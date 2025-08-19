Τρίτη 19 Αυγούστου 2025
Φενέρμπαχτσε – Μπενφίκα: Το UEFA Champions League επιστρέφει στο MEGA
Media 19 Αυγούστου 2025 | 11:54

Φενέρμπαχτσε – Μπενφίκα: Το UEFA Champions League επιστρέφει στο MEGA

Την Τετάρτη 20 Αυγούστου ανοίγει στο MEGA η αυλαία της νέας σεζόν του UEFA Champions League με την αναμέτρηση Φενέρμπαχτσε - Μπενφίκα.

Η κορυφαία διασυλλογική ποδοσφαιρική διοργάνωση της Ευρώπης, το UEFA Champions League επιστρέφει στο MEGA, το οποίο ανοίγει την αυλαία της πιο συναρπαστικής σεζόν με την παρουσία του Ολυμπιακού στη League Phase.

Μετά το Super Cup που καθήλωσε το τηλεοπτικό κοινό, σειρά παίρνουν τα playoffs για τα τελευταία επτά εισιτήρια του καλύτερου format όλων των εποχών. Την Τετάρτη 20 Αυγούστου, στις 22:00, το MEGA μεταδίδει ζωντανά το ντέρμπι Φενέρμπαχτσε-Μπενφίκα για το UEFA Champions League.

Ο αρχισκόρερ Βαγγέλης Παυλίδης θέλει να οδηγήσει ξανά την Μπενφίκα στη League Phase, επιδιώκοντας μια ακόμα ποδοσφαιρική παράσταση. Αυτή τη φορά, το έργο του θα είναι δύσκολο, καθώς θα πρέπει να αποκλείσει τη Φενέρμπαχτσε του πιο επιτυχημένου προπονητή στην Ευρώπη, του αμφιλεγόμενου Ζοσέ Μουρίνιο.

Τον αγώνα περιγράφει ο Αντώνης Κατσαρός.

Είκοσι λεπτά πριν τις δέκα θα προηγηθεί η εκπομπή pre-game, ενώ αμέσως μετά τη λήξη θα ακολουθήσει το post-game με την ανάλυση και των επτά αναμετρήσεων των playoffs, όπου πρωταγωνιστεί το ελληνικό στοιχείο με την Μπριζ του Χρήστου Τζόλη και την εντυπωσιακή Πάφο που γράφει ιστορία.

Τις εκπομπές παρουσιάζει ο Παναγιώτης Περπερίδης. Σχολιάζει ο Μένιος Σακελλαρόπουλος. Στην πρωτοποριακή τρισδιάστατη ανάλυση βρίσκεται ο Δημήτρης Θεοδωρόπουλος.

YouTube thumbnail

Οι ποδοσφαιρικές Τετάρτες του Αυγούστου θα ολοκληρωθούν στις 27 του μήνα με τους αγώνες ρεβάνς, ενώ στις 28 Αυγούστου (19:00) ο Ολυμπιακός μαθαίνει τους αντιπάλους του στην κλήρωση της League Phase, την οποία θα παρακολουθήσετε στο MEGA NEWS.

ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
PRE-GAME ΣΤΙΣ 21:40
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ – ΜΠΕΝΦΙΚΑ ΣΤΙΣ 22:00
POST-GAME ΣΤΙΣ 24:00

#UCLMegaTV

Media
ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με τον Α' τόμο του «Σέργιος και Βάκχος» του Μ. Καραγάτση
Media 18.08.25

ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με τον Α’ τόμο του «Σέργιος και Βάκχος» του Μ. Καραγάτση

Την Κυριακή 24 Αυγούστου το ΒΗΜΑ κυκλοφορεί με μια μοναδική προσφορά: τον Α’ τόμο του «Σέργιος και Βάκχος» του Μ. Καραγάτση – Ένα ταξίδι δεκατεσσάρων αιώνων μέσα από τα μάτια δύο... αγίων με καυστικό χιούμορ.

Σύνταξη
Στα «Νέα Σαββατοκύριακο»: Εισοδήματα από ενοίκια – Κουρεύονται οι φόροι 
Media 16.08.25

Στα «Νέα Σαββατοκύριακο»: Εισοδήματα από ενοίκια – Κουρεύονται οι φόροι 

Δημιουργείται ενδιάμεσος συντελεστής φορολογίας για εισοδήματα μεταξύ 12.000 και 35.000 ευρώ τον χρόνο • Διορθώνεται η «αδικία» της απότομης αύξησης στη φορολογική επιβάρυνση από το 15% στο 35%

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ηράκλειο: Απόπειρα ασέλγειας από οδηγό ταξί κατήγγειλε 30χρονη – Ο άνδρας αναζητείται από την ΕΛ.ΑΣ.
Στην Κρήτη 19.08.25

Απόπειρα ασέλγειας από οδηγό ταξί κατήγγειλε 30χρονη - Ο άνδρας αναζητείται από την ΕΛ.ΑΣ.

