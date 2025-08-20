Γενικά αίθριος καιρός σήμερα Τετάρτη 20/8/2025, σύμφωνα με την ΕΜΥ. Πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένονται τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά με πιθανότητα τοπικών όμβρων στην ανατολική Στερεά, τη Θεσσαλία, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5, στο ανατολικό Αιγαίο 6 και τοπικά στα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 30 με 33 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 35 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτική πρόγνωση

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες με πιθανότητα τοπικών όμβρων στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και το πρωί στα ανατολικά βορειοανατολικοί τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 και στο Ιόνιο τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 33 και τοπικά στα κεντρικά και νότια έως 34με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες με πιθανότητα τοπικών όμβρων στη Θεσσαλία και στα ορεινά της ανατολικής Στερεάς.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 και τοπικά έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 30 και στην Κρήτη έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6 και τοπικά στα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές ώρες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα γύρω ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου.