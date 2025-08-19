Θλίψη: Πέθανε το κοριτσάκι που είχε φτάσει στην Λαμπεντούζα
Το κοριτσάκι, με καταγωγή από την Γουινέα, είχε ταξιδέψει επι πέντε ημέρες σε σαπιοκάραβο χωρίς νερό και φαγητό.
Πέθανε σήμερα το απόγευμα το κοριτσάκι 6 ετών που είχε φτάσει, με την μητέρα του, στις 8 Αυγούστου στο νησί της Λαμπεντούζα.
Το κοριτσάκι, με καταγωγή από την Γουινέα, είχε ταξιδέψει επι πέντε ημέρες σε σαπιοκάραβο με πολλούς άλλους μετανάστες και πρόσφυγες, χωρίς νερό και φαγητό.
Αμέσως μετά την άφιξή της και την παροχή πρώτων βοηθειών, η μικρή είχε μεταφερθεί σε παιδιατρικό νοσοκομείο της πρωτεύουσας της Σικελίας, Παλέρμο, όπου είχε εισαχθεί στην μονάδα εντατικής θεραπείας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι σήμερα, Τρίτη 19/8 μεταφέρθηκαν στον Ακράγαντα της Σικελίας δεκα σοροί μεταναστών και προσφύγων που έχασαν την ζωή τους κατά τον διάπλου της κεντρικής Μεσογείου, την περασμένη εβδομάδα.
