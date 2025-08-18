Τζόναθαν Ταχ: Αρχηγός όχι μόνο στην άμυνα

Αν και νεοαποκτηθείς ποδοσφαιριστής ο Τζόναθαν Ταχ έχει κερδίσει τους πάντες στην Μπάγερν. Με την ηγετική συμπεριφορά του εντός και εκτός γηπέδου. Ξεχωρίζει ώς ένας αξιόλογος και σημαντικός παίκτης. Καθόλου τυχαίο ότι ο 29χρονος αμυντικός επιλέχθηκε για τέταρτος αρχηγός της ομάδας. Είναι κάτι που σπάνια γίνεται στις ομάδες, ειδικά αν πρόκειται για την Μπάγερν Μονάχου.

Είναι σημαντικό για τον Ταχ το όνομά του να μπαίνει δίπλα σε αυτά των Μάνουελ Νόιερ, Τζόσουα Κίμιχ και Χάρι Κέιν, που είναι οι άλλοι τρεις αρχηγοί, αν και νεοφερμένος. Ο Νόιερ είναι επίσημα ο πρώτος αρχηγός της Μπάγερν και της εθνικής Γερμανίας, ο Κίμιχ είναι φίλος του Νόιερ στην ομάδα και συχνά παίρνει πρωτοβουλίες σε θέματα οργάνωσης, ο Χάρι Κέιν έχει επίσης ηγετικό ρόλο στο γήπεδο. Πλέον, Τζόναθαν Ταχ είναι ο νεότερος, αλλά μπορεί να θεωρείται ηγέτης εντός και εκτός γηπέδου, όπως και οι προηγούμενοι.

Αν μη τι άλλο ο ρόλος του Τζόναθαν Ταχ είναι ξεχωριστός για έναν νεοφερμένο. Η διοίκηση της Μπάγερν Μονάχου είναι εντυπωσιασμένη από τις εμφανίσεις του στους αγώνες. Ο Ταχ θεωρείται ήδη ως ο νέος ηγέτης της άμυνας και μια σημαντική προσωπικότητα στα αποδυτήρια της ομάδας.

Η Μπάγερν είναι πεπεισμένη ότι αυτή η μεταγραφή θα ισοδυναμεί με απόλυτη επιτυχία. Εχουν βγάλει συμπεράσματα από τώρα και θεωρούν ότι δεν πρόκειται να πέσουν έξω καθώς εμπιστεύονται απόλυτα την ποδοσφαιρική αξία του και την ξεχωριστή προσωπικότητά του. Και τα δυο αυτά στοιχεία θα ωφελήσουν τον κλαμπ.

Επιπλέον, ο Ταχ ουσιαστικά υπέγραψε με ελεύθερη μεταγραφή. Πληρωμή έγινε μόνο με ένα μικρό αντίτιμο, ώστε να μπορέσει να συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων.