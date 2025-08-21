newspaper
Πικρά μαθήματα Ιστορίας για το μέλλον της Ουκρανίας
Κόσμος 21 Αυγούστου 2025 | 06:00

Πικρά μαθήματα Ιστορίας για το μέλλον της Ουκρανίας

Ο Τραμπ φέρεται να δήλωσε ότι πίστευε ότι ο Πούτιν θα συμφωνούσε σε μια ειρηνευτική συμφωνία που θα τερματίζει τον πόλεμο εάν η Ουκρανία παραδώσει ολόκληρες τις επαρχίες Ντονέτσκ και Λουχάνσκ στα ανατολικά

Νατάσα Μπαστέα
Νατάσα Μπαστέα
Το 1938, με τη συμφωνία του Μονάχου, η παραχώρηση της Σουδητίας και του πυκνού δικτύου οχυρώσεων, δασών και χαρακωμάτων οδήγησε στην ταχεία κατάρρευση της ικανότητας της Τσεχοσλοβακίας να αμυνθεί έναντι της ναζιστικής Γερμανίας. Υπάρχουν φόβοι στην Ευρώπη ότι η ικανότητα του Κιέβου να αντισταθεί στη Ρωσία θα καταστραφεί εξίσου εάν ο Ντόναλντ Τραμπ  επηρεασμένος από τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν– πιέσει την Ουκρανία να παραδώσει βασικές αμυντικές γραμμές στην ανατολική περιοχή του Ντονμπάς. Αυτή την ιστορική υπενθύμιση κάνει το Politico, σε άρθρο όπου εξηγεί γιατί οι παραχωρήσεις της συμφωνίας του Μονάχου του 1938 προς τους Ναζί στοιχειώνουν τις σημερινές συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ.

Αυτός ο κίνδυνος ήταν ο πιο σημαντικός στο μυαλό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι καθώς συναντήθηκε με τον Τραμπ στην Ουάσιγκτον τη Δευτέρα. «Ενώ ο Τραμπ μπορεί να δει ένα κομμάτι του Ντονμπάς ως κόκαλο για να πετάξει στον Πούτιν για να εξασφαλίσει μια συμφωνία, ο Ζελένσκι γνωρίζει ότι μια τέτοια παραχώρηση θα υπονόμευε οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία και θα έδινε τη δυνατότητα στους Ρώσους να εισβάλουν περαιτέρω στην καρδιά της Ουκρανίας» αναφέρεται στο δημοσίευμα. «Είναι ζωτικής σημασίας για την Ευρώπη να μη μετατρέψει όλο αυτό σε μια ακόμη στιγμή του Μονάχου ή της Γιάλτας» εξηγεί ο Τομάς Κοπέσνι, επίτροπος της τσεχικής κυβέρνησης για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, αναφερόμενος στην προδοσία των Τσέχων από τη Δύση στη σύνοδο κορυφής του Μονάχου το 1938 και στο ξεπούλημα της Κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης στον Ιωσήφ Στάλιν στη Γιάλτα το 1945.

Ο Τραμπ φέρεται να δήλωσε ότι πίστευε ότι ο Πούτιν θα συμφωνούσε σε μια ειρηνευτική συμφωνία που θα τερματίζει τον πόλεμο εάν η Ουκρανία παραδώσει ολόκληρες τις επαρχίες Ντονέτσκ και Λουχάνσκ στα ανατολικά. Η Ρωσία καταλαμβάνει σχεδόν όλο το Λουχάνσκ και τα τρία τέταρτα του Ντονέτσκ. Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι δεν θα το κάνει. «Δεν θα φύγουμε από το Ντονμπάς. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Το Ντονμπάς για τους Ρώσους είναι ένα εφαλτήριο για μια μελλοντική νέα επίθεση» τόνισε. Και ο Ολέξι Χαράν, καθηγητής Συγκριτικής Πολιτικής στην Ακαδημία του Πανεπιστημίου του Κιέβου, συμπληρώνει: «Χωρίς εγγυήσεις ασφαλείας, το πάγωμα του πολέμου σημαίνει ένα δεύτερο Μόναχο του 1938».

