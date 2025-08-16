Η Γαλλία καλεί το Ισραήλ να εγκαταλείψει το σχέδιό του να αναγείρει νεό οικισμό στη Δυτική Όχθη

Η Γαλλία κάλεσε σήμερα το Ισραήλ «να εγκαταλείψει το σχέδιό» του να οικοδομήσει 3.400 κατοικίες στη Δυτική Όχθη, κάτι που θα αποτελούσε «σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου», ανακοίνωσε το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Η Γαλλία καταδικάζει με τη μεγαλύτερη αυστηρότητα την απόφαση των ισραηλινών αρχών να επικυρώσουν το σχέδιο του οικισμού Ε1 που προβλέπει την κατασκευή περισσότερων από 3.000 κατοικιών ανατολικά της Ιερουσαλήμ», δήλωσε εκπρόσωπος του γαλλικού υπουργείου.

Υπενθυμίζεται ότι ο ακροδεξιός Ισραηλινός υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς ζήτησε την Πέμπτη να επιταχυνθεί το πρόγραμμα για την κατασκευή 3.400 κατοικιών στη Δυτική Όχθη και να προσαρτηθεί αυτό το παλαιστινιακό έδαφος, που το Ισραήλ κατέχει από το 1967, ως απάντηση στις ανακοινώσεις χωρών ότι θα αναγνωρίσουν ένα Κράτος της Παλαιστίνης.

«Το σχέδιο θα έκοβε στα δύο την Δυτική Όχθη και θα κατέφερε σοβαρό πλήγμα στη λύση των δύο κρατών»

Μπροστά στη συνέχιση της ισραηλινής επίθεσης στη Λωρίδα της Γάζας και στην ανθρωπιστική καταστροφή στο παλαιστινιακό έδαφος, χώρες, μεταξύ των οποίων η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και ο Καναδάς, δήλωσαν ότι εξετάζουν το ενδεχόμενο να αναγνωρίσουν ένα Κράτος της Παλαιστίνης με την ευκαιρία της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο.

Η πραγματοποίησηση αυτού του εποικιστικού σχεδίου «θα έκοβε στα δύο την Δυτική Όχθη και θα κατέφερε σοβαρό πλήγμα στη λύση των δύο κρατών, η οποία είναι η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί βιώσιμη ειρήνη και ασφάλεια στους Ισραηλινούς και τους Παλαιστινίους», εκτιμά από την πλευρά του το Παρίσι.

Η Γαλλία υπογραμμίζει πως «παραμένει ενεργή στο πλευρό των Ευρωπαίων εταίρων της για να αυξήσει την πίεση στο Ισραήλ ώστε να βάλει τέλος στον εποικισμό, μεταξύ άλλων και μέσω νέων κυρώσεων εναντίον των ατόμων και των οντοτήτων που είναι υπεύθυνα για αυτόν.