magazin
Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
13.08.2025 | 01:29
Πού έχει φωτιά τώρα - Live χάρτης με τα πύρινα μέτωπα στην Ελλάδα
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΛΕΝΑ ΣΑΜΑΡΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# 100 ΧΡΟΝΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Έρχεται η «Σελήνη του αίματος» το Σεπτέμβριο: Πού θα απολαύσεις το ξεχωριστό φαινόμενο
Fizz 13 Αυγούστου 2025 | 14:15

Έρχεται η «Σελήνη του αίματος» το Σεπτέμβριο: Πού θα απολαύσεις το ξεχωριστό φαινόμενο

Η «Σελήνη του αίματος», όπως έχει γίνει γνωστή, θα είναι ορατή από την Ωκεανία μέχρι τη Βραζιλία.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ψωνίζουμε σωστά το καλοκαίρι για να μη μας χαλάσει τίποτα

Ψωνίζουμε σωστά το καλοκαίρι για να μη μας χαλάσει τίποτα

Spotlight

Σε λίγες ημέρες από σήμερα και συγκεκριμένα, τον Σεπτέμβριο του 2025, μια εντυπωσιακή ολική έκλειψη Σελήνης θα μαγέψει εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Η «Σελήνη του αίματος», όπως έχει γίνει γνωστή, θα είναι ορατή από την Ωκεανία μέχρι τη Βραζιλία, και το θέαμα θα διαρκέσει περίπου 3 ώρες και 29 λεπτά.

«Σελήνη του αίματος»: Ποιοι θα έχουν την τύχη να την απολαύσουν

Ανάλογα με τη ζώνη ώρας σου, η έκλειψη θα λάβει χώρα το βράδυ μεταξύ 7 και 8 Σεπτεμβρίου 2025. Οι κάτοικοι της Ασίας, της Ανατολικής Αφρικής και της Δυτικής Αυστραλίας θα απολαύσουν το πλήρες φαινόμενο, ενώ το υπόλοιπο της Αφρικής, η Ευρώπη, η Αυστραλία και η ανατολική Βραζιλία θα δουν τουλάχιστον μέρος της ολικότητας και της μερικότητας.

Περίπου το 60% του παγκόσμιου πληθυσμού θα μπορέσει να δει ολόκληρη την έκλειψη, ενώ μέχρι και το 87% θα δει κάποιο τμήμα της, πάντα με την προϋπόθεση καλής καιρικής συνθήκης.

Η Αμερική θα παρακολουθήσει τη δεύτερη ολική έκλειψη του 2025, αφού η πρώτη τον Μάρτιο ήταν σχεδόν αποκλειστικά ορατή από εκεί.

YouTube thumbnail

Όταν η Σελήνη και ο Ήλιος ευθυγραμμίζονται

Η τροχιά της Σελήνης γύρω από τη Γη είναι κεκλιμένη σε σχέση με την τροχιά της Γης γύρω από τον Ήλιο.

Αυτό σημαίνει ότι οι εκλείψεις συμβαίνουν σπάνια, περίπου κάθε έξι μήνες, όταν η Σελήνη βρίσκεται σε κόμβο — το σημείο όπου η Γη, η Σελήνη και ο Ήλιος ευθυγραμμίζονται.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Markets
Alpha Bank: Η επενδυτική στρατηγική για τις αγορές – Πώς να κινηθούν οι επενδυτές

Alpha Bank: Η επενδυτική στρατηγική για τις αγορές – Πώς να κινηθούν οι επενδυτές

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ψωνίζουμε σωστά το καλοκαίρι για να μη μας χαλάσει τίποτα

Ψωνίζουμε σωστά το καλοκαίρι για να μη μας χαλάσει τίποτα

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Στηρίζει το ΧΑ με +4% η Βιοχάλκο

Χρηματιστήριο Αθηνών: Στηρίζει το ΧΑ με +4% η Βιοχάλκο

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Η Τζένιφερ Άνιστον αποκαλύπτει ότι συζητά με τη Γκουίνεθ Πάλτροου για τον πρώην τους, Μπραντ Πιτ
«Είμαστε κορίτσια» 13.08.25

Η Τζένιφερ Άνιστον αποκαλύπτει ότι συζητά με τη Γκουίνεθ Πάλτροου για τον πρώην τους, Μπραντ Πιτ

Η Τζένιφερ Άνιστον σε πρόσφατη συνέντευξή της στο Vanity Fair δήλωσε ότι η ίδια και η συνάδελφός της, Γκουίνεθ Πάλτροου, εξακολουθούν να συζητούν για τον κοινό τους πρώην, Μπραντ Πιτ, προσφέροντας μια σπάνια ματιά στις σχέσεις των σταρ του Χόλιγουντ.

Σύνταξη
Η αντίδραση της Σάρα Φέργκιουσον στην απιστία του πρίγκιπα Άντριου με «περισσότερες από 12 γυναίκες»
«Ήμουν πληγωμένη» 13.08.25

Η αντίδραση της Σάρα Φέργκιουσον στην απιστία του πρίγκιπα Άντριου με «περισσότερες από 12 γυναίκες»

Ένα νέο βιβλίο αναφέρει επίσης ότι η Φέργκιουσον συνειδητοποίησε γρήγορα ότι ήταν προορισμένη να γίνει «χήρα της ακτής» και ότι αυτό «την πόνεσε πολύ».

Σύνταξη
Η Κριστίν Ντέιβις αποκάλυψε ποια συνάδελφός της από το SATC την κατηγόρησε για «σωματική δυσμορφία»
Τι είπατε; 13.08.25

Η Κριστίν Ντέιβις αποκάλυψε ποια συνάδελφός της από το SATC την κατηγόρησε για «σωματική δυσμορφία»

Η σταρ της σειράς SATC και του And Just Like That, Κρίστιν Ντέιβις, πρόσθεσε ότι οι συζητήσεις για το σώμα της εκείνη την εποχή την οδήγησαν σε «διαταραγμένη διατροφή».

Σύνταξη
Αντζελίνα Τζολί: Θα πουλήσει την ιστορική έπαυλη του σκηνοθέτη Σέσιλ Ντε Μίλ;
Fizz 12.08.25

Αντζελίνα Τζολί: Θα πουλήσει την ιστορική έπαυλη του σκηνοθέτη Σέσιλ Ντε Μίλ;

Η Αντζελίνα Τζολί αποφάσισε να θέσει προς πώληση την ιστορική της κατοικία στο Λος Άντζελες - ένα «στολίδι» της αρχιτεκτονικής, το οποίο άνηκε στον σκηνοθέτη Σέσιλ Ντε Μίλ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Τζίμι Κίμελ έγινε Ιταλός εξαιτίας του Ντόναλντ Τραμπ
Fizz 12.08.25

Ο Τζίμι Κίμελ έγινε Ιταλός εξαιτίας του Ντόναλντ Τραμπ

Μετά τις απειλές του προέδρου των ΗΠΑ για διακοπή της εκπομπής του, ο Τζίμι Κίμελ κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στο podcast της Σάρα Σίλβερμαν αποκάλυψε πρόσφατα ότι απέκτησε ιταλική υπηκοότητα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ποιo θα είναι το επόμενο κορίτσι του Μποντ; Από τη Μαρίσα Αμπέλα στη Ζεντάγια
Κρατάς όπλο; 12.08.25

Ποιo θα είναι το επόμενο κορίτσι του Μποντ; Από τη Μαρίσα Αμπέλα στη Ζεντάγια

Με τον σεναριογράφο και τον σκηνοθέτη να έχουν ανακοινωθεί για τη νέα ταινία του Τζέιμς Μποντ 007, εξετάζουμε τις υποψήφιες για τη γυναίκα σύντροφο του κατασκόπου, όπως τις παρουσίασαν οι Times.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Θοδωρής Μαραντίνης μαζί με τον 17χρονο γιο του Φίλιππο στα Ματογιάννια
Οικογενειακές διακοπές 12.08.25