Στους «Financial Times» o αρθρογράφος Γκίντεον Ραχμάν προειδοποιεί ότι, εν μέσω της ταχείας διπλωματίας και των έντονων συναισθημάτων, υπάρχει κίνδυνος τόσο για την Ουκρανία όσο και για την Ευρώπη να χάσουν από τα μάτια τους ένα στρατηγικό όραμα για το πού θέλουν να φτάσουν – και τι είναι εφικτό. «Ο πόλεμος είναι απρόβλεπτος. Αλλά οι πιο πειστικές αναλύσεις που έχω δει είναι ότι η Ουκρανία χάνει σιγά-σιγά – με το πρόβλημα ανθρώπινου δυναμικού της χώρας στην πρώτη γραμμή να γίνεται σταθερά πιο έντονο. Αυτό σημαίνει ότι μια πλήρης κατάρρευση των συνομιλιών και η συνέχιση του πολέμου θα ήταν πιθανώς καλύτερη για τη Ρωσία παρά για την Ουκρανία» παρατηρεί.

Και ο Ράχμαν συνεχίζει θυμίζοντας το παράδειγμα των χωρών της Βαλτικής: «Η νομική αναγνώριση της βίαιης προσάρτησης ουκρανικού εδάφους από τη Ρωσία είναι ορθώς απαράδεκτη για την Ουκρανία, την ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο. Ωστόσο, μια de facto αναγνώριση της ρωσικής κατοχής ορισμένων εδαφών ως βάναυσης πραγματικότητας – στο πλαίσιο μιας ευρύτερης ειρηνευτικής συμφωνίας – μπορεί να είναι απαραίτητη. Η προσάρτηση των χωρών της Βαλτικής από τη Σοβιετική Ενωση μετά το 1940 δεν αναγνωρίστηκε ποτέ νομικά από τις ΗΠΑ και τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Αλλά ήταν γεγονός μέχρι που, τελικά, τα κράτη της Βαλτικής ανέκτησαν την ανεξαρτησία τους».

Σκεπτόμενοι ευρύτερα το μέλλον της Ουκρανίας, οι βασικές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις κατανοούν ότι η συζήτηση δεν μπορεί να αφορά μόνο το έδαφος – αν και αυτό είναι σημαντικό. Ο πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ, ένας ισχυρός παράγοντας στη σημερινή διπλωματία, έχει προτείνει ένα χρήσιμο πλαίσιο για να σκεφτούμε το μέλλον – βασιζόμενοι στην εμπειρία της χώρας του μετά από δύο πολέμους με τη Ρωσία τη δεκαετία του 1940. Οι τελικές ειρηνευτικές συνθήκες περιλάμβαναν την παραχώρηση περίπου του 10% της χώρας. Η μεταπολεμική Φινλανδία αναγκάστηκε επίσης να παραμείνει ουδέτερο κράτος για να αποφύγει να ανταγωνιστεί τη Μόσχα.

Αλλά –κρίσιμο– η Φινλανδία διατήρησε τη νομική της ανεξαρτησία και τη δημοκρατία της. Αυτό της επέτρεψε να γίνει μια ευημερούσα, ελεύθερη και επιτυχημένη χώρα. Χρησιμοποιώντας αυτό το πλαίσιο –και την εμπειρία της Φινλανδίας– υποδηλώνει ότι η Ουκρανία δεν χρειάζεται να επιτύχει το 100% των στόχων της και στους τρεις τομείς για να βγει από αυτόν τον πόλεμο με ένα θετικό μέλλον. «Εάν η Ουκρανία μπορεί να διατηρήσει την ανεξαρτησία και τη δημοκρατία της, τότε η πραγματοποίηση ορισμένων de facto εδαφικών παραχωρήσεων μπορεί να είναι μια επώδυνη αλλά αποδεκτή παραχώρηση» καταλήγει.

World
Fed: Στάση αναμονής και αβεβαιότητα για τα επόμενα βήματα

Fed: Στάση αναμονής και αβεβαιότητα για τα επόμενα βήματα

Wall Street
Wall Street: Τέταρτη ημέρα απωλειών για S&P 500 – Νέα πίεση στις τεχνολογικές μετοχές

Wall Street: Τέταρτη ημέρα απωλειών για S&P 500 – Νέα πίεση στις τεχνολογικές μετοχές

Το τίμημα της Pax Americana αλά Τραμπ – Διδάγματα για την Ουκρανία από το μακρινό Κονγκό
Διπλωματικά «μπαλώματα» 21.08.25

Το τίμημα της Pax Americana αλά Τραμπ – Διδάγματα για την Ουκρανία από το μακρινό Κονγκό

