newspaper
Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
20.08.2025 | 21:34
Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε 16 περιοχές την Πέμπτη
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Εμπρηστές και κλιματική κρίση, οι μόνοι υπαίτιοι για τις φωτιές κατά τον Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 20 Αυγούστου 2025 | 18:26

Εμπρηστές και κλιματική κρίση, οι μόνοι υπαίτιοι για τις φωτιές κατά τον Μητσοτάκη

Για την ανεπάρκεια στον τομέα της πρόληψης, ούτε κουβέντα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Σχέση: Κοτσουμπολεύοντας τους άλλους, έρχεστε πιο κοντά!

Σχέση: Κοτσουμπολεύοντας τους άλλους, έρχεστε πιο κοντά!

Spotlight

Στο γνωστό κυβερνητικό μοτίβο κινείται η νέα ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για τις φωτιές, που έχει στο επίκεντρο την αλλαγή των ποινών προς το αυστηρότερο, επί της δικής του διακυβέρνησης, για τους εμπρηστές.

Με λίγα λόγια, για μία ακόμη φορά, ο πρωθυπουργός της χώρας, παρά τις καταγγελίες πολιτών, αυτοδιοίκησης και σύσσωμης της αντιπολίτευσης για σοβαρές ανεπάρκειες στον πολύτιμο τομέα της πρόληψης, αναγνωρίζει ως μοναδικούς υπαίτιους για την καταστροφή, την κλιματική κρίση και τον «ανθρώπινο παράγοντα», όπως αναφέρει, που «είτε από αμέλεια είτε από πρόθεση» προκαλεί τις μεγάλες πυρκαγιές που «σάρωσαν» πρόσφατα τη χώρα και ειδικά τον νομό Αχαΐας, με τη φωτιά να απειλεί σχεδόν την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας – την Πάτρα – αλλά και το νησί της Χίου, που είχε καεί ξανά και τον Ιούνιο.

Όπως αναφέρει ο πρωθυπουργός, άλλωστε, σε βίντεο που ανάρτησε στο TikTok, «οι συλλήψεις, οι ομολογίες, οι προφυλακίσεις της τελευταίας εβδομάδας απέδειξαν ότι αντίπαλός μας δυστυχώς δεν είναι μόνο η κλιματική κρίση. Είναι και ο ανθρώπινος παράγοντας είτε από αμέλεια είτε από πρόθεση».

Κατά τα λοιπά, καυχιέται για τις βαρύτερες ποινές και τα πρόστιμα που επιβάλλονται πλέον, καθώς η κυβέρνηση Μητσοτάκη έκανε σχετικές αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα.

Δείτε την ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη

«Ήξερες ότι φέτος μόνο έχουν γίνει παραπάνω από 300 συλλήψεις ια εμπρησμούς σε δάση; Παλαιότερα βλέπαμε εμπρηστές να συλλαμβάνονται και να πέφτουν στα μαλακά εξαιτίας των αδικαιολόγητα χαλαρών κυρώσεων. Αυτό πια άλλαξε. Χάρη στις αλλαγές που κάναμε στον Ποινικό Κώδικα, όλες οι ποινές που αφορούν εμπρησμό δάσους εκτίονται πλέον στη φυλακή. Δηλαδή δεν αναστέλλονται, ούτε μετατρέπονται με κανέναν τρόπο. Συνοδεύονται από βαριά πρόστιμα και δήμευση περιουσίας.

»Οι συλλήψεις, οι ομολογίες, οι προφυλακίσεις της τελευταίας εβδομάδας απέδειξαν ότι αντίπαλός μας δυστυχώς δεν είναι μόνο η κλιματική κρίση. Είναι και ο ανθρώπινος παράγοντας είτε από αμέλεια είτε από πρόθεση. Η Πολιτεία δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να παίζει με τις ζωές και τις περιουσίες των συμπολιτών μας. Ούτε φυσικά και με το πολύτιμο φυσικό περιβάλλον της χώρας. Η ατιμωρησία τελειώνει εδώ».

@kyriakosmitsotakis_Τέλος η ατιμωρησία. Κανείς δεν μπορεί να παίζει με τις ζωές και τις περιουσίες των συμπολιτών μας, ούτε με το φυσικό μας περιβάλλον.

