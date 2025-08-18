Οι αρχές της Ουκρανίας έκαναν λόγο τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες σήμερα Δευτέρα για δεκατρείς τραυματίες σε ρωσικά πλήγματα στην πόλη Χάρκοβο και στην περιφέρεια Σούμι, καθώς ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ευρωπαίοι σύμμαχοι του Κιέβου αναμένονται στην Ουάσιγκτον για συνομιλίες σχετικά με την επίλυση της ένοπλης σύρραξης (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

Ο ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι θα μεταβεί αργότερα σήμερα στον Λευκό Οίκο. Αναμένεται να τον συνοδεύσουν ευρωπαίοι ηγέτες και ο γενικός γραμματέας του NATO Μαρκ Ρούτε.

13 τραυματίες σε ρωσικά πλήγματα στην πόλη Χάρκοβο, κοντά στα σύνορα, και στη γειτονική περιφέρεια Σούμι

Russia struck Kharkiv with a missile earlier today, thankfully missing the nearby apartment building and hitting the ground. The glass shattered. Eleven people were injured, including a child. pic.twitter.com/SfOCeGY9K1 — Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) August 17, 2025

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, οι ουκρανικές αρχές έκαναν λόγο για ρωσικά πλήγματα στη μεγάλη πόλη Χάρκοβο (βορειοανατολικά), κοντά στα σύνορα, όπως και στη γειτονική περιφέρεια Σούμι, που γειτονεύει με τη Ρωσία.

«Ο αριθμός των τραυματιών αυξήθηκε στους 11», ανέφερε μέσω Telegram ο δήμαρχος Χαρκόβου Ιχόρ Τερέχοφ. Νωρίτερα, το υπουργείο Εσωτερικών έκανε λόγο για 8 τραυματίες.

Στη Σούμι, ο στρατιωτικός περιφερειάρχης Ολεχ Χριχόροφ ανέφερε σε δυο διακριτά μηνύματα ότι ρωσικά πλήγματα, το πρώτο με βόμβα, το δεύτερο με μη επανδρωμένο εναέριο όχημα εφόρμησης, τραυμάτισε δυο ανθρώπους, «γυναίκα 57 ετών», η οποία πάντως «δεν βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση» και «43χρονο οδηγό» ο οποίος «διακομίστηκε σε νοσοκομείο».

The video shows the aftermath of a missile strike on Sumy. The strike occurred near an educational institution. Preliminary reports indicate no casualties or injuries.

It was a ballistic missile.

There is damage to civilian infrastructure. pic.twitter.com/PJNclHxHsS — Oriannalyla 🇺🇦 (@Lyla_lilas) August 17, 2025

Οι συνομιλίες στην Ουάσιγκτον ανάμεσα στον ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι, ευρωπαίους συμμάχους του και τον αμερικανό πρόεδρο αναμένονται τρεις ημέρες μετά τη σύνοδο κορυφής Ντόναλντ Τραμπ-Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα, που δεν επέτρεψε να κηρυχτεί κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία, όπου εισέβαλαν οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας τον Φεβρουάριο του 2022.

Εγγυήσεις ασφαλείας

Επιστρέφοντας από την Αλάσκα, ο κ. Τραμπ συνηγόρησε υπέρ πρότασης να προσφερθούν συλλογικές εγγυήσεις ασφαλείας στο Κίεβο, εμπνευσμένη από το άρθρο 5 της συνθήκης NATO, πάντως με την Ουκρανία εκτός του πλαισίου της ατλαντικής συμμαχίας, καθώς για τη Μόσχα η προοπτική της ουκρανικής ένταξης σε αυτήν εκλαμβάνεται ως υπαρξιακή απειλή.

Ο ειδικός απεσταλμένος του Στιβ Γουίτκοφ διαβεβαίωσε από την πλευρά τους πως η Μόσχα υποσχέθηκε «ορισμένες» εδαφικές «παραχωρήσεις» που αφορούν «πέντε» ουκρανικές περιφέρειες, κάνοντας λόγο περί «σημαντικής συζήτησης για το Ντονέτσκ», περιφέρεια της ανατολικής Ουκρανίας που θεωρείται το τρέχον διάστημα προτεραιότητα των στρατευμάτων του Κρεμλίνου.

Ο ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι αποκλείει οποιαδήποτε παραχώρηση εδαφών.

Πηγή: ΑΠΕ