Συνδέοντάς την με κρίσιμες πρώτες ύλες, η κυβέρνηση Τραμπ μεσολάβησε σε μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ του Κονγκό και της Ρουάντα, όμως το σχέδιο της Ουάσιγκτον παραμένει στον αέρα

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Βενεζουέλα: Ο Τραμπ αναπτύσσει στα ανοιχτά της Βενεζουέλας αμφίβια αρμάδα με χιλιάδες πεζοναύτες
Διαταγή Τραμπ 21.08.25

Αμφίβια αρμάδα με χιλιάδες πεζοναύτες ζώνει τη Βενεζουέλα

Πολεμικά πλοία με χιλιάδες πεζοναύτες, ελικοπτεροφόρα αποβατικά και υποβρύχιο, δόθηκε εντολή από τον Τραμπ να αναπτυχθούν στα ανοιχτά της Βενεζουέλας, με πρόσχημα την καταπολέμηση των ναρκωτικών.

Σύνταξη
Ουκρανία: Ελπίζω να έλεγξαν τη λιμουζίνα του Τραμπ για μικροτσίπ από τον Πούτιν, λέει πρώην διευθυντής της CIA
Πρώην διευθυντής CIA 21.08.25

«Ελπίζω να έλεγξαν τη λιμουζίνα του Τραμπ για μικροτσίπ από τον Πούτιν»

Ο Τζον Μπρέναν, πρώην διευθυντής της CIA, αναφερόμενος στη σύνοδο κορυφής της Αλάσκας, χαρακτήρισε τον Πούτιν «έμπειρο χειραγωγό» και αναρωτήθηκε εάν έψαξαν για μικροτσίπ στη λιμουζίνα του Τραμπ.

Σύνταξη
Μεξικό: Εκτέλεσαν ερμηνευτή τραγουδιών που υμνούν βαρόνους ναρκωτικών
Ενοπλη επίθεση 21.08.25

Εκτέλεσαν ερμηνευτή narcocorridos στο Μεξικό

Εκτελεστές δολοφόνησαν ερμηνευτή τραγουδιών που υμνούν βαρόνους ναρκωτικών, τα επονομαζόμενα narcocorridos, στην πολιτεία Χαλίσκο του Μεξικού.

Σύνταξη
Ουκρανία: Στην Ευρώπη η μερίδα του λέοντος ως προς τις εγγυήσεις ασφαλείας, δηλώνει ο Βανς
Ουκρανία 21.08.25

Τζέι Ντι Βανς: Η Ευρώπη θα σηκώσει το κύριο βάρος των εγγυήσεων ασφαλείας

«Δεν νομίζω πως πρέπει να σηκώσουμε εμείς το βάρος» των εγγυήσεων ασφαλείας στην Ουκρανία, δηλώνει ο Τζέι Ντι Βανς, τονίζοντας ότι θα πρέπει «η Ευρώπη θα διαδραματίσει τον πρωταγωνιστικό ρόλο».

Σύνταξη
Δυτιχή Οχθη: «Απαράδεκτο» το σχέδιο του Ισραήλ για τον εποικισμό της, κρίνει η Ιταλία
Ιταλία 21.08.25

«Απαράδεκτο» το σχέδιο του Ισραήλ για τον εποικισμό της Δυτικής Οχθης

«Αντίθετο με το διεθνές δίκαιο» το σχέδιο του Ισραήλ για τον εποικισμό της Δυτικής Οχθης, κρίνει η Ιταλία, τονίζοντας ότι η λύση των δύο κρατών «είναι ο στόχος για τον οποίο συνεχίζει να εργάζεται».

Σύνταξη
Ιράν: Η Ευρώπη δεν έχει το δικαίωμα να παρατείνει την προθεσμία για την επαναφορά των κυρώσεων
Πυρηνικό πρόγραμμα 21.08.25

Το Ιράν απαντά στις απειλές της Ευρώπης για επαναφορά των κυρώσεων

Το σχήμα Ε3 απείλησε με επαναφορά των κυρώσεων σε βάρος του Ιράν, το οποίο τονίζει ότι οι ευρωπαϊκές δυνάμεις δεν έχουν το δικαίωμα να εκκινήσουν τον μηχανισμό βάσει της συμφωνίας του 2015.

