Πώς η Δανία σκοπεύει να «σπρώξει» τους πολίτες να διαβάζουν περισσότερα βιβλία
Κόσμος 20 Αυγούστου 2025 | 15:17

Πώς η Δανία σκοπεύει να «σπρώξει» τους πολίτες να διαβάζουν περισσότερα βιβλία

Η Δανία αποφάσισε να λάβει συγκεκριμένες αποφάσεις με στόχο οι πολίτες να αρχίσουν να διαβάζουν περισσότερα βιβλία

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
«Mokita» ή αλλιώς τα ψέματα με τα οποία ζούμε καθημερινά

«Mokita» ή αλλιώς τα ψέματα με τα οποία ζούμε καθημερινά

Spotlight

Ανησυχώντας για την «αναγνωστική κρίση», η κυβέρνηση της Δανίας θα καταργήσει τον φόρο επί των πωλήσεων βιβλίων, με στόχο να αυξήσει τον αριθμό των πολιτών που αγοράζουν βιβλία, ανακοίνωσε ο υπουργός Πολιτισμού την Τετάρτη 20 Αυγούστου.

Ο φόρος 25% που επιβάλλεται στα βιβλία στη σκανδιναβική χώρα είναι σήμερα ο υψηλότερος στην Ευρώπη και έρχεται σε έντονη αντίθεση με χώρες όπως η Βρετανία, όπου δεν επιβάλλεται φόρος επί των πωλήσεων βιβλίων.

Μειωμένα τα βιβλία που αγοράζουν οι Δανοί

«Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αντιμετωπίσουμε αυτή την κρίση στην ανάγνωση που δυστυχώς έχει εξαπλωθεί τα τελευταία χρόνια», δήλωσε ο υπουργός Πολιτισμού Γιάκομπ Ένγκελ-Σμιντ στο πρακτορείο ειδήσεων Ritzau, ανακοινώνοντας ότι το νομοσχέδιο του προϋπολογισμού της κυβέρνησης θα προτείνει την κατάργηση του φόρου επί των πωλήσεων βιβλίων. Το μέτρο θα κοστίσει στο κράτος περίπου 330 εκατομμύρια κορώνες (51 εκατομμύρια δολάρια) ετησίως, αναφέρει η Le Monde.

Η τελευταία έκθεση για την εκπαίδευση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) προκάλεσε ανησυχία στη Δανία, όταν διαπίστωσε ότι το 24% των Δανών ηλικίας 15 ετών δεν μπορεί να κατανοήσει ένα απλό κείμενο, ποσοστό που έχει αυξηθεί κατά τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες σε μια δεκαετία.

Η εκδοτική βιομηχανία της Δανίας είχε πιέσει για τη μείωση του φόρου, αναφέροντας σε έκθεση του Μαΐου ότι η κυβέρνηση έπρεπε να «εγγυηθεί την πρόσβαση σε φυσικά βιβλία για όλους τους Δανούς – τόσο παιδιά όσο και ενήλικες».

Stream newspaper
Μιανμάρ: Πήγε ταξίδι με τη γυναίκα της ζωής του και κατέληξε σκλάβος σε στρατόπεδα «απάτης»
Στη Μιανμάρ 20.08.25

Πήγε ταξίδι με τη γυναίκα της ζωής του και κατέληξε σκλάβος σε στρατόπεδα «απάτης»

Η περίπτωση του νεαρού Χουάγνκ φέρνει ξανά στο προσκήνιο τα δίκτυα εγκληματικών συμμοριών στη Μιανμάρ, όπου χιλιάδες Κινέζοι εξαναγκάζονται να συμμετέχουν σε παράνομες δραστηριότητες

Σύνταξη
«Μη βιαστούμε ότι η Ουκρανία θα ηττηθεί» – Από τις διαπραγματεύσεις στην πολεμική πραγματικότητα
Foreign Policy 20.08.25

«Μη βιαστούμε ότι η Ουκρανία θα ηττηθεί» – Από τις διαπραγματεύσεις στην πολεμική πραγματικότητα

Πρόσφατα, πρώην Αμερικανός πρέσβης υποστήριξε ότι τα πράγματα δεν πάνε και τόσο ευνοϊκά για το Κρεμλίνο στο πεδίο της μάχης στην Ουκρανία. Τι ισχύει;

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ουκρανία: Οι εχθροπραξίες καλά κρατούν όσο το παζάρι συνεχίζεται – Διαφορετικές στρατηγικές και μπλόφες
Μακρύς δρόμος 20.08.25

Η αιματοχυσία συνεχίζεται με φόντο το παζάρι για την Ουκρανία - Οι διαφορετικές στρατηγικές και οι μπλόφες για «τα μάτια» του Τραμπ

Μπαράζ συναντήσεων και συσκέψεων για την Ουκρανία - Παραμένει δύσκολος στόχος η τριμερής συνάντηση - Η αιματοχυσία στο πεδίο συνεχίζεται και κλιμακώνεται

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Γάζα: Η κυβέρνηση του Ισραήλ έδωσε εντολή για επιστράτευση 60.000 εφέδρων για την κατάληψή της
Εξόντωση Παλαιστινίων 20.08.25

Κλιμακώνεται η σφαγή: Το Ισραήλ έδωσε εντολή για επιστράτευση 60.000 εφέδρων για την κατάληψη της Γάζας

Προχωρά το σχέδιο Νετανιάχου για εξόντωση των Παλαιστινίων - Ο υπ. Άμυνας του Ισραήλ έδωσε εντολή για επιστράτευση περίπου 60.000 εφέδρων για την κατάληψη της Γάζας

Σύνταξη
Συνάντηση Τραμπ – Πούτιν: Φωτογραφίες του Λευκού Οίκου από την Αλάσκα
Κόσμος 20.08.25

Φωτογραφίες του Λευκού Οίκου από την Αλάσκα - Η συνάντηση Τραμπ και Πούτιν σε 72 κλικ

Αρκετές από τις εικόνες δείχνουν τον Τραμπ και τον Πούτιν να συνομιλούν στους διαδρόμους της τεράστιας στρατιωτικής εγκατάστασης, στην οποία πραγματοποιήθηκε η συνάντησή τους στην Αλάσκα.

Σύνταξη
Ουκρανία – Πόσο εφικτός είναι ο ουσιαστικός τερματισμός του πολέμου στην Ευρωπη;
Πόλεμος και ειρήνη 20.08.25

Ουκρανία – Πόσο εφικτός είναι ο ουσιαστικός τερματισμός του πολέμου στην Ευρωπη;

Η ιστορία και οι σχεδόν 42 μήνες ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία δείχνουν ότι θα χρειαστεί χρόνος και πολιτική βούληση, με μείζον ερώτημα την «έντιμη μεσολάβηση» και «κλειδί» τους συμβιβασμούς

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Στρατιώτης, μέλος ακροδεξιάς οργάνωσης, καταδικάστηκε για απόπειρα κατασκοπείας στη Νέα Ζηλανδία
Πώς έδρασε 20.08.25

Στρατιώτης, μέλος ακροδεξιάς οργάνωσης, καταδικάστηκε για απόπειρα κατασκοπείας στη Νέα Ζηλανδία

Ο στρατιώτης κρίθηκε ένοχος καθώς επιχείρησε να δώσει ευαίσθητες πληροφορίες για στρατιωτικές βάσεις σε ξένο κράτος - Είναι η πρώτη υπόθεση κατασκοπείας στη Νέα Ζηλανδία

Σύνταξη
Τραμπ: Ζητά τα εύσημα για την απελευθέρωση ομήρων και χαρακτηρίζει τον Νετανιάχου «ήρωα πολέμου»
Κόσμος 20.08.25

Ο Τραμπ αποκαλεί τον Νετανιάχου «ήρωα πολέμου» - Στήριξη στο Ισραήλ που καθυστερεί την απάντηση για εκεχειρία

Ενώ Κατάρ και Αίγυπτος λένε ότι η μπάλα πλέον είναι στο γήπεδο του Ισραήλ για την εκεχειρία, αφού η Χαμάς αποδέχτηκε την νέα πρόταση, ο Ντόανλντ Τραμπ δεν φαίνεται διατεθειμένος να πιέσει το Τελ Αβίβ

Σύνταξη
Ουκρανία: Διεργασίες στην ΕΕ για τις εγγυήσεις ασφαλείας με το βλέμμα στον Τραμπ – Ο Πούτιν υποβαθμίζει τις συνομιλίες με Ζελένσκι
Αβεβαιότητα 20.08.25

Ουκρανία: Διεργασίες στην ΕΕ για τις εγγυήσεις ασφαλείας με το βλέμμα στον Τραμπ – Ο Πούτιν υποβαθμίζει τις συνομιλίες με Ζελένσκι

Παρά τη ρητορική υπέρ της ειρήνης και τις εντυπωσιακές εικόνες από τις συναντήσεις για την Ουκρανία, το τοπίο παραμένει θολό

