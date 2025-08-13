Έρχεται η «Σελήνη του αίματος» το Σεπτέμβριο: Πού θα απολαύσεις το ξεχωριστό φαινόμενο

Σε λίγες ημέρες από σήμερα και συγκεκριμένα, τον Σεπτέμβριο του 2025, μια εντυπωσιακή ολική έκλειψη Σελήνης θα μαγέψει εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Η «Σελήνη του αίματος», όπως έχει γίνει γνωστή, θα είναι ορατή από την Ωκεανία μέχρι τη Βραζιλία, και το θέαμα θα διαρκέσει περίπου 3 ώρες και 29 λεπτά.

«Σελήνη του αίματος»: Ποιοι θα έχουν την τύχη να την απολαύσουν

Ανάλογα με τη ζώνη ώρας σου, η έκλειψη θα λάβει χώρα το βράδυ μεταξύ 7 και 8 Σεπτεμβρίου 2025. Οι κάτοικοι της Ασίας, της Ανατολικής Αφρικής και της Δυτικής Αυστραλίας θα απολαύσουν το πλήρες φαινόμενο, ενώ το υπόλοιπο της Αφρικής, η Ευρώπη, η Αυστραλία και η ανατολική Βραζιλία θα δουν τουλάχιστον μέρος της ολικότητας και της μερικότητας.

Περίπου το 60% του παγκόσμιου πληθυσμού θα μπορέσει να δει ολόκληρη την έκλειψη, ενώ μέχρι και το 87% θα δει κάποιο τμήμα της, πάντα με την προϋπόθεση καλής καιρικής συνθήκης.

Η Αμερική θα παρακολουθήσει τη δεύτερη ολική έκλειψη του 2025, αφού η πρώτη τον Μάρτιο ήταν σχεδόν αποκλειστικά ορατή από εκεί.

Όταν η Σελήνη και ο Ήλιος ευθυγραμμίζονται

Η τροχιά της Σελήνης γύρω από τη Γη είναι κεκλιμένη σε σχέση με την τροχιά της Γης γύρω από τον Ήλιο.

Αυτό σημαίνει ότι οι εκλείψεις συμβαίνουν σπάνια, περίπου κάθε έξι μήνες, όταν η Σελήνη βρίσκεται σε κόμβο — το σημείο όπου η Γη, η Σελήνη και ο Ήλιος ευθυγραμμίζονται.