Ο Θοδωρής Μαραντίνης μαζί με τον 17χρονο γιο του Φίλιππο στα Ματογιάννια

«Μετά το διαζύγιο γράφτηκαν διάφορα πράγματα που με στενοχώρησαν πολύ. Κάνεις δεν μπήκε στον κόπο να σκεφτεί αν αυτά τα πράγματα πληγώνουν εμένα ή τα παιδιά μου» είχε δηλώσει ο Θοδωρής Μαραντίνης παλιότερα στο MEGA.

Σύνταξη
Η Τζένιφερ Άνιστον σε ένα σπάνιο σχόλιο για το «ερωτικό τρίγωνο» με τον Μπραντ Πιτ και την Αντζελίνα Τζολί
Μετατραυματικό στρες 12.08.25

Η Τζένιφερ Άνιστον σε ένα σπάνιο σχόλιο για το «ερωτικό τρίγωνο» με τον Μπραντ Πιτ και την Αντζελίνα Τζολί

Η Τζένιφερ Άνιστον δεν έχει μιλήσει δημοσίως για το «ερωτικό τρίγωνο» με τον πρώην σύζυγό της, Μπραντ Πιτ, και την πρώην σύζυγό του, Αντζελίνα Τζολί, αλλά η πρωταγωνίστρια του «Friends» έκανε μερικά σπάνια σχόλια σε μια συνέντευξη του Vanity Fair.

Σύνταξη
Ο Τζον Όλιβερ θεωρεί πως η ICE είναι «απελπισμένη» για να «δίνει σήμα» στον Ντιν Κέιν
Fizz 12.08.25

Ο Τζον Όλιβερ θεωρεί πως η ICE είναι «απελπισμένη» για να «δίνει σήμα» στον Ντιν Κέιν

«Όταν καταλήγεις να δίνεις ένα σήμα (badge) στον 59χρονο σταρ του The Dog Who Saved Christmas, ίσως είσαι πραγματικά σε δύσκολη θέση», είπε μεταξύ άλλων ο Τζον Όλιβερ για την ένταξη του Ντιν Κέιν στην ICE

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τζένιφερ Άνιστον: «Πενθούσαμε για τον Μάθιου» πολύ πριν από τον θάνατό του
Φιλαράκια 11.08.25

Τζένιφερ Άνιστον: «Πενθούσαμε για τον Μάθιου» πολύ πριν από τον θάνατό του

«Όσο δύσκολο και αν ήταν για όλους μας και για τους θαυμαστές, ένα κομμάτι μου πιστεύει ότι έτσι είναι καλύτερα. Χαίρομαι που δεν πονάει πια», είπε μεταξύ άλλων η Τζένιφερ Άνιστον για τον Μάθιου Πέρι.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η Κάθι Γκρίφιν έκανε τρίτη, νέα επέμβαση στο πρόσωπό της – «Είμαι τόσο ματαιόδοξη»
Vanity fair 11.08.25

Η Κάθι Γκρίφιν έκανε τρίτη, νέα επέμβαση στο πρόσωπό της - «Είμαι τόσο ματαιόδοξη»

«Ξέρω ότι μοιάζει ματαιόδοξο. Είμαι πολύ ματαιόδοξη χωρίς λόγο. Κανείς δεν έχει πάει ποτέ σε παράσταση της Κάθι Γκρίφιν για να δει το όμορφο, νεανικό πρόσωπό της. Έρχεται να ακούσει τα αστεία μου, αυτό που θέλω κι εγώ» είπε η Αμερικανίδα κωμικός.

Σύνταξη
Η πριγκίπισσα Μαργαρίτα είχε εμβρυϊκό αλκοολικό σύνδρομο από την εγκυμοσύνη της μητέρας της
Νέα βιογραφία 11.08.25

Η πριγκίπισσα Μαργαρίτα είχε εμβρυϊκό αλκοολικό σύνδρομο από την εγκυμοσύνη της μητέρας της

Η υποψήφια για βραβείο Πούλιτζερ συγγραφέας Meryle Secrest διατυπώνει τον ισχυρισμό ότι η Βασιλομήτωρ Ελισάβετ κατανάλωνε αλκοόλ κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της, στην επερχόμενη βιογραφία «Princess Margaret and the Curse» (Η πριγκίπισσα Μαργαρίτα και η κατάρα).

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τουρκία και Συρία υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας στην στρατιωτική εκπαίδευση – Θα χτυπήσει τους Κούρδους η Δαμασκός;
Κόσμος 13.08.25

Τουρκία και Συρία υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας στην στρατιωτική εκπαίδευση – Θα χτυπήσει τους Κούρδους η Δαμασκός;

Τουρκικά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι η Συρία ετοιμάζεται για στρατιωτική επιχείρηση κατά των ελεγχόμενων από τους Κούρδους Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF), με την υποστήριξη της Τουρκίας

Σύνταξη
Η Τζένιφερ Άνιστον αποκαλύπτει ότι συζητά με τη Γκουίνεθ Πάλτροου για τον πρώην τους, Μπραντ Πιτ
«Είμαστε κορίτσια» 13.08.25

Η Τζένιφερ Άνιστον αποκαλύπτει ότι συζητά με τη Γκουίνεθ Πάλτροου για τον πρώην τους, Μπραντ Πιτ

Η Τζένιφερ Άνιστον σε πρόσφατη συνέντευξή της στο Vanity Fair δήλωσε ότι η ίδια και η συνάδελφός της, Γκουίνεθ Πάλτροου, εξακολουθούν να συζητούν για τον κοινό τους πρώην, Μπραντ Πιτ, προσφέροντας μια σπάνια ματιά στις σχέσεις των σταρ του Χόλιγουντ.

Σύνταξη
Αναφορά στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Λάρισας κατέθεσε η Λιακούλη για την ευλογιά – «Οσμή σκανδάλου και ευθύνες»
«Όλα στο φως» 13.08.25

Αναφορά στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Λάρισας κατέθεσε η Λιακούλη για την ευλογιά – «Οσμή σκανδάλου και ευθύνες»

Άμεση διερεύνηση των ευθυνών του κράτους για την τραγική εξάπλωση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, που οδήγησε στον αφανισμό δεκάδων χιλιάδων ζώων στη Θεσσαλία και στη χώρα, ζητά η Ευαγγελία Λιακούλη

Σύνταξη
Από τον «Λευκό Οίκο» της Σεούλ στο στενό κελί: Πώς η ματαιοδοξία κατέστρεψε την πρώτη κυρία της Νότιας Κορέας
Σκυμμένο κεφάλι 13.08.25

Από τον «Λευκό Οίκο» της Σεούλ στο στενό κελί: Πώς η ματαιοδοξία κατέστρεψε την πρώτη κυρία της Νότιας Κορέας

Χειραγώγηση μετοχών, παράνομες πολιτικές παρεμβάσεις, δωροληψίες και μη δήλωση περιουσιακών στοιχείων είναι το βαρύ κατηγορητήριο για την άλλοτε ισχυρή γυναίκα της Σεούλ

Σύνταξη
Από το Σίδνεϊ, στην Premier League και την… αγκαλιά του Γιοβάνοβιτς: Ποιος είναι ο Νεκτάριος Τριάντης που επέλεξε την Εθνική Ελλάδας (vids)
Ποδόσφαιρο 13.08.25

