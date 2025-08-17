Λαμέλα: «Χαρούμενος που θα είμαι στο τιμ του Αλμέιδα – Έχει αξίες που δύσκολα βρίσκεις» (pic)

Ο Έρικ Λαμέλα είναι κι επίσημα από χθες συνεργάτης του Ματίας Αλμέιδα στη Σεβίλλη και σήμερα αναμένεται να είναι μαζί του στον πάγκο για το παιχνίδι της πρεμιέρας της La Liga με την Μπιλμπάο.

Ο πρώην άσος της ΑΕΚ δήλωσε χαρούμενος σε ανάρτησή του που θα είναι στο τιμ του «Πελάδο» ενώ έστειλε και μήνυμα στον κόσμο της ομάδας.

Η ανάρτηση του Λαμέλα:

«Είμαι πολύ χαρούμενος που συμμετέχω στο τεχνικό τιμ του Ματίας Αλμέιδα. Ένα επιτελείο που κερδίζει και με ανθρώπινες αξίες που δύσκολα βρίσκεις. Για όλους μας είναι μια πρόκληση και θα εργαστούμε δίνοντας τα πάντα για να πετύχουμε αυτό που όλοι θέλουμε, να φέρουμε τη Σεβίλλη στην κορυφή. Έχουμε τους καλύτερους οπαδούς σε όλη την Ισπανία και σας χρειαζόμαστε όσο ποτέ για να μας κάνετε να νιώσουμε την άνευ όρων υποστήριξή σας! Φίλαθλοι και ομάδα πιο ενωμένοι από ποτέ, να τα δώσουμε όλα μαζί! Πάμε Σεβίλλη μου!»