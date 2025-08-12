sports betsson
Τρίτη 12 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
12.08.2025 | 18:46
Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς την Τετάρτη σε 10 Περιφέρειες
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΛΕΝΑ ΣΑΜΑΡΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# 100 ΧΡΟΝΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Η Superliga σε κρίση
Ποδόσφαιρο 12 Αυγούστου 2025 | 17:01

Η Superliga σε κρίση

Η A22 στα πρόθυρα διάλυσης μετά από τεράστιες ζημίες -

Γιώργος Μαζιάς
ΚείμενοΓιώργος Μαζιάς
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Functional freeze: Τι είναι και πώς θα ξεκολλήσεις

Functional freeze: Τι είναι και πώς θα ξεκολλήσεις

Spotlight

Το φιλόδοξο σχέδιο για τη δημιουργία της Superliga, μιας εναλλακτικής διοργάνωσης στο UEFA Champions League που προωθούν η Ρεάλ Μαδρίτης και η Μπαρτσελόνα, δείχνει να βαλτώνει όχι μόνο σε αγωνιστικό αλλά και σε οικονομικό επίπεδο.

Η A22 Sports Management, η εταιρεία που έχει αναλάβει τον σχεδιασμό, την προώθηση και τη νομική στήριξη της Superliga, καταγράφει σοβαρές οικονομικές απώλειες και βρίσκεται πλέον σε κατάσταση λύσης και πιθανής διάλυσης, σύμφωνα με την ισπανική νομοθεσία.

Συγκεκριμένα, για το οικονομικό έτος 2024, η A22 παρουσίασε ζημίες ύψους 5,5 εκατ. ευρώ, σημαντικά αυξημένες από τις αντίστοιχες του 2023 (μόλις 200.000 ευρώ), με αποτέλεσμα το καθαρό της κεφάλαιο να είναι πλέον αρνητικό κατά 5,2 εκατ. ευρώ. Η κατάσταση αυτή εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 363 του ισπανικού Εμπορικού Δικαίου, που προβλέπει τη διάλυση εταιρειών με αρνητική καθαρή θέση.

Παρά ταύτα, η διοίκηση της εταιρείας επιμένει ότι υπάρχει χρηματοδοτική στήριξη από τους μετόχους για τους επόμενους 12 μήνες. Μέχρι στιγμής, οι δύο βασικοί μέτοχοι –ο τραπεζίτης Anas Laghari, στενός συνεργάτης του Φλορεντίνο Πέρεθ, και ο επενδυτής John Carl Hahn– έχουν προσφέρει 500.000 ευρώ το 2023 και άλλα τόσα το 2024. Ωστόσο, δεν έχει γίνει ακόμα καμία επίσημη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, γεγονός που θέτει εν αμφιβόλω τη μακροχρόνια βιωσιμότητα της εταιρείας.

Τα οικονομικά στοιχεία καταδεικνύουν τη ραγδαία μείωση των εσόδων (μόλις 720.000 ευρώ το 2024 έναντι 3,3 εκατ. το 2023), τη στιγμή που οι δαπάνες αυξήθηκαν δραματικά, κυρίως λόγω εξωτερικών συνεργασιών και μισθοδοσίας – παρόλο που η εταιρεία απασχολεί μόλις έναν υπάλληλο και τον γενικό διευθυντή της, Μπέρντ Ράιχαρντ.

Η A22 είχε ενισχύσει τη δημόσια παρουσία της στα τέλη του 2023, λίγο πριν το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκδώσει απόφαση που έκρινε πως η FIFA και η UEFA κατέχουν δεσπόζουσα θέση και παρανόμως απειλούσαν τους συλλόγους που ήθελαν να δημιουργήσουν τη Superliga. Η απόφαση αυτή θεωρήθηκε νίκη από τους υποστηρικτές του σχεδίου και αποτέλεσε την αφορμή για την παρουσίαση ενός νέου μοντέλου διοργάνωσης με το όνομα «Unify League», που υπόσχεται συμμετοχή βάσει αγωνιστικών κριτηρίων και δωρεάν μετάδοση αγώνων μέσω πλατφόρμας streaming.

