθηκαν από τις ισραηλινές δυνάμεις στη Γάζα ήταν άμαχοι -ένα εξαιρετικά υψηλό ποσοστό, που σπάνια παρατηρείται τις τελευταίες δεκαετίες σε πολέμους, όπως μεταδίδει ο Guardian.

Τον Μάιο, 19 μήνες μετά την έναρξη του πολέμου, Ισραηλινοί αξιωματούχοι πληροφοριών κατέγραψαν 8.900 κατονομαζόμενους μαχητές της Χαμάς και της Παλαιστινιακής Ισλαμικής Τζιχάντ ως νεκρούς ή «πιθανόν νεκρούς», σύμφωνα με έρευνα του Guardian, του ισραηλινο-παλαιστινιακού +972 Magazine και του εβραϊκής γλώσσας Local Call.

Την ίδια περίοδο, οι Αρχές Υγείας της Γάζας ανέφεραν 53.000 Παλαιστίνιους νεκρούς από ισραηλινές επιθέσεις, αριθμός που περιλαμβάνει μαχητές και άμαχους. Οι μαχητές που κατονομάζονται στη βάση δεδομένων του στρατού αντιπροσωπεύουν μόλις το 17% του συνόλου, υποδεικνύοντας ότι το 83% των νεκρών ήταν άμαχοι.

Αυτό το ποσοστό θεωρείται εξαιρετικά υψηλό για σύγχρονες συγκρούσεις, ακόμα και σε συγκρούσεις γνωστές για ανεξέλεγκτη βία, όπως οι εμφύλιοι πόλεμοι στη Συρία και το Σουδάν.

«Αυτό το ποσοστό αμάχων μεταξύ των νεκρών θα ήταν ασυνήθιστα υψηλό, ειδικά καθώς διαρκεί τόσο πολύ», δήλωσε η Therése Pettersson από το Uppsala Conflict Data Program, που παρακολουθεί θανάτους αμάχων παγκοσμίως. «Αν επιλέξεις μια συγκεκριμένη πόλη ή μάχη σε άλλη σύγκρουση, μπορεί να βρεις παρόμοια ποσοστά, αλλά σπάνια συνολικά».

Από το 1989, σε παγκόσμιες συγκρούσεις που παρακολουθεί το UCDP, μεγαλύτερο ποσοστό αμάχων υπήρξε μόνο στη Σρεμπρένιτσα -αν και όχι συνολικά στον πόλεμο της Βοσνίας-, στη γενοκτονία της Ρουάντα και κατά την πολιορκία της Μαριούπολης από τη Ρωσία το 2022.

Πολλοί ειδικοί, νομικοί και ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων Ισραηλινών ακαδημαϊκών και οργανώσεων, κατηγορούν το Ισραήλ για γενοκτονία στη Γάζα, επικαλούμενοι τη μαζική δολοφονία αμάχων και τον λιμό, τον οποίο οργανώσεις έχουν χαρακτηρίσει «σκόπιμο».

Ο ισραηλινός στρατός δεν αμφισβήτησε την ύπαρξη της βάσης δεδομένων ούτε τα στοιχεία για τους θανάτους της Χαμάς και της Παλαιστινιακής Ισλαμικής Τζιχάντ όταν ρωτήθηκε από το Local Call και το +972 Magazine. Όταν ο Guardian ζήτησε σχόλιο για τα ίδια δεδομένα, ένας εκπρόσωπος δήλωσε ότι αποφάσισαν να «αναδιατυπώσουν» την απάντησή τους.

Μια σύντομη δήλωση προς τον Guardian δεν απάντησε άμεσα στις ερωτήσεις για τη βάση δεδομένων στρατιωτικών πληροφοριών.

Ανέφερε ότι «τα στοιχεία που παρουσιάζονται στο άρθρο είναι λανθασμένα», χωρίς να διευκρινίζει ποια δεδομένα αμφισβητεί ο ισραηλινός στρατός, και ότι οι αριθμοί «δεν αντικατοπτρίζουν τα δεδομένα που υπάρχουν στα συστήματα του Ισραηλινού Στρατού», χωρίς λεπτομέρειες.

Η βάση δεδομένων κατονομάζει 47.653 Παλαιστίνιους ως ενεργούς στα στρατιωτικά τμήματα της Χαμάς και της Παλαιστινιακής Ισλαμικής Τζιχάντ. Βασίζεται σε εσωτερικά έγγραφα που κατασχέθηκαν στη Γάζα και δεν έχουν ελεγχθεί από τον Guardian.

Πολλαπλές πηγές πληροφοριών που γνωρίζουν τη βάση δήλωσαν ότι ο στρατός τη θεωρεί ως το μόνο αξιόπιστο αρχείο για τους θανάτους μαχητών.

Ο στρατός θεωρεί επίσης αξιόπιστο τον αριθμό νεκρών που δίνει το υπουργείο Υγείας της Γάζας, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ενώ ο πρώην επικεφαλής στρατιωτικών πληροφοριών τον επικαλέστηκε πρόσφατα, αν και Ισραηλινοί πολιτικοί συχνά απορρίπτουν αυτούς τους αριθμούς, λέγοντας πως πρόκειται για προπαγάνδα.