Σύνταξη
Γάζα: Το σχέδιο κατάληψής της δείχνει την «κατάφωρη περιφρόνηση» του Ισραήλ στους μεσολαβητές, κρίνει η Χαμάς
Γάζα 21.08.25

«Κατάφωρη περιφρόνηση» του Ισραήλ στους μεσολαβητές, βλέπει η Χαμάς

Η ανακοίνωση του Ισραήλ για την έναρξης επιχείρησης εναντίον της πόλης της Γάζας «μαρτυρά (...) κατάφωρη περιφρόνηση για τις προσπάθειες που καταβάλλονται από τους μεσολαβητές», κρίνει η Χαμάς.

Σύνταξη
«Ξεσπάθωσε» ο Μεντβέντεφ κατά του Μακρόν: Άμυαλος Γαλάτης πετεινός, βραχνό, αξιολύπητο πουλί
Κόσμος 20.08.25

«Ξεσπάθωσε» ο Μεντβέντεφ κατά του Μακρόν: Άμυαλος Γαλάτης πετεινός, βραχνό, αξιολύπητο πουλί

Το έκανε πάλι το «θαύμα» του ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ - Αυτή τη φορά έβαλε στο στόχαστρο τον Εμανουέλ Μακρόν και «την ιδέα» της αποστολής στρατευμάτων στην Ουκρανία

Σύνταξη
Ουαλία: Τουρίστες αποσυναρμολόγησαν ιστορικό πέτρινο σταυρό – Σχημάτισαν άστρο του Δαυίδ στη θέση του
Σάλος στη χώρα 20.08.25

Ουαλία: Τουρίστες αποσυναρμολόγησαν ιστορικό πέτρινο σταυρό – Σχημάτισαν άστρο του Δαυίδ στη θέση του

Ο κατασκευασμένος από πέτρες σταυρός, μήκους 18 μέτρων, βρισκόταν στη θέση του για τουλάχιστον 50 χρόνια. Οι κάτοικοι εργάστηκαν ομαδικά για τον αποκαταστήσουν.

Σύνταξη
Θέμα διαφάνειας στις εκλογές επιμένουν να θέτουν βουλευτές της ΝΔ – Ετοιμάζουν τροπολογία για αναγραφή των σταυρών
Πολιτική Γραμματεία 21.08.25

Θέμα διαφάνειας στις εκλογές επιμένουν να θέτουν βουλευτές της ΝΔ – Ετοιμάζουν τροπολογία για αναγραφή των σταυρών

Νέα κίνηση αναμένεται από Σεπτέμβριο από «γαλάζιους» βουλευτές προς την κυβέρνηση, με την οποία θα ζητούν την αναγραφή του αριθμού σταυρών προτίμησης στα ψηφοδέλτια των εθνικών εκλογών. Εξετάζουν την κατάθεση πρότασης τροπολογίας. Από Φθινόπωρο και νέες εκφράσεις εσωκομματικής κριτικής.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Πάντα μιλούσα κατά της αδικίας: Η σφαγή στη Γάζα, η λογιστική εταιρία με τις εβραϊκές ρίζες και ο punker Πολ Γουέλερ
Επαναστάστης 21.08.25

Πάντα μιλούσα κατά της αδικίας: Η σφαγή στη Γάζα, η λογιστική εταιρία με τις εβραϊκές ρίζες και ο punker Πολ Γουέλερ

Ο γνωστός μουσικός Πολ Γουέλερ μηνύει την λογιστική φίρμα που τον εκπροσωπούσε 30 χρόνια, επειδή διέκοψε τη συνεργασία τους όταν μίλησε για τη γενοκτονία που διαπράττει το Ισραήλ στη Γάζα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Οι τουρίστες στρέφονται ξανά στο «coolcation»
Αλλαγή συνηθειών 21.08.25

Οι τουρίστες στρέφονται ξανά στο «coolcation»

Οι τουρίστες απομακρύνονται από τα παραδοσιακά καλοκαιρινά hotspots της Ευρώπης εν μέσω ανησυχιών για καύσωνα και μαινόμενες πυρκαγιές και προτιμούν τη νέα τάση που λέγεται: coolcation.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Ο Τραμπ αναπτύσσει στα ανοιχτά της Βενεζουέλας αμφίβια αρμάδα με χιλιάδες πεζοναύτες
Διαταγή Τραμπ 21.08.25

Αμφίβια αρμάδα με χιλιάδες πεζοναύτες ζώνει τη Βενεζουέλα

Πολεμικά πλοία με χιλιάδες πεζοναύτες, ελικοπτεροφόρα αποβατικά και υποβρύχιο, δόθηκε εντολή από τον Τραμπ να αναπτυχθούν στα ανοιχτά της Βενεζουέλας, με πρόσχημα την καταπολέμηση των ναρκωτικών.