Ωστόσο, οι υπόλοιπες εταιρείες που συνδέονται με τη Superliga παρουσιάζουν ελάχιστη ή μηδενική δραστηριότητα. Η European Superleague Company δεν έχει καταθέσει ακόμη οικονομικές καταστάσεις, ενώ η European Superleague Marketing είχε ζημίες μόλις 117 ευρώ και μηδενικά έσοδα για το 2024.

Σημαντικό πλήγμα στο εγχείρημα αποτελεί και η πρόσφατη ψήφιση του Football Governance Act από το βρετανικό κοινοβούλιο, με την οποία δημιουργείται ανεξάρτητος ρυθμιστικός φορέας για το αγγλικό ποδόσφαιρο. Ο νόμος απαγορεύει τη συμμετοχή αγγλικών συλλόγων σε «κλειστά ή ανεξάρτητα πρωταθλήματα», όπως περιγράφεται η Superliga. Έτσι, ομάδες όπως η Μάντσεστερ Σίτι, η Λίβερπουλ, η Τσέλσι και η Άρσεναλ δεν πρόκειται να λάβουν μέρος στην υπό διαμόρφωση διοργάνωση, ακόμη κι αν τελικά υλοποιηθεί.

Η Superliga φαίνεται πλέον περισσότερο ως ένα αποδυναμωμένο όραμα παρά ως ρεαλιστικό σχέδιο, με νομικά, οικονομικά και πολιτικά εμπόδια να συσσωρεύονται. Το μέλλον της εξαρτάται όχι μόνο από τη δικαστική έκβαση και τη χρηματοδότηση, αλλά και από τη δυνατότητά της να πείσει περισσότερους συλλόγους –και φιλάθλους– για την αναγκαιότητά της.

Headlines:
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Metlen και Motor Oil «κράτησαν» το ανοδικό σερί

Χρηματιστήριο Αθηνών: Metlen και Motor Oil «κράτησαν» το ανοδικό σερί

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
10 Ιαπωνικές συνήθειες που θα αλλάξουν τη ζωή σας

10 Ιαπωνικές συνήθειες που θα αλλάξουν τη ζωή σας

Crypto
Ευρώ: Η νέα απειλή για το ενιαίο νόμισμα δεν είναι το δολάριο

Ευρώ: Η νέα απειλή για το ενιαίο νόμισμα δεν είναι το δολάριο

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
betson_textlink
Stream sports
Βασικοί και ρεζέρβες στη διαιτησία
On Field 12.08.25

Βασικοί και ρεζέρβες στη διαιτησία

Ο Λανουά δεν αλλάζει κάτι στη διαιτησία, συνεχίζει με την ίδια συνταγή και προσθέτει στοιχεία που θεωρεί ότι ανεβάζουν το επίπεδο

Βάιος Μπαλάφας
Το «δράμα» του Αλμέιδα
Ποδόσφαιρο 12.08.25

Το «δράμα» του Αλμέιδα

Η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα έχει αυτή τη στιγμή διαθέσιμους μόλις 12 παίκτες από την πρώτη ομάδα, εξαιτίας σοβαρών προβλημάτων με το όριο μισθοδοσίας που έχει επιβάλει η LaLiga.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Πήρε θέση για Ζαφείρη ο ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 12.08.25

Πήρε θέση για Ζαφείρη ο ΠΑΟΚ

Πολύ μακριά από την πραγματικότητα τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για οριστική συμφωνία του ΠΑΟΚ με τη Σλάβια Πράγας για τον Χρήστο Ζαφείρη λένε στον Δικέφαλο.

Σύνταξη
Ανεβάζει ρυθμούς ο Πέρεθ, τα δεδομένα με Δώνη
Ποδόσφαιρο 12.08.25

Ανεβάζει ρυθμούς ο Πέρεθ, τα δεδομένα με Δώνη

O Ισπανός εξτρέμ συμμετείχε σε μεγάλο μέρος της προπόνησης και φαίνεται ότι θα είναι έτοιμος για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος, ενώ σε πλήρες πρόγραμμα εκγύμνασης αναμένεται να ενσωματωθεί τις επόμενες μέρες και ο Έλληνας μεσοεπιθετικός.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Σάλος για λεζάντα του Imperial War Museum: Ιστορικοί καταγγέλλουν ανακρίβεια σε έκθεση για το Ολοκαύτωμα
Νόμοι της Νυρεμβέργης 12.08.25

Σάλος για λεζάντα του Imperial War Museum: Ιστορικοί καταγγέλλουν ανακρίβεια σε έκθεση για το Ολοκαύτωμα

Το Imperial War Museum του Λονδίνου κατηγορείται για παραποίηση των ναζιστικών κριτηρίων για την εβραϊκή ταυτότητα σε λεζάντα της έκθεσης για το Ολοκαύτωμα.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Παρουσία του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ η έναρξη κατασκευής ξενώνων για τα στελέχη των ΕΔ στη Ρω, μία δωρεά του Κωνσταντίνου Τσουβελεκάκη
Ελλάδα 12.08.25

Παρουσία του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ η έναρξη κατασκευής ξενώνων για τα στελέχη των ΕΔ στη Ρω, μία δωρεά του Κωνσταντίνου Τσουβελεκάκη

Τελετή πραγματοποιήθηκε σήμερα για την έναρξη των εργασιών κατασκευής δύο ξενώνων στη νήσο Ρω για την στέγαση στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, μία ευγενική δωρεά του γνωστού επιχειρηματία Κωνσταντίνου Τσουβελεκάκη

Σύνταξη
Η νέα απειλή για το ευρώ δεν είναι το δολάριο – Τι φοβούνται αξιωματούχοι της ΕΚΤ
Stablecoins 12.08.25

Η νέα απειλή για το ευρώ δεν είναι το δολάριο – Τι φοβούνται αξιωματούχοι της ΕΚΤ

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι φοβούνται ότι οι ελπίδες για κυριαρχία του ευρώ θα διαψευσθούν. O ανταγωνισμός δεν θα έρθει από το δολάριο, αλλά από τα stablecoins, τα κρυπτονομίσματα, που συνδέονται με αυτό.

Σύνταξη
Η Ευρώπη προετοιμάζεται για πόλεμο – Και τα εργοστάσια όπλων «μεγαλώνουν» με γρήγορους ρυθμούς
Financial Times 12.08.25

Η Ευρώπη προετοιμάζεται για πόλεμο – Και τα εργοστάσια όπλων «μεγαλώνουν» με γρήγορους ρυθμούς

Τα εργοστάσια παραγωγής όπλων ζουν μεγάλη άνθηση στην Ευρώπη. Ανάλυση δείχνει ότι επεκτείνουν τις εγκαταστάσεις τους σε εκτάσεις που φτάνουν τα 7 εκατ. τετραγωνικά μέτρα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Βασικοί και ρεζέρβες στη διαιτησία
On Field 12.08.25

Βασικοί και ρεζέρβες στη διαιτησία

Ο Λανουά δεν αλλάζει κάτι στη διαιτησία, συνεχίζει με την ίδια συνταγή και προσθέτει στοιχεία που θεωρεί ότι ανεβάζουν το επίπεδο

Βάιος Μπαλάφας
Ο Τζίμι Κίμελ έγινε Ιταλός εξαιτίας του Ντόναλντ Τραμπ
Fizz 12.08.25

Ο Τζίμι Κίμελ έγινε Ιταλός εξαιτίας του Ντόναλντ Τραμπ

Μετά τις απειλές του προέδρου των ΗΠΑ για διακοπή της εκπομπής του, ο Τζίμι Κίμελ κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στο podcast της Σάρα Σίλβερμαν αποκάλυψε πρόσφατα ότι απέκτησε ιταλική υπηκοότητα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το «δράμα» του Αλμέιδα
Ποδόσφαιρο 12.08.25

Το «δράμα» του Αλμέιδα

Η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα έχει αυτή τη στιγμή διαθέσιμους μόλις 12 παίκτες από την πρώτη ομάδα, εξαιτίας σοβαρών προβλημάτων με το όριο μισθοδοσίας που έχει επιβάλει η LaLiga.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Αήθης επίθεση τουρκόφωνης εφημερίδας της Θράκης στον Ανδρουλάκη – «Η ιστορία δεν ξαναγράφεται», απαντά το ΠΑΣΟΚ
Ανυπόστατο λιβελογράφημα 12.08.25

Αήθης επίθεση τουρκόφωνης εφημερίδας της Θράκης στον Ανδρουλάκη – «Η ιστορία δεν ξαναγράφεται», απαντά το ΠΑΣΟΚ

Μειονοτική εφημερίδα κάνει λόγο για «χιτλερικές εμμονές» του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, επειδή ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στην παρουσία του Ελληνισμού στην Τένεδεο, που κατοχυρώνεται από τη Συνθήκη της Λωζάνης

Σύνταξη
Ποιo θα είναι το επόμενο κορίτσι του Μποντ; Από τη Μαρίσα Αμπέλα στη Ζεντάγια
Κρατάς όπλο; 12.08.25

Ποιo θα είναι το επόμενο κορίτσι του Μποντ; Από τη Μαρίσα Αμπέλα στη Ζεντάγια

Με τον σεναριογράφο και τον σκηνοθέτη να έχουν ανακοινωθεί για τη νέα ταινία του Τζέιμς Μποντ 007, εξετάζουμε τις υποψήφιες για τη γυναίκα σύντροφο του κατασκόπου, όπως τις παρουσίασαν οι Times.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πώς χωρίζουν τα ζευγάρια στην Ελλάδα – Το 86% επιλέγει την ίδια μέθοδο
Ζήτημα στρατηγικής 12.08.25

Πώς χωρίζουν τα ζευγάρια στην Ελλάδα – Το 86% επιλέγει την ίδια μέθοδο

Επιστημονική μελέτη έδειξε ότι τρεις είναι οι πιο «δημοφιλείς τρόποι» για να χωρίσει κανείς. Ωστόσο, στην Ελλάδα τα ζευγάρια, στη συντριπτική πλειονότητά τους, επιλέγουν έναν από αυτούς.

Σύνταξη
Ο Θοδωρής Μαραντίνης μαζί με τον 17χρονο γιο του Φίλιππο στα Ματογιάννια
Οικογενειακές διακοπές 12.08.25

Ο Θοδωρής Μαραντίνης μαζί με τον 17χρονο γιο του Φίλιππο στα Ματογιάννια

«Μετά το διαζύγιο γράφτηκαν διάφορα πράγματα που με στενοχώρησαν πολύ. Κάνεις δεν μπήκε στον κόπο να σκεφτεί αν αυτά τα πράγματα πληγώνουν εμένα ή τα παιδιά μου» είχε δηλώσει ο Θοδωρής Μαραντίνης παλιότερα στο MEGA.

Σύνταξη
Πήρε θέση για Ζαφείρη ο ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 12.08.25

Πήρε θέση για Ζαφείρη ο ΠΑΟΚ

Πολύ μακριά από την πραγματικότητα τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για οριστική συμφωνία του ΠΑΟΚ με τη Σλάβια Πράγας για τον Χρήστο Ζαφείρη λένε στον Δικέφαλο.

Σύνταξη
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 12 Αυγούστου 2025
Απόρρητο