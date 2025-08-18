newspaper
17.08.2025 | 22:57
Άγριος ξυλοδαρμός 18χρονου στις Σπέτσες - Η παρεξήγηση για μια γυναίκα
Ουκρανία: 13 τραυματίες σε ρωσικές επιθέσεις πριν τις συνομιλίες στον Λευκό Οίκο
Κόσμος 18 Αυγούστου 2025 | 04:30

Ουκρανία: 13 τραυματίες σε ρωσικές επιθέσεις πριν τις συνομιλίες στον Λευκό Οίκο

Οι αρχές της Ουκρανίας έκαναν λόγο για ρωσικά πλήγματα στην πόλη Χάρκοβο, όπως και στη γειτονική περιφέρεια Σούμι, από τα οποία τραυματίστηκαν δεκατρείς άνθρωποι.

Οι αρχές της Ουκρανίας έκαναν λόγο τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες σήμερα Δευτέρα για δεκατρείς τραυματίες σε ρωσικά πλήγματα στην πόλη Χάρκοβο και στην περιφέρεια Σούμι, καθώς ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ευρωπαίοι σύμμαχοι του Κιέβου αναμένονται στην Ουάσιγκτον για συνομιλίες σχετικά με την επίλυση της ένοπλης σύρραξης (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

Ο ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι θα μεταβεί αργότερα σήμερα στον Λευκό Οίκο. Αναμένεται να τον συνοδεύσουν ευρωπαίοι ηγέτες και ο γενικός γραμματέας του NATO Μαρκ Ρούτε.

13 τραυματίες σε ρωσικά πλήγματα στην πόλη Χάρκοβο, κοντά στα σύνορα, και στη γειτονική περιφέρεια Σούμι

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, οι ουκρανικές αρχές έκαναν λόγο για ρωσικά πλήγματα στη μεγάλη πόλη Χάρκοβο (βορειοανατολικά), κοντά στα σύνορα, όπως και στη γειτονική περιφέρεια Σούμι, που γειτονεύει με τη Ρωσία.

«Ο αριθμός των τραυματιών αυξήθηκε στους 11», ανέφερε μέσω Telegram ο δήμαρχος Χαρκόβου Ιχόρ Τερέχοφ. Νωρίτερα, το υπουργείο Εσωτερικών έκανε λόγο για 8 τραυματίες.

Στη Σούμι, ο στρατιωτικός περιφερειάρχης Ολεχ Χριχόροφ ανέφερε σε δυο διακριτά μηνύματα ότι ρωσικά πλήγματα, το πρώτο με βόμβα, το δεύτερο με μη επανδρωμένο εναέριο όχημα εφόρμησης, τραυμάτισε δυο ανθρώπους, «γυναίκα 57 ετών», η οποία πάντως «δεν βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση» και «43χρονο οδηγό» ο οποίος «διακομίστηκε σε νοσοκομείο».

Οι συνομιλίες στην Ουάσιγκτον ανάμεσα στον ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι, ευρωπαίους συμμάχους του και τον αμερικανό πρόεδρο αναμένονται τρεις ημέρες μετά τη σύνοδο κορυφής Ντόναλντ Τραμπ-Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα, που δεν επέτρεψε να κηρυχτεί κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία, όπου εισέβαλαν οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας τον Φεβρουάριο του 2022.

Εγγυήσεις ασφαλείας

Επιστρέφοντας από την Αλάσκα, ο κ. Τραμπ συνηγόρησε υπέρ πρότασης να προσφερθούν συλλογικές εγγυήσεις ασφαλείας στο Κίεβο, εμπνευσμένη από το άρθρο 5 της συνθήκης NATO, πάντως με την Ουκρανία εκτός του πλαισίου της ατλαντικής συμμαχίας, καθώς για τη Μόσχα η προοπτική της ουκρανικής ένταξης σε αυτήν εκλαμβάνεται ως υπαρξιακή απειλή.

Ο ειδικός απεσταλμένος του Στιβ Γουίτκοφ διαβεβαίωσε από την πλευρά τους πως η Μόσχα υποσχέθηκε «ορισμένες» εδαφικές «παραχωρήσεις» που αφορούν «πέντε» ουκρανικές περιφέρειες, κάνοντας λόγο περί «σημαντικής συζήτησης για το Ντονέτσκ», περιφέρεια της ανατολικής Ουκρανίας που θεωρείται το τρέχον διάστημα προτεραιότητα των στρατευμάτων του Κρεμλίνου.

Ο ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι αποκλείει οποιαδήποτε παραχώρηση εδαφών.

Πηγή: ΑΠΕ

Κόσμος
Ουκρανία: Στο πλευρό του Ζελένσκι, ευρωπαίοι ηγέτες μεταβαίνουν στις ΗΠΑ

Ουκρανία: Στο πλευρό του Ζελένσκι, ευρωπαίοι ηγέτες μεταβαίνουν στις ΗΠΑ

Κόσμος
ΗΠΑ: Η Ρωσία δέχθηκε να υπάρξουν εγγυήσεις ασφαλείας όπως το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ

ΗΠΑ: Η Ρωσία δέχθηκε να υπάρξουν εγγυήσεις ασφαλείας όπως το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
