Με το πόδι στο… γκάζι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο – Ξεκίνησε δυνατά ο «Greek Freak» (vids)

Επιστροφή στην δράση για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στην Εθνική Ελλάδος ύστερα από 112 μέρες, με τον «Greek Freak» να ξεκινά βασικός στο φιλικό της χώρας μας με αντίπαλο τη Λετονία για το τουρνουά Ακρόπολις.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ μπήκε ιδιαίτερα ορεξάτος παρότι είχε καιρό να αγωνιστεί σε παιχνίδι, δείχνοντας από νωρίς διάθεση τόσο στο μπροστά μέρος του παρκέ, όσο και στο αμυντικό κομμάτι της αναμέτρησης.

Δείτε την τάπα του Γιάννη:

Μάλιστα ξεκίνησε τις ενέργειές του στο παρκέ με μια εντυπωσιακή τάπα, ενώ στη συνέχεια ανέλαβε δράση επιθετικά και με συνεχόμενα καλάθια, συν κάποιες βολές, μπόρεσε να χτίσει ένα σημαντικό προβάδισμα για την Εθνική μας.

Στη συνέχεια, ο Βασίλης Σπανούλης αποφάσισε να τον αποσύρει για τις απαραίτητες ανάσες, μετά από τέτοια απραξία, και φυσικά γνώρισε την αποθέωση από όσους έχουν βρεθεί στο ΟΑΚΑ για να δουν από κοντά τον αγώνα.