sports betsson
Τρίτη 12 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΛΕΝΑ ΣΑΜΑΡΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# 100 ΧΡΟΝΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Οι ποδοσφαιριστές απέναντι στη FIFA
Ποδόσφαιρο 11 Αυγούστου 2025 | 22:25

Οι ποδοσφαιριστές απέναντι στη FIFA

Τι διακυβεύεται και πώς μπορεί να αλλάξει ο «νόμος της αγοράς» στο ποδόσφαιρο.

Γιώργος Μαζιάς
ΚείμενοΓιώργος Μαζιάς
A
A
Vita.gr
Ερωτική αλ-χημεία: Αυτά τα 4 συστατικά την απογειώνουν;

Ερωτική αλ-χημεία: Αυτά τα 4 συστατικά την απογειώνουν;

Spotlight

Μια συλλογική αγωγή που ξεκίνησε από την Ολλανδία απειλεί να αναδιαμορφώσει ριζικά το μεταγραφικό καθεστώς στο ποδόσφαιρο. Η πρωτοβουλία Justice For Players συγκεντρώνει επαγγελματίες παίκτες –εν ενεργεία και παλαίμαχους– και ζητά αποζημιώσεις από τη FIFA για κανόνες που, όπως υποστηρίζει, περιόρισαν παράνομα την ελευθερία κυκλοφορίας και στρέβλωσαν τον ανταγωνισμό στην αγορά εργασίας των ποδοσφαιριστών από το 2002 και μετά.

Το νομικό έρεισμα είναι η περσινή απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση Λασανά Ντιαρά, η οποία έκρινε ότι οι ρυθμίσεις για την έγκριση των μεταγραφών περιορίζουν θεμελιώδη δικαιώματα της ΕΕ και ότι οι διατάξεις που φορτώνουν στον αγοραστή-σύλλογο το κόστος αποζημίωσης όταν ένας παίκτης σπάει «χωρίς δίκαιη αιτία» το συμβόλαιό του έχουν αντικανονιστικό χαρακτήρα.

Αν η αγωγή πετύχει κρίσιμη μάζα συμμετοχών και δικαιωθεί, η FIFA δεν θα κινδυνεύσει μόνο με καταβολή ποσών της τάξης των δισεκατομμυρίων, αλλά και με δικαστική εντολή που θα την υποχρεώσει να αλλάξει το κανονιστικό πλαίσιο των μεταγραφών.

Στο τραπέζι των λύσεων επανέρχεται η ιδέα της υποχρεωτικής ρήτρας αποδέσμευσης σε όλα τα συμβόλαια, κατά τα ισπανικά πρότυπα. Υπέρμαχοι της πρότασης προβάλλουν τη σαφήνεια και την προβλεψιμότητα στις διαπραγματεύσεις, ωστόσο το αγκάθι είναι η τιμολόγηση: μια χαμηλή ρήτρα υπονομεύει την αξία του συμβολαίου, μια υπερβολικά υψηλή καθιστά τη ρήτρα τυπική και ανενεργή.

Παράλληλα, κερδίζει έδαφος το σενάριο κοντύτερων συμφωνιών –διετών με οψιόν αντί του κλασικού «τέσσερα συν ένα»– που θα συρρικνώσει τα ποσά των καρτελών και θα αυξήσει τη διαπραγματευτική ισχύ των παικτών στους μισθούς και τα μπόνους. Αυτό, όμως, θα φέρει νέα ισορροπία δυνάμεων: λιγότερη ορατότητα και απόσβεση για τους συλλόγους, περισσότερη ευελιξία αλλά και ρίσκο για τους παίκτες, με τις ασφαλιστικές καλύψεις και τις ρήτρες επίδοσης να αποκτούν καθοριστικό ρόλο.

Οι οικονομικοί κανόνες βιωσιμότητας (UEFA FFP και εγχώριοι PSR) λειτουργούν ως επιταχυντές αυτής της συζήτησης. Οι μεταγραφές «γράφουν» σε αποσβέσεις στη διάρκεια του συμβολαίου, άρα τα κοντύτερα συμβόλαια σημαίνουν υψηλότερη ετήσια λογιστική επιβάρυνση για τα ίδια fees.

Για να «βγαίνουν» οι ισολογισμοί θα απαιτηθεί μεγαλύτερη πειθαρχία στη μισθοδοσία, πιο δημιουργικές δομές πληρωμών (δόσεις και μπόνους στόχων) και ενεργητική πολιτική πωλήσεων, αφού τα έσοδα από παραχωρήσεις αναγνωρίζονται άμεσα και ισορροπούν τις αποσβέσεις.

Οι μεσαίοι και μικροί σύλλογοι πιθανότατα θα στηριχθούν ακόμη περισσότερο σε ποσοστά μεταπώλησης και sell-on clauses, ενώ οι κορυφαίοι παίκτες θα διαπραγματεύονται συχνότερα υπογράφοντας premium όρους με μικρότερη διάρκεια.

