Στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης: Τέσσερις ανατροπές
Συντάξεις • Και νέο σύστημα υπολογισμού για την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών στους ελεύθερους επαγγελματίες από τον Ιανουάριο του 2026
Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης:
Συντάξεις
Τέσσερις ανατροπές
Θα ανακοινωθούν μετά τη ΔΕΘ
1) Περιορισμός της προσωπικής διαφοράς
2) Υπολογισμός συντάξεων βάσει μέσου μισθού
3) Καταβολή αυξήσεων 2,5%-2,7% από Δεκέμβριο
4) Καθιέρωση ετήσιας ενίσχυσης 250 ευρώ
• Και νέο σύστημα υπολογισμού για την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών στους ελεύθερους επαγγελματίες από τον Ιανουάριο του 2026
===========
Ανοιξε πόλεμο με το Smithsonian
«Λογοκρισία» Τραμπ και στα μουσεία
• Διέταξε έρευνα επειδή προβάλλουν το «πόσο κακή ήταν η δουλεία»
===========
Συνάντηση Ζελένσκι με Πούτιν
Αν, πού και πότε
• Ενώ προτείνονται ήδη διάφορες πόλεις για τη διμερή συνάντηση, οι Ευρωπαίοι αμφιβάλλουν για το αν θα πραγματοποιηθεί
===========
Tον Σεπτέμβριο
Στα σκαριά τριμερής με Κύπρο και Συρία
• Εμφαση στην προστασία των ελληνορθοδόξων έδωσαν χθες ο Γεραπετρίτης και ο σύρος ΥΠΕΞ
• Πώς η Τουρκία «αγοράζει» Συρία και Λιβύη
===========
Σχεδιασμοί
100.000 τούρκους στρατιώτες περιμένουν στα Κατεχόμενα
===========
Κλιματική αλλαγή
Τρεις βαθμοί διαφορά στην ίδια γειτονιά χάρη στα δέντρα
===========
Παρασκήνιο
Η σύγκρουση ΕΛ.ΑΣ. – Πυροσβεστικής για τη φωτιά στην Πάτρα
===========
Πολ ΜακΚάρτνεϊ
Ποιες μουσικές ενέπνευσαν τους Beatles
===========
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»
Ελλάδα – Λετονία 104-86
Σε μεγάλα κέφια ο Γιάννης, υποσχέσεις από τους νέους
Κύπελλα Ευρώπης
Πρώτες μάχες στα πλέι οφ για Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ
- Μια σπάνια προφητεία του 16ου αιώνα για την «Ανάκτηση της Πόλης»
- Σουδάν: Επίθεση και σε οχηματοπομπή με ανθρωπιστική βοήθεια
- Δυτιχή Οχθη: «Απαράδεκτο» το σχέδιο του Ισραήλ για τον εποικισμό της, κρίνει η Ιταλία
- Ιράν: Η Ευρώπη δεν έχει το δικαίωμα να παρατείνει την προθεσμία για την επαναφορά των κυρώσεων
- Γάζα: Το σχέδιο κατάληψής της δείχνει την «κατάφωρη περιφρόνηση» του Ισραήλ στους μεσολαβητές, κρίνει η Χαμάς
- Σε ύφεση το εμπόριο μεταξύ Κίνας και Ρωσίας