♬ original sound – Kyriakos Mitsotakis

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Fed: Στάση αναμονής και αβεβαιότητα για τα επόμενα βήματα

Fed: Στάση αναμονής και αβεβαιότητα για τα επόμενα βήματα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Σχέση: Κοτσουμπολεύοντας τους άλλους, έρχεστε πιο κοντά!

Σχέση: Κοτσουμπολεύοντας τους άλλους, έρχεστε πιο κοντά!

Ακίνητα
Πολυτελή ακίνητα: Συνεχίζεται το «ράλι» στην Αθηναϊκή Ριβιέρα

Πολυτελή ακίνητα: Συνεχίζεται το «ράλι» στην Αθηναϊκή Ριβιέρα

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Πόλεμος αναρτήσεων Ζαχαριάδη – Σδούκου για την έξοδο από τα μνημόνια
Πολιτική Γραμματεία 20.08.25

Πόλεμος αναρτήσεων Ζαχαριάδη – Σδούκου για την έξοδο από τα μνημόνια

Η ανάρτηση του Κώστα Ζαχαριάδη για την αυριανή (21/8) επέτειο της εξόδου της χώρας από τα μνημόνια, το 2018, προκάλεσε ένα υποτιμητικό για τον Αλέξη Τσίπρα σχόλιο της Αλεξάνδρας Σδούκου, που δεν έμεινε αναπάντητο

Σύνταξη
Κασσελάκης στον Γεωργιάδη για το ΕΣΥ: Είστε υπουργός Υγείας ή υπουργός Προπαγάνδας;
«Το άσπρο μαύρο» 20.08.25

Κασσελάκης στον Γεωργιάδη για το ΕΣΥ: Είστε υπουργός Υγείας ή υπουργός Προπαγάνδας;

«Ο Άδωνις Γεωργιάδης εκτελεί ένα μεθοδευμένο σχέδιο. Του αφεντικού του. Ψάχνουν πρωτιές; Τους δίνω. Η Ελλάδα είναι πρώτη στη ντροπή. Πρώτη στη φτωχοποίηση της δημόσιας υγείας», τονίζει ο Στέφανος Κασσελάκης

Σύνταξη
Στη Μύκονο Κυριάκος Μητσοτάκης και Μαρέβα προσκεκλημένοι του ζεύγους Θεοχαράκη
Στο νησί των ανέμων 20.08.25

Στη Μύκονο Κυριάκος Μητσοτάκης και Μαρέβα προσκεκλημένοι του ζεύγους Θεοχαράκη

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε να ξεσκάσει για λίγο και αργά το απόγευμα άφησε την Αθήνα και έτσι ο πρώτος που θα μάθει από πρώτο χέρι τι είπαν με τον Αιγύπτιο πρόεδρο θα είναι κάποιος… συγγενής του Πέτρου του πελεκάνου.

Σύνταξη
Σκάνδαλο υποκλοπών: To Predator, η Intellexa και οι αποστολές από την Τσεχία στην Ελλάδα
Πολιτική 20.08.25

Σκάνδαλο υποκλοπών: To Predator, η Intellexa και οι αποστολές από την Τσεχία στην Ελλάδα

Δημοσιογραφική έρευνα από την Τσεχία φέρνει στο φως νέα δεδομένα για το σκάνδαλο των υποκλοπών, τη δραστηριότητα της Intellexa στην Ελλάδα και το ρόλο ενός επιχειρηματία που έστελνε εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας στη χώρα μας.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
ΣΥΡΙΖΑ για το τέλος των μνημονίων: Από την Ιθάκη του Τσίπρα στη χώρα της διαφθοράς
Πολιτική Γραμματεία 20.08.25

ΣΥΡΙΖΑ για το τέλος των μνημονίων: Από την Ιθάκη του Τσίπρα στη χώρα της διαφθοράς

«Ο Αύγουστος του 2018 υπενθυμίζει πως μια αποφασισμένη κυβέρνηση μπορεί, ακόμα και υπό το βάρος των δυσμενέστερων συσχετισμών, να ασκεί πολιτική υπέρ του λαού και υπέρ των ασθενέστερων», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Βουλή: Το επίδομα «επικίνδυνης εργασίας», η διάψευση και οι σφοδρές αντιδράσεις
Πολιτική Γραμματεία 20.08.25

Το επίδομα «επικίνδυνης εργασίας» σε υπαλλήλους της Βουλής, η διάψευση και οι σφοδρές αντιδράσεις

Σάλος με το επίδομα «επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας» σε μερίδα υπαλλήλων της Βουλής. Οι αντιδράσεις από εποχικούς πυροσβέστες και στρατιωτικούς και τι είναι αυτό που ισχύει.

