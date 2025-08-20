Εμπρηστές και κλιματική κρίση, οι μόνοι υπαίτιοι για τις φωτιές κατά τον Μητσοτάκη

Στο γνωστό κυβερνητικό μοτίβο κινείται η νέα ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για τις φωτιές, που έχει στο επίκεντρο την αλλαγή των ποινών προς το αυστηρότερο, επί της δικής του διακυβέρνησης, για τους εμπρηστές.

Με λίγα λόγια, για μία ακόμη φορά, ο πρωθυπουργός της χώρας, παρά τις καταγγελίες πολιτών, αυτοδιοίκησης και σύσσωμης της αντιπολίτευσης για σοβαρές ανεπάρκειες στον πολύτιμο τομέα της πρόληψης, αναγνωρίζει ως μοναδικούς υπαίτιους για την καταστροφή, την κλιματική κρίση και τον «ανθρώπινο παράγοντα», όπως αναφέρει, που «είτε από αμέλεια είτε από πρόθεση» προκαλεί τις μεγάλες πυρκαγιές που «σάρωσαν» πρόσφατα τη χώρα και ειδικά τον νομό Αχαΐας, με τη φωτιά να απειλεί σχεδόν την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας – την Πάτρα – αλλά και το νησί της Χίου, που είχε καεί ξανά και τον Ιούνιο.

Όπως αναφέρει ο πρωθυπουργός, άλλωστε, σε βίντεο που ανάρτησε στο TikTok, «οι συλλήψεις, οι ομολογίες, οι προφυλακίσεις της τελευταίας εβδομάδας απέδειξαν ότι αντίπαλός μας δυστυχώς δεν είναι μόνο η κλιματική κρίση. Είναι και ο ανθρώπινος παράγοντας είτε από αμέλεια είτε από πρόθεση».

Κατά τα λοιπά, καυχιέται για τις βαρύτερες ποινές και τα πρόστιμα που επιβάλλονται πλέον, καθώς η κυβέρνηση Μητσοτάκη έκανε σχετικές αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα.

Δείτε την ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη

«Ήξερες ότι φέτος μόνο έχουν γίνει παραπάνω από 300 συλλήψεις ια εμπρησμούς σε δάση; Παλαιότερα βλέπαμε εμπρηστές να συλλαμβάνονται και να πέφτουν στα μαλακά εξαιτίας των αδικαιολόγητα χαλαρών κυρώσεων. Αυτό πια άλλαξε. Χάρη στις αλλαγές που κάναμε στον Ποινικό Κώδικα, όλες οι ποινές που αφορούν εμπρησμό δάσους εκτίονται πλέον στη φυλακή. Δηλαδή δεν αναστέλλονται, ούτε μετατρέπονται με κανέναν τρόπο. Συνοδεύονται από βαριά πρόστιμα και δήμευση περιουσίας.

»Οι συλλήψεις, οι ομολογίες, οι προφυλακίσεις της τελευταίας εβδομάδας απέδειξαν ότι αντίπαλός μας δυστυχώς δεν είναι μόνο η κλιματική κρίση. Είναι και ο ανθρώπινος παράγοντας είτε από αμέλεια είτε από πρόθεση. Η Πολιτεία δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να παίζει με τις ζωές και τις περιουσίες των συμπολιτών μας. Ούτε φυσικά και με το πολύτιμο φυσικό περιβάλλον της χώρας. Η ατιμωρησία τελειώνει εδώ».