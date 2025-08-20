Ουκρανία: Γυναίκα νεκρή από πυρά του ρωσικού πυροβολικού στη Νικόπολη
Μία γυναίκα σκοτώθηκε και άλλη μία τραυματίστηκε από πυρά πυροβολικού που εξαπέλυσε ο ρωσικός στρατός εναντίον της Νικόπολης στη νοτιοανατολική Ουκρανία.
Γυναίκα σκοτώθηκε από πυρά του ρωσικού πυροβολικού στη Νικόπολη (νοτιοανατολικά) της Ουκρανίας, ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης της Ντνιπροπετρόφσκ, ο Σερχίι Λισάκ, χθες Τρίτη μέσω Telegram (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).
In Nikopol, russians killed a woman. Her life was cut short by an enemy artillery strike. Condolences to the family of the deceased.
Another resident was injured. She was taken to the hospital.
A five-story building in the city was damaged. pic.twitter.com/NbYGEAEBYg
— Nikopol / Mykytyn Rih (@Nikopolgram) August 19, 2025
Aλλη γυναίκα τραυματίστηκε και διακομίστηκε σε νοσοκομείο, πρόσθεσε ο κ. Λισάκ, διευκρινίζοντας πως πενταώροφη πολυκατοικία στην πόλη, βιομηχανικό κέντρο, υπέστη ζημιές.
Η Νικόπολη βρίσκεται στην όχθη του Δνείπερου που ελέγχει η ουκρανική πλευρά, αντίκρυ στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, τον μεγαλύτερο της Ευρώπης, στα χέρια του ρωσικού στρατού, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.
Μαζικά πλήγματα από drones στη Σούμι
Ουκρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι από πλήγματα drones στην κοινότητα Αχτίρκα της επαρχίας Σούμι σημειώθηκαν τραυματισμοί και προκλήθηκαν πυρκαγιές.
Επικαλούμενα τον Ολέγκ Γκριγκόροφ, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της περιοχής Σούμι, αναφέρουν ότι μετά τα μεσάνυχτα σήμερα Τετάρτη οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν μαζική επίθεση με drones στην προαναφερθείσα κοινότητα, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν πληροφορίες για νεκρούς.
Ουκρανία: Γυναίκα νεκρή από πυρά του ρωσικού πυροβολικού στη Νικόπολη
