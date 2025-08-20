sports betsson
Η FIFA θέλει να κάνει… επίθεση στο Champions League
Ποδόσφαιρο 20 Αυγούστου 2025 | 23:23

Η FIFA θέλει να κάνει… επίθεση στο Champions League

Η FIFA σχεδιάζει Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων κάθε δύο χρόνια και προκύπτει ερώτημα αν θα είναι απειλή για την κυριαρχία του Champions League

Βάιος Μπαλάφας
A
A
Spotlight

Επίθεση στο… Champions League θέλει να κάνει η FIFA και αν επιβεβαιωθεί το σενάριο για Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων κάθε δυο χρόνια θα ρίξει λάδι στη φωτιά της κόντρας με την UEFA. Μια τέτοια κίνηση, άσχετα με το αποτέλεσμα που θα προκύψει εκ των πραγμάτων, θα ερμηνευθεί σαν αμφισβήτηση της κυριαρχίας του Champions League, αν και η διοργάνωση της UEFA έχει καθιερωθεί στη συνείδηση των φιλάθλων ως κορυφαίου επιπέδου.

Το σχέδιο της FIFA είναι το εξής: Σύμφωνα με την εφημερίδα The Guardian, διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων κάθε δύο χρόνια από το 2029, με αρκετές ομάδες και οικονομικά συμφέροντα. Θυμίζουμε ότι η συγκεκριμένη διοργάνωση, με βάση τον τωρινό προγραμματισμό, γίνεται κάθε τέσσερα χρόνια.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων είχε το πολυαναμενόμενο ντεμπούτο του στις Ηνωμένες Πολιτείες, μόνο η ίδια FIFA το είδε πετυχημένο, αλλά εργάζεται ήδη στο επόμενο στάδιο του φιλόδοξου σχεδίου της. Η διοργάνωση αυτού του καλοκαιριού με 32 συλλόγους έφερε χρηματικά έπαθλα ισότιμα με το Champions League, ένας παράγοντας που έχει κάνει τη διοργάνωση ελκυστική για τους κορυφαίους ευρωπαϊκούς συλλόγους. Αρκετοί από αυτούς ασκούν ήδη πιέσεις στη FIFA για μικρότερα διαστήματα μεταξύ των τουρνουά.

Η FIFA, επικαλούμενη και στην περίπτωση αυτή πιέσεις συλλόγων, διερευνά επίσης την αύξηση των συμμετεχόντων, με σχέδια να αυξήσει το τουρνουά από 32 σε 48 ομάδες. Για να δημιουργηθεί χρόνος στο υπερφορτωμένο ποδοσφαιρικό καλεντάρι εξετάζεται η κατάργηση των παραθύρων διεθνών αγώνων του Ιουνίου σε μονά έτη.

Ωστόσο, η πρόταση αντιμετωπίζει ισχυρή αντίσταση. Η παγκόσμια ένωση παικτών FIFPro έχει εκφράσει ανησυχίες για την υγεία των παικτών, ενώ τα κορυφαία εγχώρια πρωταθλήματα στην Ευρώπη έχουν επικρίνει την έλλειψη διαβούλευσης.

Για δεκαετίες, το Champions League ήταν η κορυφή του διασυλλογικού ανταγωνισμού, συγκεντρώνοντας την ελίτ της Ευρώπης και καθορίζοντας τις καριέρες. Πάντως, το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων της FIFA, με την ευρύτερη εμβέλειά του και τα συγκρίσιμα χρηματικά έπαθλα, θεωρείται σοβαρός αντίπαλος.

Οι σύλλογοι δελεάζονται από την παγκόσμια προβολή και τις επικερδείς χορηγίες που μπορεί να προσφέρει το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων. Για ομάδες εκτός Ευρώπης, προσφέρει μια σπάνια ευκαιρία να αντιμετωπίσουν τις μεγάλες ομάδες της γηραιάς ηπείρου, ενισχύοντας το κύρος τους και τις εμπορικές ευκαιρίες.

Fed: Στάση αναμονής και αβεβαιότητα για τα επόμενα βήματα

Fed: Στάση αναμονής και αβεβαιότητα για τα επόμενα βήματα