Σύνταξη
Μάντζος: Η κρίση αξιοπρεπούς διαβίωσης στην Ελλάδα απαιτεί δομικές μεταρρυθμίσεις, όχι επιδοματικές πολιτικές εξάρτησης
Πολιτική Γραμματεία 20.08.25

Μάντζος: Η κρίση αξιοπρεπούς διαβίωσης στην Ελλάδα απαιτεί δομικές μεταρρυθμίσεις, όχι επιδοματικές πολιτικές εξάρτησης

«Και μόνο ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη αισθάνεται την ανάγκη να πηγαίνει πίσω στα χρόνια της μεγάλης κρίσης των μνημονίων για να δείξει κάποια πρόοδο με τα δικά της πεπραγμένα, αποδεικνύει ότι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα για την ελληνική οικονομία», λέει ο Δημήτρης Μάντζος

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Ο Θ. Πλεύρης είναι σε λάθος υπουργείο και θα πρέπει να αντικατασταθεί πάραυτα
Πολιτική Γραμματεία 20.08.25

Νέα Αριστερά: Ο Θ. Πλεύρης είναι σε λάθος υπουργείο και θα πρέπει να αντικατασταθεί πάραυτα

Η Νέα Αριστερά τονίζει ότι ο Θάνος Πλεύρης «συνεχίζει το ακροδεξιό και αντιμεταναστευτικό ντελίριο της κυβέρνησης που επέλεξε να ακολουθήσει, για να μεταστρέψει την κριτική από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ»

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για ευλογιά: Σε απόλυτη εγκατάλειψη οι κτηνοτρόφοι – Ούτε ένα ευρώ σ’ εκείνους που κρατούν την ύπαιθρο ζωντανή
Πολιτική Γραμματεία 20.08.25

ΣΥΡΙΖΑ για ευλογιά: Σε απόλυτη εγκατάλειψη οι κτηνοτρόφοι – Ούτε ένα ευρώ σ’ εκείνους που κρατούν την ύπαιθρο ζωντανή

«Η κυβέρνηση έχει εγκαταλείψει τους παραγωγούς, έχει εγκαταλείψει την περιφέρεια, έχει εγκαταλείψει την ίδια τη ζωή στην ύπαιθρο», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Το ΠΑΣΟΚ έχει διαφορετική αντίληψη από τη νεοφιλελεύθερη λογική της ΝΔ, που αυξάνει φόρους για να κερδίζουν τα καρτέλ
Πολιτική Γραμματεία 20.08.25

Τσουκαλάς: Το ΠΑΣΟΚ έχει διαφορετική αντίληψη από τη νεοφιλελεύθερη λογική της ΝΔ, που αυξάνει φόρους για να κερδίζουν τα καρτέλ

Ο Κώστας Τσουκαλάς δήλωσε ότι στη ΔΕΘ ο Νίκος Ανδρουλάκης θα παρουσιάσει τους δύο κεντρικούς άξονες της πρότασης διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ: Κράτος με διαφάνεια και κοινωνικό κράτος για τους πολλούς

Σύνταξη
«Χαστούκι» για Γεωργιάδη και κυβερνητικό αφήγημα τα στοιχεία της Eurostat: Αρνητική πρωτιά του ΕΣΥ στην Ευρώπη
Ράπισμα 20.08.25

«Χαστούκι» για Γεωργιάδη και κυβερνητικό αφήγημα τα στοιχεία της Eurostat: Αρνητική πρωτιά του ΕΣΥ στην Ευρώπη