Από το Σίδνεϊ, στην Premier League και την… αγκαλιά του Γιοβάνοβιτς: Ποιος είναι ο Νεκτάριος Τριάντης που επέλεξε την Εθνική Ελλάδας (vids)

Ο Νεκτάριος Τριάντης επέλεξε την Εθνική Ελλάδας και τίθεται στη διάθεση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς – Η τρομερή ιστορία του 22χρονου από το Σίδνεϊ που «χτυπάει» την πόρτα της «γαλανόλευκης»…

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Μεγαλώνοντας με τον Άλφρεντ Χίτσκοκ – «Ο πατέρας μου είχε μακάβριο χιούμορ»
Μπαμπάκας 13.08.25

Μεγαλώνοντας με τον Άλφρεντ Χίτσκοκ - «Ο πατέρας μου είχε μακάβριο χιούμορ»

Υπάρχει τουλάχιστον μία γοητευτική ιστορία στο βιβλίο «Η σκοτεινή πλευρά της ιδιοφυΐας: Η ζωή του Άλφρεντ Χίτσκοκ», την αμφιλεγόμενη βιογραφία του Μετρ της Σασπένς που έγραψε ο Ντόναλντ Σπότο το 1983, και αφορά τη γέννηση του μοναδικού του παιδιού, της Πατρίσια.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Νίκολιτς: «Δεν επιτρέπεται λεπτό χωρίς συγκέντρωση, δεν πρέπει να δώσουμε δώρα σε μια ποιοτική ομάδα»
Conference League 13.08.25

Νίκολιτς: «Δεν επιτρέπεται λεπτό χωρίς συγκέντρωση, δεν πρέπει να δώσουμε δώρα σε μια ποιοτική ομάδα»

Ο Μάρκο Νίκολιτς μίλησε στη συνέντευξη τύπου ενόψει της ρεβάνς (14/8, 21:00) με τον Άρη Λεμεσού για τον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League, τονίζοντας πως δεν πρέπει να υποτιμήσουν την κυπριακή ομάδα.

Σύνταξη
Ζαχαριάδης: Είναι ικανός ο Μητσοτάκης να κάνει το ελάχιστο και να μαζέψει τη Βούλτεψη;
ΣΥΡΙΖΑ 13.08.25

Ζαχαριάδης: Είναι ικανός ο Μητσοτάκης να κάνει το ελάχιστο και να μαζέψει τη Βούλτεψη;

«Δεν έφτανε στους ανθρώπους της πυροσβεστικής και στους πυρόπληκτους ότι έμειναν αβοήθητοι, έχουν και την κυρία Βούλτεψη να βγαίνει στα κανάλια και να τους εξοργίζει ακόμα περισσότερο», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Κώστας Ζαχαριάδης

Σύνταξη
Φαραντούρης για πυρκαγιές: Η κυβέρνηση ουδέν έπραξε για τη θωράκιση της χώρας και τον συντονισμό με την ΕΕ
ΣΥΡΙΖΑ 13.08.25

Φαραντούρης για πυρκαγιές: Η κυβέρνηση ουδέν έπραξε για τη θωράκιση της χώρας και τον συντονισμό με την ΕΕ

Ο Νικόλας Φαραντούρης επισημαίνει πως «από τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2024 ζήτησα και προχώρησε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η εναρμόνιση των εθνικών μηχανισμών πολιτικής προστασίας των 27 Κρατών Μελών της ΕΕ»

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Η σκέψη μας σε πυροσβέστες, πιλότους και εθελοντές που δίνουν τη μάχη στα πύρινα μέτωπα
ΠΑΣΟΚ 13.08.25

Ανδρουλάκης: Η σκέψη μας σε πυροσβέστες, πιλότους και εθελοντές που δίνουν τη μάχη στα πύρινα μέτωπα

