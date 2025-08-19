newspaper
Αθήνα: Σε ποια γειτονιά της πρωτεύουσας καταγράφηκε ρεκόρ βροχής 197 ημερών
Ελλάδα 19 Αυγούστου 2025 | 19:17

Αθήνα: Σε ποια γειτονιά της πρωτεύουσας καταγράφηκε ρεκόρ βροχής 197 ημερών

Ξαφνική μπόρα αιφνιδίασε κατοίκους και τουρίστες στην Αθήνα το μεσημέρι της Τρίτης. Σημαντικά ύψη βροχής κατέγραψαν οι 93 σταθμοί του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr

Βροχές και καταιγίδες εκδηλώθηκαν την Τρίτη (19 Αυγούστου) στην ηπειρωτική χώρα. Η έντονη βροχόπτωση στην Αθήνα ξεκίνησε λίγο πριν από τις δύο το μεσημέρι, προκαλώντας μια μικρή ταλαιπωρία για αρκετούς που κυκλοφορούσαν στους δρόμους του κέντρου.

Βροχές και καταιγίδες και στην Αττική

Λίγα λεπτά αργότερα, η βροχή υποχώρησε σε απλές ψιχάλες μέχρι που σταμάτησε.

15.8 mm βροχής στο Γκάζι

Με την πρωτεύουσα να «διψά» και τη βροχή να είναι πολύτιμη καθώς διανύουμε μια περίοδο έντονης ξηρασίας ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κατανομή της βροχόπτωσης στην Αττική από τους 93 σταθμούς του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr στην ευρύτερη περιοχή.

Στο κέντρο της Αθήνας (Γκάζι) καταγράφηκαν 15.8 mm βροχής μέχρι το απόγευμα της Τρίτης, ενώ σημαντικά ύψη βροχής παρατηρήθηκε σε κεντρικά και ανατολικά τμήματα της περιοχής.

Σημειώνεται ότι βροχή άνω των 10 χιλιοστών στο κέντρο της Αθήνας (Γκάζι)  έχει να καταγραφεί από τις 3 Φεβρουαρίου 2025 (197 ημέρες)!

Η κατανομή της βροχόπτωσης στην Αττική

Πρόγνωση για την Τετάρτη

Την Τετάρτη (20 Αυγούστου) ο καιρός θα είναι αίθριος με λίγες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και το Ιόνιο. Το μεσημέρι και το απόγευμα τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν στην Κεντρική και Ανατολική Στερεά, τη Θεσσαλία, στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και πιθανώς καταιγίδες στα βόρεια.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 19 έως 32, στη Θεσσαλία από 19 έως 36, στην Ήπειρο από 14 έως 31, στη Στερεά από 19 έως 35, στην Πελοπόννησο από 20 έως 35, στα νησιά του Ιονίου από 20 έως 32, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 20 έως 34, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα από 21 έως 32 και στην Κρήτη από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στο Ανατολικό ναι το Νοτιοανατολικό Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι αίθριος με τοπικές νεφώσεις μέχρι το μεσημέρι. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς.