Σύνταξη
Γάζα: Το Ισραήλ, συνεχίζει τις φονικές επιχειρήσεις – Δεν έχει απαντήσει επίσημα στη νέα πρόταση για εκεχειρία
Κόσμος 20.08.25

Γάζα: Το Ισραήλ, συνεχίζει τις φονικές επιχειρήσεις – Δεν έχει απαντήσει επίσημα στη νέα πρόταση για εκεχειρία

Η Χαμάς αποδέχτηκε τη νέα πρόταση για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα - Ο Νετανιάχου ακόμη δεν έχει απαντήσει επίσημα έχοντας διακηρύξει τον στόχο του για κατάληψη της πόλης της Γάζας

Σύνταξη
Οι Αμερικανοί γυρίζουν στην κουζίνα τους
Οικονομικό πρόβλημα 20.08.25

Οι Αμερικανοί γυρίζουν στην κουζίνα τους

Η μείωση της κατανάλωσης εκτός σπιτιού, ο φόβος για την οικονομία και η πίεση από τον πληθωρισμό οδηγούν σε πτώση επισκεψιμότητας και αναγκάζουν τις αλυσίδες σε «φθηνά μενού επιβίωσης»

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ο κόσμος που χτίζουν Τραμπ, Πούτιν και Σι θυμίζει όλο και περισσότερο Όργουελ
Bloomberg 20.08.25

Ο κόσμος που χτίζουν Τραμπ, Πούτιν και Σι θυμίζει όλο και περισσότερο Όργουελ

Πώς είναι ο κόσμος που φτιάχνουν οι τρεις μεγάλοι ηγέτες; Μήπως τα σενάρια περί νέας Γιάλτας ή Συμφωνίας του Μονάχου ωχριούν μπροστά στην πραγματικότητα; Και τι θα είχε να πει γι' αυτό ο Όργουελ;

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Νιγηρία: 13 νεκροί σε επίθεση ενόπλων σε τζαμί παρά τις «ειρηνευτικές» συμφωνίες
Νιγηρία 20.08.25

13 νεκροί σε επίθεση bandits σε τζαμί

Bandits επιτέθηκαν σε τζαμί στην πολιτεία Κατσίνα της Νιγηρίας και σκότωσαν 13 ανθρώπους, σε αντίποινα για επιχείρηση του στρατού που απώθησε απόπειρα επίθεσης στην ίδια περιοχή.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μιανμάρ: Πήγε ταξίδι με τη γυναίκα της ζωής του και κατέληξε σκλάβος σε στρατόπεδα «απάτης»
Στη Μιανμάρ 20.08.25

Πήγε ταξίδι με τη γυναίκα της ζωής του και κατέληξε σκλάβος σε στρατόπεδα «απάτης»

Η περίπτωση του νεαρού Χουάγνκ φέρνει ξανά στο προσκήνιο τα δίκτυα εγκληματικών συμμοριών στη Μιανμάρ, όπου χιλιάδες Κινέζοι εξαναγκάζονται να συμμετέχουν σε παράνομες δραστηριότητες

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Το ΠΑΣΟΚ έχει διαφορετική αντίληψη από τη νεοφιλελεύθερη λογική της ΝΔ, που αυξάνει φόρους για να κερδίζουν τα καρτέλ
Πολιτική Γραμματεία 20.08.25

Τσουκαλάς: Το ΠΑΣΟΚ έχει διαφορετική αντίληψη από τη νεοφιλελεύθερη λογική της ΝΔ, που αυξάνει φόρους για να κερδίζουν τα καρτέλ

Ο Κώστας Τσουκαλάς δήλωσε ότι στη ΔΕΘ ο Νίκος Ανδρουλάκης θα παρουσιάσει τους δύο κεντρικούς άξονες της πρότασης διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ: Κράτος με διαφάνεια και κοινωνικό κράτος για τους πολλούς

Σύνταξη
«Χαστούκι» για Γεωργιάδη και κυβερνητικό αφήγημα τα στοιχεία της Eurostat: Αρνητική πρωτιά του ΕΣΥ στην Ευρώπη
Ράπισμα 20.08.25

«Χαστούκι» για Γεωργιάδη και κυβερνητικό αφήγημα τα στοιχεία της Eurostat: Αρνητική πρωτιά του ΕΣΥ στην Ευρώπη

Η Ελλάδα καταγράφει αρνητική πανευρωπαϊκή πρωτιά στις «ανεκπλήρωτες ανάγκες για ιατρική περίθαλψη το 2024» - Τα δεδομένα της Eurostat είναι αμείλικτα και φανερώνουν την κατάσταση που βρίσκεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας

