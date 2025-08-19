Το τελευταίο αντίο στον Χρυσόστομο Σταμούλη, θα ειπωθεί μεθαύριο Πέμπτη, 21 Αυγούστου, στις 12:00, στον Ιερό Καθεδρικό Ναό της Του Θεού Σοφίας στη Θεσσαλονίκη.

Η ταφή θα ακολουθήσει στο Κοιμητήριο «Αναστάσεως του Κυρίου» στη Θέρμη, στην ανατολική πλευρά της πόλης. Υπενθυμίζεται ότι ο Χρυσόστομος Σταμούλης ήταν καθηγητής της Δογματικής και Συμβολικής Θεολογίας στο τμήμα Θεολογίας του ΑΠΘ. Σπούδασε στα Πανεπιστήμια της Θεσσαλονίκης, του Βελιγραδίου και του Durham της Αγγλίας.

Το Τμήμα Θεολογίας ΑΠΘ ανάρτησε στη σελίδα του στο Facebook την ανακοίνωση της οικογένειας του εκλιπόντα, η οποία ευχαριστεί τον κόσμο για τα μηνύματα και τη στήριξη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της οικογένειας του Χρυσόστομου Σταμούλη:

«Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο και πατέρα, Χρυσόστομο, θα αποχαιρετίσουμε την Πέμπτη 21 Αυγούστου, στον Ιερό Καθεδρικό Ναό της Του Θεού Σοφίας (Αγία Σοφία) Θεσσαλονίκης στις 12:00. Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο του Δήμου Θεσσαλονίκης “Αναστάσεως του Κυρίου” (Θέρμη).

Αντί στεφάνων, παρακαλούμε, όσοι το επιθυμούν, να ενισχύσουν φορείς και ιδρύματα. Αυτό θα επιθυμούσε και ο ίδιος.

1. Πρόγραμμα «Πρωτοβουλία» για την πρόληψη της Ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών

IBAN: GR0801101460000014654603282

(Αιτιολογία “για την Πρωτοβουλία”)

2. ΙΔΡΥΜΑ ΟΡΜΥΛΙΑ/ORMYLIA FOUNDATION

IBAN: GR8101104530000045348011052

3. ΓΕΝΙΚΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

IBAN: GR6301722330005233031926427

Ευχαριστούμε για τα μηνύματα και την στήριξη στον αγαπημένο σύζυγο και πατέρα μας. Σε αυτές τις δύσκολες ώρες είστε συμπαραστάτες μας.

Ιωσηφίνα

Θανάσης

Αλεξάνδρα».