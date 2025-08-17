Κυριακή 17 Αυγούστου 2025
Σημαντική είδηση:
16.08.2025 | 23:35
Συνελήφθη 26χρονος για ξυλοδαρμό - Επιτέθηκε και σε αστυνομικό
Άμμος: Είναι το καλύτερο «τερέν» για προπόνηση;
Vita 17 Αυγούστου 2025 | 08:20

Άμμος: Είναι το καλύτερο «τερέν» για προπόνηση;

Δέκα οφέλη από την προπόνηση στην άμμο.

Σύνταξη
Η άμμος είναι κατάλληλο «τερέν» για πολλά σπορ, ενώ μπορεί να κάνει τη προπόνηση διασκεδαστική και αποτελεσματική. Ποια είναι τα πλεονεκτήματά της;

1.  Υψηλότερη καύση θερμίδων

Σύμφωνα με μελέτη του 2020, διαβητικοί ασθενείς που περπατούσαν στην άμμο έχασαν περισσότερο βάρος από εκείνους που περπατούσαν σε κανονικές επιφάνειες.

2. Πιο τονωμένα κάτω άκρα

Η ανάγκη για σταθεροποίηση πάνω στην άμμο ενεργοποιεί περισσότερους μυς και σε μεγαλύτερο εύρος κίνησης, προσφέροντας καλύτερη εκγύμναση των ποδιών. Σε μελέτη με φοιτητές που συνέκρινε το τρέξιμο σε άμμο με το τρέξιμο σε δρόμο, φάνηκε ότι στην πρώτη περίπτωση οι δρομείς ανέπτυξαν περισσότερο τους μυς στις γάμπες και είχαν καλύτερες επιδόσεις σε αθλητικά τεστ.

3. Βελτίωση φυσικής κατάστασης

Έρευνες δείχνουν πως η προσπάθεια ισορροπίας του σώματος κατά την κίνηση στην άμμο ενεργοποιεί διαφορετικά νευρομυϊκά «μονοπάτια». Η άσκηση στην άμμο έχει συσχετιστεί με βελτίωση της λειτουργικής ικανότητας σε ηλικιωμένους και ασθενείς με εγκεφαλικά επεισόδια ή σκλήρυνση κατά πλάκας καθώς επιτυγχάνει αυξημένη δύναμη κάτω άκρων, καλύτερη ισορροπία και πιο σταθερό βάδισμα.

4. Μικρότερη επιβάρυνση στις αρθρώσεις

Η άμμος είναι μια επιφάνεια που απορροφά τους κραδασμούς, μειώνοντας την καταπόνηση των αρθρώσεων ακόμα και σε έντονη άσκηση.

5. Φυσική ποικιλία περιβάλλοντος

Η γυμναστική σε μαλακή και ξηρή άμμο καίει περισσότερη ενέργεια, ενώ η υγρή συμπαγής άμμος είναι πιο εύκολη για τρέξιμο.

6. Ψυχολογική ανάταση

Η επαφή με τη φύση βελτιώνει τη διάθεση, ενώ το μπλε της θάλασσας έχει καλύτερη επίδραση στην ψυχική υγεία από το πράσινο ενός πάρκου, σύμφωνα με τους ερευνητές. Ο ήχος και η εικόνα των κυμάτων επιβραδύνουν τα εγκεφαλικά κύματα και ενεργοποιούν το παρασυμπαθητικό νευρικό σύστημα μειώνοντας το άγχος.

7. Δωρεάν και άνετη γυμναστικη

Για όσους έχουν την τύχη να μένουν ή να κάνουν διακοπές κοντά στη θάλασσα, η άσκηση στην παραλία είναι εντελώς δωρεάν! Δεν χρειάζεται γυμναστήριο, εξοπλισμό ή πρόγραμμα, απλώς επιλέγουμε την ώρα που μας βολεύει και ξεκινάμε.

8. Θεραπευτικές ιδιότητες του αέρα

Η θαλασσινή αύρα είναι γεμάτη με αρνητικά ιόντα, που, σύμφωνα με έρευνες, μπορούν να βελτιώσουν τη συγκέντρωση, να μειώσουν την πίεση και να ανακουφίσουν συμπτώματα κατάθλιψης. Ευνοεί επίσης όσους υποφέρουν από αλλεργίες ή ρινίτιδα καθώς έχει λιγότερη γύρη και ρύπους.

9. Ημερήσια δόση βιταμίνης D

Η δραστηριότητα στον ήλιο επιτρέπει στο σώμα να παράγει βιταμίνη D, ενισχύοντας τα οστά, το ανοσοποιητικό και άλλα συστήματα του οργανισμού.

10. Κίνητρο για σωματική δραστηριότητα

Γνωρίζετε ότι όσοι ζουν κοντά στη θάλασσα ασκούνται περισσότερο; Μελέτες από Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία και Ηνωμένο Βασίλειο έδειξαν ότι οι κάτοικοι παραθαλάσσιων περιοχών είναι πιο δραστήριοι σωματικά.

