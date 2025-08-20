Πώς η Δανία σκοπεύει να «σπρώξει» τους πολίτες να διαβάζουν περισσότερα βιβλία

Ανησυχώντας για την «αναγνωστική κρίση», η κυβέρνηση της Δανίας θα καταργήσει τον φόρο επί των πωλήσεων βιβλίων, με στόχο να αυξήσει τον αριθμό των πολιτών που αγοράζουν βιβλία, ανακοίνωσε ο υπουργός Πολιτισμού την Τετάρτη 20 Αυγούστου.

Ο φόρος 25% που επιβάλλεται στα βιβλία στη σκανδιναβική χώρα είναι σήμερα ο υψηλότερος στην Ευρώπη και έρχεται σε έντονη αντίθεση με χώρες όπως η Βρετανία, όπου δεν επιβάλλεται φόρος επί των πωλήσεων βιβλίων.

Μειωμένα τα βιβλία που αγοράζουν οι Δανοί

«Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αντιμετωπίσουμε αυτή την κρίση στην ανάγνωση που δυστυχώς έχει εξαπλωθεί τα τελευταία χρόνια», δήλωσε ο υπουργός Πολιτισμού Γιάκομπ Ένγκελ-Σμιντ στο πρακτορείο ειδήσεων Ritzau, ανακοινώνοντας ότι το νομοσχέδιο του προϋπολογισμού της κυβέρνησης θα προτείνει την κατάργηση του φόρου επί των πωλήσεων βιβλίων. Το μέτρο θα κοστίσει στο κράτος περίπου 330 εκατομμύρια κορώνες (51 εκατομμύρια δολάρια) ετησίως, αναφέρει η Le Monde.

Η τελευταία έκθεση για την εκπαίδευση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) προκάλεσε ανησυχία στη Δανία, όταν διαπίστωσε ότι το 24% των Δανών ηλικίας 15 ετών δεν μπορεί να κατανοήσει ένα απλό κείμενο, ποσοστό που έχει αυξηθεί κατά τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες σε μια δεκαετία.

Η εκδοτική βιομηχανία της Δανίας είχε πιέσει για τη μείωση του φόρου, αναφέροντας σε έκθεση του Μαΐου ότι η κυβέρνηση έπρεπε να «εγγυηθεί την πρόσβαση σε φυσικά βιβλία για όλους τους Δανούς – τόσο παιδιά όσο και ενήλικες».