«Οι κάτοικοι σε Αχαΐα, Χίο, Ζάκυνθο, Πρέβεζα, Κεφαλονιά, Μέγαρα, Βόνιτσα, Άρτα και Αιτωλοακαρνανία, δοκιμάζονται για δεύτερη μέρα», σημειώνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Λουτσέσκου: «Έχω την αίσθηση ότι η ομάδα είναι συγκεντρωμένη – Πρέπει να αντιδράσουμε»
Europa League 13.08.25

Λουτσέσκου: «Έχω την αίσθηση ότι η ομάδα είναι συγκεντρωμένη – Πρέπει να αντιδράσουμε»

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου μίλησε ενόψει της ρεβάνς (14/8, 20:00) του ΠΑΟΚ με τη Βόλφσμπεργκερ, αναφέρθηκε στους Τάισον και Καμαρά και παράλληλα τόνισε πως η ομάδα του είναι συγκεντρωμένη.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Τεράστιες οι ευθύνες της κυβέρνησης για τις πυρκαγιές – Καμία επικοινωνιακή διαχείριση δεν τις καλύπτει
«Έντονη ανησυχία» 13.08.25

ΣΥΡΙΖΑ: Τεράστιες οι ευθύνες της κυβέρνησης για τις πυρκαγιές – Καμία επικοινωνιακή διαχείριση δεν τις καλύπτει

«Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την ανεξέλεγκτη τροπή που έχουν πάρει τα μέτωπα της πυρκαγιάς», σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση

Σύνταξη
Με Αντετοκούνμπο η Εθνική στη Θεσσαλονίκη
Μπάσκετ 13.08.25

Με Αντετοκούνμπο η Εθνική στη Θεσσαλονίκη

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα είναι στην αποστολή της Εθνικής που θα ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη για το φιλικό με το Μαυροβούνιο (14/8, 19:00), αλλά δεν θα παίξει.

Σύνταξη
Γάζα: Ο στρατός ενέκρινε το κύριο σχέδιο κατάληψης του θύλακα – Ισχυρές εκρήξεις και πάνω από 100 νεκροί
Παρά τις διαφωνίες 13.08.25

Ο στρατός ενέκρινε το κύριο σχέδιο κατάληψης της Γάζας - Ισχυρές εκρήξεις και πάνω από 100 νεκροί

Το πράσινο φως στα σχέδια της κυβέρνησης Νετανιάχου για τη Γάζα έδωσε ο ισραηλινός στρατός παρά τις δημόσιες διαφωνίες - Την ίδια ώρα ο παλαιστινιακός θύλακας συγκλονίζεται από ισχυρές εκρήξεις

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Νέα Αριστερά: Να αποπεμφθεί η Βούλτεψη από τη ΝΔ – Ο Μητσοτάκης παρακολουθούσε τις πυρκαγιές από τη βίλα του
Σφοδρά πυρά 13.08.25

Νέα Αριστερά: Να αποπεμφθεί η Βούλτεψη από τη ΝΔ – Ο Μητσοτάκης παρακολουθούσε τις πυρκαγιές από τη βίλα του

«Η ανεκδιήγητη Σοφία Βούλτεψη, με προκλητικό τρόπο, επιχειρεί να ρίξει την ευθύνη για τις καταστροφικές πυρκαγιές στην έλλειψη εθελοντών», υπογράμμισε η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Γκιόκας για πυρκαγιές: Η ΝΔ να σταματήσει να κρύβεται πίσω από καιρικά φαινόμενα, ατομική ευθύνη και 112
Στις πυρκαγιές 13.08.25

Γκιόκας: Η ΝΔ να σταματήσει να κρύβεται πίσω από καιρικά φαινόμενα, ατομική ευθύνη και 112

«Το ΚΚΕ δεν πιστεύει ούτε στις "παθογένειες" ούτε στη μοιρολατρία για την κλιματική αλλαγή», υπογράμμισε ο βουλευτής Α' Ανατολικής Αττικής με το ΚΚΕ Γιάννης Γκιόκας

Σύνταξη
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025
Απόρρητο