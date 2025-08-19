Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (19/8): Champions League, Κύπελλο και ισπανικό πρωτάθλημα στο «μενού»

Μέρα δράσης είναι η σημερινή (19/8), με τα playoffs του Champions League να κάνουν σέντρα, αλλά και με την Ρεάλ Μαδρίτης να αγωνίζεται απέναντι στην Οσασούνα για την πρεμιέρα της στο ισπανικό πρωτάθλημα.

Το «μενού» της Τρίτης όμως δεν σταματά εκεί, αφού περιλαμβάνει τόσο αναμετρήσεις για τα προκριματικά του Κυπέλλου Ελλάδας στο ποδόσφαιρο, τένις αλλά και στίβο, με το Diamond League.

Δείτε αναλυτικά το τηλεοπτικό πρόγραμμα:

15:00 COSMOTE SPORT 3 HD Αλ Νασρ – Αλ Ίτιχαντ / Saudi Super Cup

17:00 COSMOTE SPORT 1 HD Καλαμάτα – ΑΕΛ / Κύπελλο Ελλάδας

19:00 ΕΡΤ3 IAAF Diamond League Λωζάνη

21:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 Γουίνστον-Σάλεμ

22:00 Novasports Prime Ρεάλ Μαδρίτης – Οσασούνα La Liga

22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Γουόλσολ – Γκρίμσμπι / Sky Bet EFL League Two

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Φερεντσβάρος – Καραμπάχ / UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Ερυθρός Αστέρας – Πάφος / UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 2 HD Ρέιντζερς – Κλαμπ Μπριζ / UEFA Champions League

23:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 Γουίνστον-Σάλεμ