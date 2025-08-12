Η Superliga σε κρίση

Το φιλόδοξο σχέδιο για τη δημιουργία της Superliga, μιας εναλλακτικής διοργάνωσης στο UEFA Champions League που προωθούν η Ρεάλ Μαδρίτης και η Μπαρτσελόνα, δείχνει να βαλτώνει όχι μόνο σε αγωνιστικό αλλά και σε οικονομικό επίπεδο.

Η A22 Sports Management, η εταιρεία που έχει αναλάβει τον σχεδιασμό, την προώθηση και τη νομική στήριξη της Superliga, καταγράφει σοβαρές οικονομικές απώλειες και βρίσκεται πλέον σε κατάσταση λύσης και πιθανής διάλυσης, σύμφωνα με την ισπανική νομοθεσία.

Συγκεκριμένα, για το οικονομικό έτος 2024, η A22 παρουσίασε ζημίες ύψους 5,5 εκατ. ευρώ, σημαντικά αυξημένες από τις αντίστοιχες του 2023 (μόλις 200.000 ευρώ), με αποτέλεσμα το καθαρό της κεφάλαιο να είναι πλέον αρνητικό κατά 5,2 εκατ. ευρώ. Η κατάσταση αυτή εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 363 του ισπανικού Εμπορικού Δικαίου, που προβλέπει τη διάλυση εταιρειών με αρνητική καθαρή θέση.

Παρά ταύτα, η διοίκηση της εταιρείας επιμένει ότι υπάρχει χρηματοδοτική στήριξη από τους μετόχους για τους επόμενους 12 μήνες. Μέχρι στιγμής, οι δύο βασικοί μέτοχοι –ο τραπεζίτης Anas Laghari, στενός συνεργάτης του Φλορεντίνο Πέρεθ, και ο επενδυτής John Carl Hahn– έχουν προσφέρει 500.000 ευρώ το 2023 και άλλα τόσα το 2024. Ωστόσο, δεν έχει γίνει ακόμα καμία επίσημη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, γεγονός που θέτει εν αμφιβόλω τη μακροχρόνια βιωσιμότητα της εταιρείας.

Τα οικονομικά στοιχεία καταδεικνύουν τη ραγδαία μείωση των εσόδων (μόλις 720.000 ευρώ το 2024 έναντι 3,3 εκατ. το 2023), τη στιγμή που οι δαπάνες αυξήθηκαν δραματικά, κυρίως λόγω εξωτερικών συνεργασιών και μισθοδοσίας – παρόλο που η εταιρεία απασχολεί μόλις έναν υπάλληλο και τον γενικό διευθυντή της, Μπέρντ Ράιχαρντ.

Η A22 είχε ενισχύσει τη δημόσια παρουσία της στα τέλη του 2023, λίγο πριν το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκδώσει απόφαση που έκρινε πως η FIFA και η UEFA κατέχουν δεσπόζουσα θέση και παρανόμως απειλούσαν τους συλλόγους που ήθελαν να δημιουργήσουν τη Superliga. Η απόφαση αυτή θεωρήθηκε νίκη από τους υποστηρικτές του σχεδίου και αποτέλεσε την αφορμή για την παρουσίαση ενός νέου μοντέλου διοργάνωσης με το όνομα «Unify League», που υπόσχεται συμμετοχή βάσει αγωνιστικών κριτηρίων και δωρεάν μετάδοση αγώνων μέσω πλατφόρμας streaming.

Ωστόσο, οι υπόλοιπες εταιρείες που συνδέονται με τη Superliga παρουσιάζουν ελάχιστη ή μηδενική δραστηριότητα. Η European Superleague Company δεν έχει καταθέσει ακόμη οικονομικές καταστάσεις, ενώ η European Superleague Marketing είχε ζημίες μόλις 117 ευρώ και μηδενικά έσοδα για το 2024.

Σημαντικό πλήγμα στο εγχείρημα αποτελεί και η πρόσφατη ψήφιση του Football Governance Act από το βρετανικό κοινοβούλιο, με την οποία δημιουργείται ανεξάρτητος ρυθμιστικός φορέας για το αγγλικό ποδόσφαιρο. Ο νόμος απαγορεύει τη συμμετοχή αγγλικών συλλόγων σε «κλειστά ή ανεξάρτητα πρωταθλήματα», όπως περιγράφεται η Superliga. Έτσι, ομάδες όπως η Μάντσεστερ Σίτι, η Λίβερπουλ, η Τσέλσι και η Άρσεναλ δεν πρόκειται να λάβουν μέρος στην υπό διαμόρφωση διοργάνωση, ακόμη κι αν τελικά υλοποιηθεί.

Η Superliga φαίνεται πλέον περισσότερο ως ένα αποδυναμωμένο όραμα παρά ως ρεαλιστικό σχέδιο, με νομικά, οικονομικά και πολιτικά εμπόδια να συσσωρεύονται. Το μέλλον της εξαρτάται όχι μόνο από τη δικαστική έκβαση και τη χρηματοδότηση, αλλά και από τη δυνατότητά της να πείσει περισσότερους συλλόγους –και φιλάθλους– για την αναγκαιότητά της.