Σύνταξη
Ουκρανία: Ελπίζω να έλεγξαν τη λιμουζίνα του Τραμπ για μικροτσίπ από τον Πούτιν, λέει πρώην διευθυντής της CIA
Πρώην διευθυντής CIA 21.08.25

«Ελπίζω να έλεγξαν τη λιμουζίνα του Τραμπ για μικροτσίπ από τον Πούτιν»

Ο Τζον Μπρέναν, πρώην διευθυντής της CIA, αναφερόμενος στη σύνοδο κορυφής της Αλάσκας, χαρακτήρισε τον Πούτιν «έμπειρο χειραγωγό» και αναρωτήθηκε εάν έψαξαν για μικροτσίπ στη λιμουζίνα του Τραμπ.

Σύνταξη
Μεξικό: Εκτέλεσαν ερμηνευτή τραγουδιών που υμνούν βαρόνους ναρκωτικών
Ενοπλη επίθεση 21.08.25

Εκτέλεσαν ερμηνευτή narcocorridos στο Μεξικό

Εκτελεστές δολοφόνησαν ερμηνευτή τραγουδιών που υμνούν βαρόνους ναρκωτικών, τα επονομαζόμενα narcocorridos, στην πολιτεία Χαλίσκο του Μεξικού.

Σύνταξη
Ουκρανία: Στην Ευρώπη η μερίδα του λέοντος ως προς τις εγγυήσεις ασφαλείας, δηλώνει ο Βανς
Ουκρανία 21.08.25

Τζέι Ντι Βανς: Η Ευρώπη θα σηκώσει το κύριο βάρος των εγγυήσεων ασφαλείας

«Δεν νομίζω πως πρέπει να σηκώσουμε εμείς το βάρος» των εγγυήσεων ασφαλείας στην Ουκρανία, δηλώνει ο Τζέι Ντι Βανς, τονίζοντας ότι θα πρέπει «η Ευρώπη θα διαδραματίσει τον πρωταγωνιστικό ρόλο».

Σύνταξη
Δυτιχή Οχθη: «Απαράδεκτο» το σχέδιο του Ισραήλ για τον εποικισμό της, κρίνει η Ιταλία
Ιταλία 21.08.25

«Απαράδεκτο» το σχέδιο του Ισραήλ για τον εποικισμό της Δυτικής Οχθης

«Αντίθετο με το διεθνές δίκαιο» το σχέδιο του Ισραήλ για τον εποικισμό της Δυτικής Οχθης, κρίνει η Ιταλία, τονίζοντας ότι η λύση των δύο κρατών «είναι ο στόχος για τον οποίο συνεχίζει να εργάζεται».

Σύνταξη
Ιράν: Η Ευρώπη δεν έχει το δικαίωμα να παρατείνει την προθεσμία για την επαναφορά των κυρώσεων
Πυρηνικό πρόγραμμα 21.08.25

Το Ιράν απαντά στις απειλές της Ευρώπης για επαναφορά των κυρώσεων

Το σχήμα Ε3 απείλησε με επαναφορά των κυρώσεων σε βάρος του Ιράν, το οποίο τονίζει ότι οι ευρωπαϊκές δυνάμεις δεν έχουν το δικαίωμα να εκκινήσουν τον μηχανισμό βάσει της συμφωνίας του 2015.

Σύνταξη
Γάζα: Το σχέδιο κατάληψής της δείχνει την «κατάφωρη περιφρόνηση» του Ισραήλ στους μεσολαβητές, κρίνει η Χαμάς
Γάζα 21.08.25

«Κατάφωρη περιφρόνηση» του Ισραήλ στους μεσολαβητές, βλέπει η Χαμάς

Η ανακοίνωση του Ισραήλ για την έναρξης επιχείρησης εναντίον της πόλης της Γάζας «μαρτυρά (...) κατάφωρη περιφρόνηση για τις προσπάθειες που καταβάλλονται από τους μεσολαβητές», κρίνει η Χαμάς.

Σύνταξη
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