Η γυναίκα κατήγγειλε ότι ο αυτοκινητιστής άλλαξε πορεία οδηγώντας την σε χώρο στάθμευσης στο Ηράκλειο και εκεί προσπάθησε να την ακινητοποιήσει και να την φιλήσει κάνοντας σαφείς τις προθέσεις του

Σύνταξη
Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως στον 28χρονο που δολοφόνησε τη 47χρονη στο Χαλάνδρι
Γυναικοκτόνος 19.08.25

Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως στον 28χρονο που δολοφόνησε τη 47χρονη στο Χαλάνδρι

Ο 28χρονος που δολοφόνησε τη 47χρονη στο Χαλάνδρι οδηγήθηκε σε ανακριτή από τον οποίο αναμένεται να ζητήσει και να λάβει προθεσμία για να προετοιμάσει την απολογία του

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για Χαλάνδρι: Ακόμη μια γυναικοκτονία – Ο Φλωρίδης αρνείται πεισματικά την νομική αναγνώριση του όρου
Της 47χρονης 19.08.25

ΣΥΡΙΖΑ για Χαλάνδρι: Ακόμη μια γυναικοκτονία – Ο Φλωρίδης αρνείται πεισματικά την νομική αναγνώριση του όρου

«Ακόμα ένα τραγικό περιστατικό γυναικοκτονίας στην Ελλάδα», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ και τονίζει μέτρα για την «ανάγκη ενίσχυσης των μηχανισμών προστασίας των γυναικών»

Σύνταξη
Η Ελλάδα έχει το superfood που όλοι αγνοούν!
Τα Νέα της Αγοράς 19.08.25

Η Ελλάδα έχει το superfood που όλοι αγνοούν!

Κρυμμένη μέσα στον καρπό της αγουρομάζωχτης ελιάς υπάρχει μια ουσία με τόσο ισχυρή βιολογική δράση που οι επιστήμονες τη χαρακτηρίζουν ως ένα από τα πιο ελπιδοφόρα φυσικά μόρια προστασίας του οργανισμού.

Σύνταξη
Μοντέλο του OnlyFans αποκαλεί αποτυχημένους όσους εργάζονται οκτάωρο και το διαδίκτυο τη «δικάζει»
Καλύτερα να μασάς 19.08.25

Μοντέλο του OnlyFans αποκαλεί αποτυχημένους όσους εργάζονται οκτάωρο και το διαδίκτυο τη «δικάζει»

Η Lil Tay, μουσικός και μοντέλο του OnlyFans, αποφάσισε να στρέψει τους πάντες εναντίον της, αποκαλώντας «αποτυχημένες» τις γυναίκες άνω των 25 που συνεχίζουν να εργάζονται οκτάωρο και δεν ακολουθούν τα βήματά της.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Επικοινωνιακή βιομηχανία τα μέτρα για τη ΔΕΘ», λέει η Τζάκρη – «Η κυβέρνηση δημιουργεί ψευδαισθήσεις»
Εξαπέλυσε βολές 19.08.25

«Επικοινωνιακή βιομηχανία τα μέτρα για τη ΔΕΘ», λέει η Τζάκρη – «Η κυβέρνηση δημιουργεί ψευδαισθήσεις»

«Ό,τι σκηνοθεσία και να στήσει αυτή η κυβέρνηση, θα περάσει δύσκολα ο πρωθυπουργός στη συνέντευξη Τύπου στη ΔΕΘ», τόνισε ο αντιπρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας Θεοδώρα Τζάκρη

Σύνταξη
To 53,5% της… ντροπής του Αμορίμ
On Field 19.08.25

To 53,5% της… ντροπής του Αμορίμ

«Σπάει» το ένα αρνητικό ρεκόρ μετά το άλλο στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ο Αμορίμ. Η νέα ανεπιθύμητη πρωτιά…

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
«Πάει να κλέψει τον Ντουναρούμα από τη Σίτι η Γιουνάιτεντ» (pic)
Ποδόσφαιρο 19.08.25

«Πάει να κλέψει τον Ντουναρούμα από τη Σίτι η Γιουνάιτεντ» (pic)

Όλα έδειχναν ότι ο Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα θα κατέληγε στο Μάντσεστερ και τη Σίτι, ωστόσο σύμφωνα με το τελευταίο ρεπορτάζ από την Αγγλία, η άλλη ομάδα της πόλης -η Γιουνάιτεντ- είναι αυτή που πάει να κάνει το μεγάλο «κόλπο»!

Σύνταξη
Άδωνι Γεωργιάδη το ΕΣΥ που υπονομεύεις το κρατούν όρθιο οι γιατροί και οι νοσηλευτές
Editorial 19.08.25

Άδωνι Γεωργιάδη το ΕΣΥ που υπονομεύεις το κρατούν όρθιο οι γιατροί και οι νοσηλευτές

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης ουσιαστικά καπηλεύεται την εκτίμηση των πολιτών για τους γιατρούς και τους νοσηλευτές που στηρίζουν το δημόσιο σύστημα υγείας

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