Σύνταξη
«Μη βιαστούμε ότι η Ουκρανία θα ηττηθεί» – Από τις διαπραγματεύσεις στην πολεμική πραγματικότητα
Foreign Policy 20.08.25

«Μη βιαστούμε ότι η Ουκρανία θα ηττηθεί» – Από τις διαπραγματεύσεις στην πολεμική πραγματικότητα

Πρόσφατα, πρώην Αμερικανός πρέσβης υποστήριξε ότι τα πράγματα δεν πάνε και τόσο ευνοϊκά για το Κρεμλίνο στο πεδίο της μάχης στην Ουκρανία. Τι ισχύει;

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
«Ίσως εγώ να είμαι τρελός»: Ο Γιώργος Μαζωνάκης στην πρώτη του ανάρτηση μετά την περιπέτειά του
Βίντεο - καρφί 20.08.25

«Ίσως εγώ να είμαι τρελός»: Ο Γιώργος Μαζωνάκης στην πρώτη του ανάρτηση μετά την περιπέτειά του

Δύο ημέρες μετά το εξιτήριο που πήρε από τη δημόσια ψυχιατρική κλινική, ο Γιώργος Μαζωνάκης έκανε μια ανάρτηση - καρφί στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Σύνταξη
Κυκλοφορούν τα εισιτήρια για το Βόλος – Ολυμπιακός, πάνω από 15.000 εξασφάλισαν οι «ερυθρόλευκοι»
Ποδόσφαιρο 20.08.25

Κυκλοφορούν τα εισιτήρια για το Βόλος – Ολυμπιακός, πάνω από 15.000 εξασφάλισαν οι «ερυθρόλευκοι»

Από το απόγευμα της Τετάρτης τίθενται σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για το δεύτερο ματς του Ολυμπιακού στο φετινό πρωτάθλημα, στον Βόλο, με τους «ερυθρόλευκους» να εξασφαλίζουν πάνω από 15.000 κομμάτια.

Σύνταξη
Κουτσούμπας από Πάτρα σε πυρόπληκτους: Κυβέρνηση και υπουργεία έχουν τεράστιες, εγκληματικές ευθύνες
ΚΚΕ 20.08.25

Κουτσούμπας από Πάτρα σε πυρόπληκτους: Κυβέρνηση και υπουργεία έχουν τεράστιες, εγκληματικές ευθύνες

«Το 112 είναι χρήσιμο σε ένα βαθμό, αλλά και εδώ για να λειτουργήσει χρειάζεται να το σχεδιάσεις», ανέφερε ο γενικός γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας από την Πάτρα

Σύνταξη
Λαγουβάρδος: «Απουσιάζει ο δημόσιος διάλογος μετά τις φωτιές, η αποτίμηση συνθηκών και πιθανών αστοχιών»
Αμείλικτη πραγματικότητα 20.08.25

«Λείπει ο δημόσιος διάλογος μετά τη φωτιά» - Την ανάγκη αποτίμησης συνθηκών και αστοχιών τονίζει ο Λαγουβάρδος

«Πρέπει να γίνεται μια δημόσια αποτίμηση του τι συνέβη, ποιες ήταν οι συνθήκες, πώς κινήθηκε η πυρκαγιά, αν έγιναν κάποια λάθη» τονίζει ο επικεφαλής του METEO, Κώστας Λαγουβάρδος

Σύνταξη
Λουτσέσκου : «Πάντα υπάρχει πίεση στον ΠΑΟΚ»
Europa League 20.08.25

Λουτσέσκου : «Πάντα υπάρχει πίεση στον ΠΑΟΚ»

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου μίλησε στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του Ριέκα - ΠΑΟΚ, αναφερόμενος στην πίεση που επικρατεί πάντα στον Δικέφαλο, τα παιχνίδια με τους Κροάτες, αλλά και για τον Γιώργο Γιακουμάκη. Τι είπε από την πλευρά του ο Μεϊτέ.

