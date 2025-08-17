Νεκρή 65χρονη μετά από φωτιά σε διαμέρισμα στο Αιγάλεω
Η άτυχη γυναίκα εντοπίστηκε στο κρεβάτι της από του πυροσβέστες που έφτασαν στο διαμέρισμά της στο Αιγάλεω
- Μαγνησία: Νεκρός 56χρονος σε τροχαίο με τη μηχανή του – Ήταν πατέρας τριών παιδιών
- Η νέα εποχή για τα malls – Τι φαίνεται να αλλάζει
- Πειραιάς: Καρέ-καρέ η κλοπή φορτηγού από 4 νεαρούς – Βίντεο ντοκουμέντο
- Ζελένσκι: «Όλοι συμφωνούν ότι τα σύνορα δεν πρέπει να αλλάξουν με τη βία» – Αναγκαία η συσπείρωση στην ΕΕ
Χωρίς τις αισθήσεις της βρέθηκε 65χρονη, μετά από φωτιά σε ισόγειο χώρο διπλοκατοικίας, όπου διέμενε στο Αιγάλεω.
Η Πυροσβεστική κλήθηκε για πυρκαγιά στο διαμέρισμα, αλλά όταν έφτασαν τα οχήματα η φωτιά είχε σβηστεί από περίοικους, πριν προλάβει να πάρει διαστάσεις.
Στο κρεβάτι
Οι πυροσβέστες που μπήκαν στο χώρο, βρήκαν τη γυναίκα, η οποία έφερε εγκαύματα, νεκρή πάνω στο κρεβάτι της.
Για το τραγικό περιστατικό διενεργείται προανάκριση από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα, που ερευνά την εκδοχή να προκλήθηκε η φωτιά από αναμμένο τσιγάρο.
Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής
«Σορός ηλικιωμένης εντοπίστηκε εντός οικίας, με εμφανή ίχνη προηγηθείσας πυρκαγιάς, η οποία είχε κατασβεσθεί προ αφίξεως της Πυροσβεστικής εξόδου, που ειδοποιήθηκε κατά τις απογευματινές ώρες σήμερα Κυριακή 17 Μαΐου 2025, στο Αιγάλεω Αττικής.
Για το ανωτέρω περιστατικό, προανάκριση διενεργείται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα».
- Στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας: Ούτε «Γιάλτα» ούτε εκεχειρία
- Unilever: Νέο εργοστάσιο τροφίμων στην Κίνα
- Σταθερή άνοδος των λιανικών πωλήσεων στις ΗΠΑ τον Ιούλιο – Μικρή οικονομική ανακούφιση
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Δευτέρα 18.08.2025]
- Εξαιρετικό ντεμπούτο για τον Βαγιαννίδη – Πέρασε αλλαγή και σε 4 λεπτά έδωσε ασίστ!
- Ροντινέι: «Έρχονται σπουδαία πράγματα» (pics)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις