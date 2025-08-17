Νεκρή 65χρονη μετά από φωτιά σε διαμέρισμα στο Αιγάλεω

Χωρίς τις αισθήσεις της βρέθηκε 65χρονη, μετά από φωτιά σε ισόγειο χώρο διπλοκατοικίας, όπου διέμενε στο Αιγάλεω.

Η Πυροσβεστική κλήθηκε για πυρκαγιά στο διαμέρισμα, αλλά όταν έφτασαν τα οχήματα η φωτιά είχε σβηστεί από περίοικους, πριν προλάβει να πάρει διαστάσεις.

Στο κρεβάτι

Οι πυροσβέστες που μπήκαν στο χώρο, βρήκαν τη γυναίκα, η οποία έφερε εγκαύματα, νεκρή πάνω στο κρεβάτι της.

Για το τραγικό περιστατικό διενεργείται προανάκριση από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα, που ερευνά την εκδοχή να προκλήθηκε η φωτιά από αναμμένο τσιγάρο.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής

«Σορός ηλικιωμένης εντοπίστηκε εντός οικίας, με εμφανή ίχνη προηγηθείσας πυρκαγιάς, η οποία είχε κατασβεσθεί προ αφίξεως της Πυροσβεστικής εξόδου, που ειδοποιήθηκε κατά τις απογευματινές ώρες σήμερα Κυριακή 17 Μαΐου 2025, στο Αιγάλεω Αττικής.

Για το ανωτέρω περιστατικό, προανάκριση διενεργείται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα».