Ανακοινώθηκε από τον Βόλο ο Μπουζούκης

Ο Βόλος συνεχίζει τη μεταγραφική ενίσχυση ενόψει της νέας σεζόν, με τους Θεσσαλούς να ανακοινώνουν και επίσημα την απόκτηση του Γιάννη Μπουζούκη. Ο 27χρονος μεσοεπιθετικός έμεινε ελεύθερος από τον Παναιτωλικό και υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών με την ομάδα της Θεσσαλίας.

Αυτός θα είναι ο τέταρτος σταθμός της καριέρας του Μπουζούκη, μετά τους Παναθηναϊκό, ΟΦΗ και Παναιτωλικό. Την περσινή σεζόν ήταν βασικό στέλεχος της ομάδας του Γιάννη Πετράκη και αγωνίστηκε σε 32 ματς με τους Αγρινιώτες σε πρωτάθλημα και κύπελλο, έχοντας τρία γκολ και μία ασίστ.

Η ανακοίνωση του Βόλου:

«Η ΠΑΕ Βόλος ανακοινώνει την απόκτηση του 27χρονου μέσου Γιάννη Μπουζούκη.Ο Γιάννης Μπουζούκης αφού πέρασε τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις, υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με τον Βόλο διάρκειας δύο χρόνων

Ο Γιάννης Μπουζούκης, την περσινή περίοδο αγωνιζόταν στον Παναιτωλικό, ενώ στο παρελθόν έχει φορέσει τη φανέλα των ΟΦΗ και Παναθηναϊκού.Η ΠΑΕ Βόλος καλωσορίζει τον Γιάννη Μπουζούκη στην οικογένεια της».