Αμερικανός γερουσιαστής βάζει στο στόχαστρο τη Meta για τις πολιτικές ΑΙ

Ο Αμερικανός γερουσιαστής Τζος Χόλεϊ ξεκίνησε την Παρασκευή έρευνα για τις πολιτικές τεχνητής νοημοσύνης της μητρικής εταιρείας του Facebook, Meta Platforms, απαιτώντας έγγραφα σχετικά με κανόνες που επέτρεπαν στα chatbots τεχνητής νοημοσύνης της να «εμπλέκουν ένα παιδί σε συζητήσεις που είναι ρομαντικές ή αισθησιακές».

Τόσο οι Δημοκρατικοί όσο και οι Ρεπουμπλικάνοι στο Κογκρέσο έχουν εκφράσει την ανησυχία τους για τους κανόνες που περιγράφονται σε εσωτερικό έγγραφο της Meta, το οποίο αποκαλύφθηκε από το Reuters την Πέμπτη. «Σκοπεύουμε να μάθουμε ποιος ενέκρινε αυτές τις πολιτικές, για πόσο καιρό ήταν σε ισχύ και τι έχει κάνει η Meta για να σταματήσει αυτή τη συμπεριφορά στο μέλλον», δήλωσε ο Χόλεϊ.

Η Meta αρνήθηκε να σχολιάσει την επιστολή του Χόλεϊ την Παρασκευή. Η εταιρεία είχε δηλώσει προηγουμένως ότι «τα εν λόγω παραδείγματα και σημειώσεις ήταν και είναι λανθασμένα και ασυνεπή με τις πολιτικές μας, και έχουν αφαιρεθεί».

Ο γερουσιαστής πιέζει τη Meta να αποκαλύψει πως προστατεύει του νεαρούς χρήστες

Εκτός από τα έγγραφα που περιγράφουν τις αλλαγές και ποιος τις ενέκρινε, ο Χόλεϊ ζήτησε προηγούμενα προσχέδια των πολιτικών, καθώς και εσωτερικές εκθέσεις κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αφορούν ανηλίκους και προσωπικές συναντήσεις.

Σύμφωνα με την επιστολή του, η Meta πρέπει επίσης να αποκαλύψει τι έχει δηλώσει στις ρυθμιστικές αρχές σχετικά με την προστασία που παρέχει η παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη της σε νεαρούς χρήστες ή τους περιορισμούς σε ιατρικές συμβουλές.

Ο Χόλεϊ έχει ασκήσει συχνά κριτική στις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες. Τον Απρίλιο, πραγματοποίησε ακρόαση σχετικά με τις φερόμενες προσπάθειες της Meta να αποκτήσει πρόσβαση στην κινεζική αγορά, οι οποίες αναφέρθηκαν σε βιβλίο της πρώην στελέχους του Facebook, Σάρα Γουίν-Γουίλιαμς.