Η Ελλάδα καταγράφει αρνητική πανευρωπαϊκή πρωτιά στις «ανεκπλήρωτες ανάγκες για ιατρική περίθαλψη το 2024» - Τα δεδομένα της Eurostat είναι αμείλικτα και φανερώνουν την κατάσταση που βρίσκεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας

Σύνταξη
Κουτσούμπας από Πάτρα σε πυρόπληκτους: Κυβέρνηση και υπουργεία έχουν τεράστιες, εγκληματικές ευθύνες
ΚΚΕ 20.08.25

Κουτσούμπας από Πάτρα σε πυρόπληκτους: Κυβέρνηση και υπουργεία έχουν τεράστιες, εγκληματικές ευθύνες

«Το 112 είναι χρήσιμο σε ένα βαθμό, αλλά και εδώ για να λειτουργήσει χρειάζεται να το σχεδιάσεις», ανέφερε ο γενικός γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας από την Πάτρα

Σύνταξη
Δραματική ιστορία πυρόπληκτου από την Πάτρα: Κάηκε το σπίτι και η ιτιά που φύτεψε στη μνήμη της κόρης του
Για τη Νεφέλη 20.08.25

Δραματική ιστορία πυρόπληκτου από την Πάτρα: Κάηκε το σπίτι και η ιτιά που φύτεψε στη μνήμη της κόρης του

Συγκινητική ανάρτηση από τον πληγέντα Γιάννη Κοψίνη - Η επίσκεψη του Στέφανου Κασσελάκη, που τόνισε πως «όταν ξαναφυτευτεί η ιτιά μέσα από τις στάχτες της, δεν θα γίνει γιατί οι πληγές σβήνουν εύκολα. Θα γίνει γιατί οι ρίζες της δεν κάηκαν»

Σύνταξη
Φάμελλος από Ανατολική Αττική: Παρά τα μεγάλα λόγια της κυβέρνησης, η χώρα αποδείχθηκε απροετοίμαστη
ΣΥΡΙΖΑ 20.08.25

Φάμελλος από Ανατολική Αττική: Παρά τα μεγάλα λόγια της κυβέρνησης, η χώρα αποδείχθηκε απροετοίμαστη

Άμεσα μέτρα στήριξης των τοπικών κοινωνιών μετά τις πυρκαγιές αλλά και αποκατάστασης του περιβάλλοντος, ζήτησε από τις πυρόπληκτες περιοχές στην Ανατολική Αττική ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Μαζέψτε τον Πλεύρη – Δεν είναι ούτε αφεντικό ούτε εργοδότης στο υπουργείο
Υπουργείο Μετανάστευσης 20.08.25

ΣΥΡΙΖΑ: Μαζέψτε τον Πλεύρη – Δεν είναι ούτε αφεντικό ούτε εργοδότης στο υπουργείο

«Αν κάποιος δεν μπορεί να διοικήσει και να βασιστεί σε μια δομή της Ελληνικής Δημοκρατίας με εμπειρία, γνώση και θεσμική μνήμη, τότε αυτός πρέπει να φύγει», λέει για τον υπουργό Θάνο Πλεύρη ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Ξεσπάθωσε» ο Μεντβέντεφ κατά του Μακρόν: Άμυαλος Γαλάτης πετεινός, βραχνό, αξιολύπητο πουλί
Κόσμος 20.08.25

«Ξεσπάθωσε» ο Μεντβέντεφ κατά του Μακρόν: Άμυαλος Γαλάτης πετεινός, βραχνό, αξιολύπητο πουλί

Το έκανε πάλι το «θαύμα» του ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ - Αυτή τη φορά έβαλε στο στόχαστρο τον Εμανουέλ Μακρόν και «την ιδέα» της αποστολής στρατευμάτων στην Ουκρανία

Σύνταξη
Χίος: Τρομακτικός ο αριθμός των καμένων εκτάσεων – Σοβαρές οι επιπτώσεις σε περιβάλλον και οικονομία
Χάρτες 20.08.25

Τρομακτικός ο αριθμός των καμένων εκτάσεων στη Χίο - Σε δέκα χρόνια κάηκε το 22% του νησιού