Tip

Δεν ξεχνάμε βέβαια ότι ο ήλιος θέλει προσοχή, γι’ αυτό προστατευόμαστε με καπέλο, επαρκή ενυδάτωση και αντηλιακό και επιλέγοντας σωστές ώρες, όπως νωρίς το πρωί ή κατά το απόγευμα. Το ’χουμε; Αν ναι, τότε φύγαμε για παραλία!

* Πηγή: Vita

Ενέργεια
Vita.gr
Fit & Run
Οδηγός προς αρχάριους για ασφαλές κολύμπι
Πλιτς πλατς 14.08.25

Οδηγός προς αρχάριους για ασφαλές κολύμπι

Σε μια χώρα όπως η Ελλάδα που έχουμε μεγαλώσει δίπλα στη θάλασσα, όλοι πιστεύουμε ότι ξέρουμε καλό κολύμπι. Ωστόσο, ισχύει αυτό; Ακολουθεί ένας δεκάλογος για αρχάριους.

Σύνταξη
Οι εθελόντριες που πασχίζουν για τα αδεσποτάκια – Πώς επέζησαν τέσσερα κουταβάκια που είχαν βυθιστεί σε κώμα
Στεκόμαστε πλάι τους 17.08.25

Οι εθελόντριες που πασχίζουν για τα αδεσποτάκια – Πώς επέζησαν τέσσερα κουταβάκια που είχαν βυθιστεί σε κώμα

Βοηθάμε τις βορειοελλαδίτισες εθελόντριες που φροντίζουν εκατοντάδες αδεσποτάκια. Έσωσαν και τέσσερα κουταβάκια που είχαν πέσει σε κώμα. Βλέπουμε το βίντεο την ημέρα που βρέθηκαν.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Βέροια: Ηχορύπανση και παραβίαση ιδιωτικότητας λόγω drone πυρασφάλειας στο Σέλι καταγγέλλουν κάτοικοι
Επιστολή στον δήμο 17.08.25

Κάτοικοι αντιδρούν για το drone πυρασφάλειας στο Σέλι - Μιλούν για ηχορύπανση και παραβίαση ιδιωτικότητας

Τριάντα εννέα κάτοικοι στη Βέροια ζητούν με επιστολή τους στο δημοτικό συμβούλιο την απομάκρυνση του drone και θέτουν ζήτημα νομιμοποίησης της εγκατάστασής του στο Σέλι

Σύνταξη
Τέλος από την Μπάγερν ο Νέιπιερ – Ποιες ομάδες της Euroleague ενδιαφέρονται για την απόκτησή του
Euroleague 17.08.25

Τέλος από την Μπάγερν ο Νέιπιερ – Ποιες ομάδες της Euroleague ενδιαφέρονται για την απόκτησή του

Παρελθόν αποτελεί για την Μπάγερν Μονάχου ο Αμερικανός πόιντ γκαρντ, Σαμπάζ Νέιπιερ, όπως ανακοίνωσαν επίσημα οι Βαυαροί το Σάββατο – Ποιες ομάδες τον θέλουν…

Σύνταξη
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (17/8): Πού θα δείτε το Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Άρσεναλ και την υπόλοιπη δράση
Ποδόσφαιρο 17.08.25

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (17/8): Πού θα δείτε το Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Άρσεναλ και την υπόλοιπη δράση

Γεμάτο το πρόγραμμα και της σημερινής μέρας. Πού θα παρακολουθήσετε το Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Άρσεναλ, αλλά και την υπόλοιπη δράση στα ευρωπαϊκά γήπεδα…

Σύνταξη
Ισραήλ: Μαζικές διαδηλώσεις για τον τερματισμό του πολέμου και την επιστροφή των ομήρων
«Σταματήστε» 17.08.25

Μαζικές διαδηλώσεις στο Ισραήλ για τον τερματισμό του πολέμου και την επιστροφή των ομήρων

«Δεν θα περιμένουμε ο Νετανιάχου να τερματίσει τον πόλεμο, θα πάρουμε αυτό που δικαιωματικά μας ανήκει», δήλωσε μητέρα ομήρου - Προγραμματισμένη πανεθνική απεργία στο Ισραήλ την Κυριακή

Σύνταξη
Προσωπικός αριθμός: Λήγει η προθεσμία για την έκδοση από πολίτες – Θα αποδίδεται αυτόματα από 5 Σεπτεμβρίου
Δεν αλλάζει 17.08.25

Λήγει η προθεσμία για την έκδοση του προσωπικού αριθμού - Θα αποδίδεται αυτόματα από 5 Σεπτεμβρίου

Ο Προσωπικός Αριθμός χαρακτηρίζεται από μόνιμη και αμετάβλητη φύση, κάτι που σημαίνει ότι δεν αλλάζει ποτέ, ανεξαρτήτως αλλαγών σε ταυτότητα, διεύθυνση ή άλλο μητρώο.

Σύνταξη
Αίθριος καιρός την Κυριακή, εξασθενούν οι άνεμοι – Πού θα βρέξει
Πρόγνωση έως την Πέμπτη 17.08.25

Αίθριος καιρός την Κυριακή, εξασθενούν οι άνεμοι - Πού θα βρέξει

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή - Έως 32 βαθμούς Κελσίου σε Αττική και Θεσσαλονίκη - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός έως την Πέμπτη σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ

Σύνταξη
