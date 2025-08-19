newspaper
Τρίτη 19 Αυγούστου 2025
Κακοκαιρία: Βίντεο από την ξαφνική μπόρα σε περιοχές της Αθήνας το μεσημέρι της Τρίτης
Ελλάδα 19 Αυγούστου 2025 | 14:59

Κακοκαιρία: Βίντεο από την ξαφνική μπόρα σε περιοχές της Αθήνας το μεσημέρι της Τρίτης

Δυνατή βροχή που γρήγορα έδωσε τη θέση της στο ψιλόβροχο στο Κέντρο της Αθήνας - Σε εξέλιξη έντονα φαινόμενα σε Ηλιούπολη, Δάφνη, Νέο Κόσμο - Εξαπίνης έπιασε πολλούς η μπόρα παρά την πρόβλεψη της ΕΜΥ

Σύνταξη
Upd:19.08.2025, 15:20
Ξαφνική μπόρα αιφνιδίασε κατοίκους και τουρίστες στην Αθήνα το μεσημέρι της Τρίτης, καθώς παρότι οι μετεωρολόγοι είχαν προβλέψει άστατο καιρό με τοπικές βροχές αρκετοί δεν είχαν μαζί τους ομπρέλες.

Η έντονη βροχόπτωση ξεκίνησε λίγο πριν από τις δύο το μεσημέρι, προκαλώντας μια μικρή ταλαιπωρία για αρκετούς που κυκλοφορούσαν στους δρόμους του Κέντρου, οι οποίοι επιστράτευσαν τσάντες και άλλα προσωπικά αντικείμενα για να προστατευθούν από την μπόρα.

Ωστόσο, αυτό κράτησε πολύ λίγο. Λίγα λεπτά αργότερα, η βροχή υποχώρησε σε απλές ψιχάλες μέχρι που σταμάτησε. Αντιθέτως από Ηλιούπολη, Δάφνη μέχρι Νέο Κόσμο τα φαινόμενα συνεχίζονται και είναι έντονα.

Αρκετοί στους δρόμους του Κέντρου επιστράτευσαν τσάντες και άλλα προσωπικά αντικείμενα για να προστατευθούν από την μπόρα

Βροχές σημειώθηκαν και σε άλλες περιοχές στην Αττική, όπως στη Βαρυμπόμπη, τη Δροσιά, την Εκάλη αλλά και στου Γκύζη, λίγο πριν από την ξαφνική μπόρα στο Κέντρο.

Βελτίωση από το απόγευμα

Τα φαινόμενα αναμένεται να περιοριστούν από το απόγευμα, ενώ μέχρι το βράδυ ο καιρός θα είναι πάλι καλοκαιρινός. Σύμφωνα με το χάρτη του Windy γύρω στις 5 το απόγευμα τα φαινόμενα θα έχουν περιοριστεί στα ανατολικά προάστια ενώ μετά αναμένεται να υπάρξει βελτίωση του καιρού.

Σύμφωνα με την πρόβλεψη της ΕΜΥ, την Τρίτη αναμένονται πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικούς όμβρους και σποραδικές καταιγίδες στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θεσσαλία, και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπόλοιπα ηπειρωτικά.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 31 με 33 βαθμούς και τοπικά στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά τους 34 βαθμούς Κελσίου.

ΝΑΤΟ: Διχασμένοι οι Ευρωπαίοι για τις στρατιωτικές δαπάνες

ΝΑΤΟ: Διχασμένοι οι Ευρωπαίοι για τις στρατιωτικές δαπάνες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Αψιμαχίες πλησίον αλλά χαμηλότερα των 2.100 μονάδων

Χρηματιστήριο Αθηνών: Αψιμαχίες πλησίον αλλά χαμηλότερα των 2.100 μονάδων