Σύνταξη
Δραματική ιστορία πυρόπληκτου από την Πάτρα: Κάηκε το σπίτι και η ιτιά που φύτεψε στη μνήμη της κόρης του
Για τη Νεφέλη 20.08.25

Δραματική ιστορία πυρόπληκτου από την Πάτρα: Κάηκε το σπίτι και η ιτιά που φύτεψε στη μνήμη της κόρης του

Συγκινητική ανάρτηση από τον πληγέντα Γιάννη Κοψίνη - Η επίσκεψη του Στέφανου Κασσελάκη, που τόνισε πως «όταν ξαναφυτευτεί η ιτιά μέσα από τις στάχτες της, δεν θα γίνει γιατί οι πληγές σβήνουν εύκολα. Θα γίνει γιατί οι ρίζες της δεν κάηκαν»

Σύνταξη
Φάμελλος από Ανατολική Αττική: Παρά τα μεγάλα λόγια της κυβέρνησης, η χώρα αποδείχθηκε απροετοίμαστη
ΣΥΡΙΖΑ 20.08.25

Φάμελλος από Ανατολική Αττική: Παρά τα μεγάλα λόγια της κυβέρνησης, η χώρα αποδείχθηκε απροετοίμαστη

Άμεσα μέτρα στήριξης των τοπικών κοινωνιών μετά τις πυρκαγιές αλλά και αποκατάστασης του περιβάλλοντος, ζήτησε από τις πυρόπληκτες περιοχές στην Ανατολική Αττική ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Ο πλανήτης γεννά λιγότερα μωρά – Είναι η υπογεννητικότητα η μεγάλη υπαρξιακή απειλή;
Η μεγάλη συρρίκνωση 20.08.25

Ο πλανήτης γεννά λιγότερα μωρά – Είναι η υπογεννητικότητα η μεγάλη υπαρξιακή απειλή;

Η υπογεννητικότητα φέρνει δραστικές αλλαγές για τις επόμενες γενιές. Η τάση δύσκολα θα αντιστραφεί και οι ειδικοί συνιστούν προσαρμογή στη νέα πραγματικότητα.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Ουκρανία: Οι εχθροπραξίες καλά κρατούν όσο το παζάρι συνεχίζεται – Διαφορετικές στρατηγικές και μπλόφες
Μακρύς δρόμος 20.08.25

Η αιματοχυσία συνεχίζεται με φόντο το παζάρι για την Ουκρανία - Οι διαφορετικές στρατηγικές και οι μπλόφες για «τα μάτια» του Τραμπ

Μπαράζ συναντήσεων και συσκέψεων για την Ουκρανία - Παραμένει δύσκολος στόχος η τριμερής συνάντηση - Η αιματοχυσία στο πεδίο συνεχίζεται και κλιμακώνεται

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Χαλκιδική: «Ξηλώνουν» ομπρέλες και εξοπλισμό από γνωστό κάμπινγκ – Προηγήθηκε καταγγελία
Φωτογραφίες 20.08.25

«Ξηλώνουν» ομπρέλες και εξοπλισμό από γνωστό κάμπινγκ στη Χαλκιδική - Προηγήθηκε καταγγελία

Την καταγγελία έκανε τουρίστρια που διέμενε σε κάμπινγκ στον Δήμο Σιθωνίας, με βίντεο που ανέβασε στα social - Μόνιμες κατασκευές απομακρύνονται και από παραλία του Δήμου Πολυγύρου στη Χαλκιδική

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Μαζέψτε τον Πλεύρη – Δεν είναι ούτε αφεντικό ούτε εργοδότης στο υπουργείο
Υπουργείο Μετανάστευσης 20.08.25

ΣΥΡΙΖΑ: Μαζέψτε τον Πλεύρη – Δεν είναι ούτε αφεντικό ούτε εργοδότης στο υπουργείο

«Αν κάποιος δεν μπορεί να διοικήσει και να βασιστεί σε μια δομή της Ελληνικής Δημοκρατίας με εμπειρία, γνώση και θεσμική μνήμη, τότε αυτός πρέπει να φύγει», λέει για τον υπουργό Θάνο Πλεύρη ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

Σύνταξη
Η κρουαζιέρα, η εξαφάνιση και οι ύποπτοι: Γιατί δεν έχει βρεθεί κανένα ίχνος της Έιμι Μπράντλεϊ μετά από 27 χρόνια;
«Ίσως σήμερα» 20.08.25

Η κρουαζιέρα, η εξαφάνιση και οι ύποπτοι: Γιατί δεν έχει βρεθεί κανένα ίχνος της Έιμι Μπράντλεϊ μετά από 27 χρόνια;

Έχουν περάσει 27 χρόνια από τη μέρα που η 23χρονη Έιμι Μπράντλεϊ εξαφανίστηκε κατά την διάρκειας μιας κρουαζιέρας στην Καραϊβική και κανείς ακόμα δεν έχει την παραμικρή ιδέα τι της συνέβη.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
