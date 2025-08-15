sports betsson
Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025
Οι μέρες, οι ώρες και οι διαιτητές στα ματς των ελληνικών ομάδων στα play off Europa και Conference League
Europa League 15 Αυγούστου 2025 | 15:37

Οι μέρες, οι ώρες και οι διαιτητές στα ματς των ελληνικών ομάδων στα play off Europa και Conference League

Ποιες είναι οι ώρες και οι μέρες που θα διεξαχθούν οι αγώνες των ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ για τα play off του Europa και του Conference League.

Σύνταξη
A
A
Spotlight

Σημαντική ήταν η χθεσινή βραδιά (14/8) για το ελληνικό ποδόσφαιρο, με 3/3 προκρίσεις στα play off του Europa και του Conference League.

Ο ΠΑΟΚ, με τη «βολίδα» του Καμαρά στο 115’, πέρασε το εμπόδιο της Βόλφσμπεργκερ, ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Σαχτάρ στα πέναλτι και η ΑΕΚ είδε τα νέα της αποκτήματα, Κουτέσα και Γιόβιτς, να σκοράρουν στην παράταση και να της χαρίζουν την πρόκριση απέναντι στον Άρη Λεμεσού.

Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ θα διεκδικήσουν την πρόκριση στο Europa League, απέναντι σε Σαμσουνσπόρ και Ριέκα αντίστοιχα, ενώ η ΑΕΚ θα βρει απέναντί της την Άντερλεχτ, στην προσπάθεια να ενταχθεί στη League Phase του Conference League.

Όλα τα παιχνίδια θα διεξαχθούν την Πέμπτη 21 Aυγούστου, με τις ρεβάνς να πραγματοποιούνται μία εβδομάδα μετά, στις 28 Αυγούστου, ενώ γνωστοποιήθηκαν από την UEFA οι ώρες και οι διαιτητές των παιχνιδιών.

Αναλυτικά οι ώρες και οι διαιτητές των αγώνων των ελληνικών ομάδων σε Europa και Conference League

Ριέκα – ΠΑΟΚ (21/8, 21:45)
Διαιτητής: Ιβάν Κρούζλιακ (Σλοβακία)
Βοηθοί: Μπράνισλαβ Χάνκο, Γιαν Πόζορ
VAR: Μίκαελ Φάμπρι
AVAR: Μπόρις Μαρχέφκα

ΠΑΟΚ – Ριέκα (28/8, 20:30)
Διαιτητής: Χοσέ Μαρία Σάντσες (Ισπανία)
Βοηθοί: Ραούλ Καμπανιέρο, Ινίγκο Πριέτο
VAR: Κάρλος ντελ Σέρο Γκράντε
AVAR: Χαβιέρ Ιγκλέσιας Βιλανουέβα

Παναθηναϊκός – Σαμσουνσπόρ (21/8, 21:00)
Διαιτητής: Χουάν Μαρτίνεθ Μουνουέρα (Ισπανία)
Βοηθοί: Ντιέγο Μπαρμπέρα, Μιγέλ Μαρτίνεθ
VAR: Γκιγιέρμο Κουάδρα Φερνάντεθ
AVAR: Χαβιέ Ιγκλέθιας Βιλανουέβα

Σαμσουνσπόρ – Παναθηναϊκός (28/8, 20:00)
Διαιτητής: Ιρφάν Πέλιτο (Βοσνία)
Βοηθοί: Σέναντ Ιμπρισιμπέγκοβιτς, Νταβόρ Μπέλιο
VAR: Πολ φαν Μπέκελ
AVAR: Ρόμπιν Χένσγκενς

Άντερλεχτ – ΑΕΚ (21/8, 21:00)
Διαιτητής: Ζερόμ Μπριζάρ (Γαλλία)
Βοηθοί: Αλέξις Ογκέρ, Αουρελιέν Ντρουέ
VAR: Μπενού Μιγιό
AVAR: Ρομέν Λισοργκέ

ΑΕΚ – Άντερλεχτ (21:00)
Διαιτητής: Ρόχιτ Σάγκι (Νορβηγία)
Βοηθοί: Μόρτεν Γένσεν, Γιόργκεν Ρένινγκ Βαλστάντσβε
VAR: Τομ Χάραλντ Χάγκεν
AVAR: Μάριους Λίεν

World
Συνάντηση Τραμπ-Πούτιν: Υψηλοί στόχοι και αντικρουόμενα συμφέροντα στη συνάντηση κορυφής

Συνάντηση Τραμπ-Πούτιν: Υψηλοί στόχοι και αντικρουόμενα συμφέροντα στη συνάντηση κορυφής