Η Χίος εξακολουθεί να μετρά τις πληγές της. Αποκαρδιωτικός είναι ο απολογισμός της πύρινης λαίλαπας που κατέκαψε το νησί. Η επεξεργασία των δορυφορικών δεδομένων υψηλής χωρικής ανάλυσης φανερώνει το μέγεθος της καταστροφής.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ουαλία: Τουρίστες αποσυναρμολόγησαν ιστορικό πέτρινο σταυρό – Σχημάτισαν άστρο του Δαυίδ στη θέση του
Σάλος στη χώρα 20.08.25

Ουαλία: Τουρίστες αποσυναρμολόγησαν ιστορικό πέτρινο σταυρό – Σχημάτισαν άστρο του Δαυίδ στη θέση του

Ο κατασκευασμένος από πέτρες σταυρός, μήκους 18 μέτρων, βρισκόταν στη θέση του για τουλάχιστον 50 χρόνια. Οι κάτοικοι εργάστηκαν ομαδικά για τον αποκαταστήσουν.

Σύνταξη
Η καταρρακτώδης βροχή «σταμάτησε» τον Μίλτο Τεντόγλου – Έβδομος στο Diamond League Λωζάνης
Άλμα εις μήκος 20.08.25

Η καταρρακτώδης βροχή «σταμάτησε» τον Μίλτο Τεντόγλου – Έβδομος στο Diamond League Λωζάνης

Έβδομη θέση για τον Μίλτο Τεντόγλο στο Diamond League της Λωζάνης, με μόνο δύο άλματα, καλύτερο εκ των οποίων το 7,52 μ. - Ακατάλληλες οι συνθήκες αγώνα λόγω της έντονης βροχόπτωσης.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Πόλεμος αναρτήσεων Ζαχαριάδη – Σδούκου για την έξοδο από τα μνημόνια
Πολιτική Γραμματεία 20.08.25

Πόλεμος αναρτήσεων Ζαχαριάδη – Σδούκου για την έξοδο από τα μνημόνια

Η ανάρτηση του Κώστα Ζαχαριάδη για την αυριανή (21/8) επέτειο της εξόδου της χώρας από τα μνημόνια, το 2018, προκάλεσε ένα υποτιμητικό για τον Αλέξη Τσίπρα σχόλιο της Αλεξάνδρας Σδούκου, που δεν έμεινε αναπάντητο

Σύνταξη
Κασσελάκης στον Γεωργιάδη για το ΕΣΥ: Είστε υπουργός Υγείας ή υπουργός Προπαγάνδας;
«Το άσπρο μαύρο» 20.08.25

Κασσελάκης στον Γεωργιάδη για το ΕΣΥ: Είστε υπουργός Υγείας ή υπουργός Προπαγάνδας;

«Ο Άδωνις Γεωργιάδης εκτελεί ένα μεθοδευμένο σχέδιο. Του αφεντικού του. Ψάχνουν πρωτιές; Τους δίνω. Η Ελλάδα είναι πρώτη στη ντροπή. Πρώτη στη φτωχοποίηση της δημόσιας υγείας», τονίζει ο Στέφανος Κασσελάκης

Σύνταξη
Γιώργος Μαζωνάκης: Σε θεραπευτική άδεια μετά το εξιτήριο – Αναμονή για την απόφαση των γιατρών
Fizz 20.08.25

Γιώργος Μαζωνάκης: Σε θεραπευτική άδεια μετά το εξιτήριο – Αναμονή για την απόφαση των γιατρών

Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε εισαχθεί ακούσια στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Δρομοκαΐτειο λίγες ημέρες νωρίτερα και πήρε εξιτήριο το πρωί της Δευτέρας, 18 Αυγούστου. Τώρα ο τραγουδιστής είναι εν αναμονή της απόφασής της αιτρικής ομάδας

Σύνταξη
Στη Μύκονο Κυριάκος Μητσοτάκης και Μαρέβα προσκεκλημένοι του ζεύγους Θεοχαράκη
Στο νησί των ανέμων 20.08.25

Στη Μύκονο Κυριάκος Μητσοτάκης και Μαρέβα προσκεκλημένοι του ζεύγους Θεοχαράκη

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε να ξεσκάσει για λίγο και αργά το απόγευμα άφησε την Αθήνα και έτσι ο πρώτος που θα μάθει από πρώτο χέρι τι είπαν με τον Αιγύπτιο πρόεδρο θα είναι κάποιος… συγγενής του Πέτρου του πελεκάνου.

