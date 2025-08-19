Συνεχίζεται η δράση στο Κύπελλο Ελλάδας: Ντέρμπι στην Καλαμάτα, δοκιμασίες για τις ομάδες της Super League

Παναιτωλικός και Λεβαδειακός δεν έπεσαν θύματα εκπλήξεων, με αποτέλεσμα να γίνουν οι πρώτες ομάδες που εξασφαλίζουν την παρουσία τους στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Οι υπόλοιπες αναμετρήσεις διεξάγονται σε δύο δόσεις, με το πρώτο… πιάτο να σερβίρεται σήμερα. Ξεχωρίζει το πολύ μεγάλο παιχνίδι της Καλαμάτας με την ΑΕΛ το οποίο έχει και τηλεοπτική μετάδοση.

Εκτός έδρας δοκιμασίες και για τρεις ομάδες της Stoiximan Super League. Η νεοφώτιστη Κηφισιά δοκιμάζεται στην Καρδίτσα απέναντι στην Αναγέννηση, με το παιχνίδι να παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον.

Ο Πανσερραϊκός από την πλευρά του φιλοξενείται από την Καβάλα στη μάχη της Βορείου Ελλάδας, ενώ ο ΠΑΣ Γιάννινα των 12 ποδοσφαιριστών, θα υποδεχτεί τον Βόλο που είναι το ξεκάθαρο φαβορί για την πρόκριση.

Τέλος, στο «Σταύρος Μαυροθαλασσίτης» το Αιγάλεω θα κοντραριστεί με τον Παναργειακό σε μάχη που θα επαναληφθεί και τη νέα σεζόν στη Super League 2.

Αναλυτικά, το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα:

Δευτέρα (18/08 – 17:00)

Μακεδονικός-Λεβαδειακός 1-2

Νίκη Βόλου-Παναιτωλικός 1-2

Τρίτη (19/08 – 17:00)

Αιγάλεω-Παναργειακός

Αναγέννηση Καρδίτσας-Κηφισιά

Καβάλα-Πανσερραϊκός

Καλαμάτα-ΑΕΛ (Cosmote Sport 1)

ΠΑΣ Γιάννινα-Βόλος

Τετάρτη (20/08)

Καμπανιακός-Athens Kallithea (17:00)

Χανιά-Μαρκό (17:00)

Πανιώνιος-Ηρακλής (17:00 – Cosmote Sport 1)

Ελλάς Σύρου-Νέστος Χρυσούπολης (17:15)