Σύνταξη
Σπανούλης: «Είχαμε καλή κυκλοφορία της μπάλας, είμαι ευχαριστημένος από την επίθεση»
Μπάσκετ 20.08.25

Σπανούλης: «Είχαμε καλή κυκλοφορία της μπάλας, είμαι ευχαριστημένος από την επίθεση»

Ο προπονητής της Εθνικής, Βασίλης Σπανούλης, μίλησε για τη νίκη της γαλανόλευκης απέναντι στην Λετονία, αλλά και για την εξαιρετική εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Σύνταξη
Εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία: Η Ευρώπη δεν έχει λύσεις – Πολλά λόγια, λίγα έργα
Αδιέξοδο 20.08.25

Εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία: Η Ευρώπη δεν έχει λύσεις – Πολλά λόγια, λίγα έργα

Δύσκολος αποδεικνύεται ο δρόμος για ειρήνευση στην Ουκρανία. Το Κίεβο δεν θα μπορούσε να δεχθεί συμφωνία χωρίς ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας και οι σύμμαχοί του αδυνατούν ουσιαστικά να τις προσφέρουν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ελλάδα – Λετονία 104-86: Με καταιγιστικό Γιάννη Αντετοκούνμπο η Εθνική (vid)
Μπάσκετ 20.08.25

Ελλάδα – Λετονία 104-86: Με καταιγιστικό Γιάννη Αντετοκούνμπο η Εθνική (vid)

«Άλλη» ομάδα με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο η Εθνική μας, νίκησε με επιβλητικό τρόπο τη Λετονία (104-86) για το τουρνουά «Ακρόπολις» κι έδειξε πως μπορεί να ελπίζει στο προσεχές Ευρωμπάσκετ.

Σύνταξη
LIVE: Σέλτικ – Καϊράτ Αλμάτι
Champions League 20.08.25

LIVE: Σέλτικ – Καϊράτ Αλμάτι

LIVE: Σέλτικ – Καϊράτ Αλμάτι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Σέλτικ – Καϊράτ Αλμάτι για τα play offs του Champions League. Τηλεοπτική κάλυψη από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
LIVE: Μπόντο Γκλιμτ – Στουρμ Γκρατς
Champions League 20.08.25

LIVE: Μπόντο Γκλιμτ – Στουρμ Γκρατς

LIVE: Μπόντο/Γκλιμτ – Στουρμ Γκρατς. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Μπόντο/Γκλιμτ – Στουρμ Γκρατς για τα play offs του Champions League. Τηλεοπτική κάλυψη από COSMOTE SPORT 8.

Σύνταξη
LIVE: Βασιλεία – Κοπεγχάγη
Champions League 20.08.25

LIVE: Βασιλεία – Κοπεγχάγη

LIVE: Βασιλεία – Κοπεγχάγη. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Βασιλεία – Κοπεγχάγη για τα play offs του Champions League. Τηλεοπτική κάλυψη από COSMOTE SPORT 7.

Σύνταξη
Χωρίς σαφήνεια η διπλωματία θα πεθάνει στην Ουκρανία – Τι λένε τρεις ειδικοί
Ωρολογιακή βόμβα 20.08.25

Χωρίς σαφήνεια η διπλωματία θα πεθάνει στην Ουκρανία – Τι λένε τρεις ειδικοί

Εάν οι δυτικοί δεν δώσουν σημασία σε αυτές τις λεπτομέρειες για την Ουκρανία, οι τρεις ειδικοί προειδοποιούν ότι κινδυνεύουν αυτές να εξελιχθούν σε διπλωματική «ωρολογιακή βόμβα»

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
LIVE: Φενέρμπαχτσε – Μπενφίκα
Champions League 20.08.25

LIVE: Φενέρμπαχτσε – Μπενφίκα

LIVE: Φενέρμπαχτσε – Μπενφίκα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Φενέρμπαχτσε – Μπενφίκα για τα play offs του Champions League. Τηλεοπτική κάλυψη από MEGA και COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025
Απόρρητο