Η συλλογική αγωγή δεν ξεσπά σε κενό αέρος. Η FIFA βρίσκεται ήδη σε μέτωπα τριβής: από την υπόθεση της Ευρωπαϊκής Super League μέχρι τη σύγκρουση με τη FIFPro για το διεθνές καλεντάρι και τις ημέρες ανάπαυσης των ποδοσφαιριστών, αλλά και τη συζήτηση για τον ρόλο του CAS ως ύστατου διαιτητή διαφορών.

Πίσω από όλα αυτά διακρίνεται η πίεση για αναμόρφωση του ευρωπαϊκού μοντέλου αθλητικής διακυβέρνησης, με μεγαλύτερη προστασία της εργασιακής κινητικότητας και περισσότερη διαφάνεια στους κανόνες που διέπουν μια βιομηχανία δισεκατομμυρίων. Ακόμη κι αν η αγωγή δεν οδηγήσει σε «βόμβα» τύπου Μπόσμαν, είναι ικανή να επιβάλει στοχευμένες μεταρρυθμίσεις: τυποποίηση ρητρών, σαφέστερα κριτήρια για το τι συνιστά «δίκαιη αιτία» καταγγελίας, ενίσχυση της προστασίας των συμβαλλόμενων μερών και περιορισμούς στις υπερβολές των προμηθειών.

Το διακύβευμα, τελικά, είναι η μετατόπιση ισχύος στην αγορά: λίγο περισσότερο προς τον παίκτη και λίγο λιγότερο προς το «asset» του συμβολαίου. Αν επικρατήσει το πνεύμα της απόφασης Ντιαρά, ο κανόνας του παιχνιδιού θα αναπροσαρμοστεί με ευρωπαϊκή σφραγίδα και παγκόσμιες συνέπειες. Οι σύλλογοι θα χρειαστούν πιο ακριβή scouting, αυστηρό budgeting και έξυπνες ρήτρες συμπεριφοράς και απόδοσης. Οι παίκτες θα κερδίσουν έλεγχο πορείας, αλλά θα αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη συνέπειας και φυσικής διαθεσιμότητας.

Οι ατζέντηδες θα κινούνται σε ένα πεδίο με περισσότερες ευκαιρίες αλλά και περισσότερους κανονιστικούς φραγμούς. Όλα συγκλίνουν σε έναν νέο ρεαλισμό: λιγότερα «δεσμά» πολυετών συμβολαίων, περισσότερη ευελιξία και, κυρίως, κανόνες που θα πρέπει να αποδεικνύουν ότι υπηρετούν όχι μόνο την αγορά, αλλά και το δικαίωμα του ποδοσφαιριστή να είναι, πρώτα απ’ όλα, εργαζόμενος με ελευθερία επιλογών.

Headlines:
World
Δασμοί Τραμπ: Κι άλλη παράταση 90 ημερών για την Κίνα με νέο διάταγμα

Δασμοί Τραμπ: Κι άλλη παράταση 90 ημερών για την Κίνα με νέο διάταγμα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ερωτική αλ-χημεία: Αυτά τα 4 συστατικά την απογειώνουν;

Ερωτική αλ-χημεία: Αυτά τα 4 συστατικά την απογειώνουν;

World
Ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία: Κίνδυνος κατάρρευσης, λέει ο Ολα Καλένιους της Mercedes

Ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία: Κίνδυνος κατάρρευσης, λέει ο Ολα Καλένιους της Mercedes

inWellness
Για όλα φταίει το σωστό timing
Έρευνα 11.08.25

Για όλα φταίει το σωστό timing

Μια νέα μελέτη δείχνει ότι από τη γυμναστική μέχρι τις μεγάλες αποφάσεις της ζωής, το σωστό timing παίζει τον ρόλο του.

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
betson_textlink
Stream sports
Η ασφάλεια του Αμορίμ έχει… όνομα
On Field 11.08.25

Η ασφάλεια του Αμορίμ έχει… όνομα

Ο Πορτογάλος τεχνικός της Γιουνάιτεντ ξέρει πως η λύση στο μεγάλο πρόβλημα της ομάδας του «ακούει» στο όνομα του Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Τα γερά «θεμέλια» του Μέντι
On Field 11.08.25

Τα γερά «θεμέλια» του Μέντι

Η συνοχή του Ολυμπιακού σε όλες τις γραμμές είναι μεγάλο πλεονέκτημα και ο Μέντι συνεχίζει το χτίσιμο, εστιάζοντας στην εξέλιξη του παιχνιδιού των «ερυθρόλευκων»

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Μπάγερν και Αλ Νασρ συμφώνησαν για τον Κομάν
Ποδόσφαιρο 11.08.25

Μπάγερν και Αλ Νασρ συμφώνησαν για τον Κομάν

Ο Κίνγκσλι Κομάν αναμένεται να αποχωρήσει από την Μπάγερν Μονάχου με προορισμό την Αλ Νασρ, αφού οι δύο ομάδες συμφώνησαν για τη μεταγραφή του Γάλλου εξτρέμ.

Σύνταξη
Ο Σλοτ πήρε το (πρώτο) μήνυμα
On Field 11.08.25

Ο Σλοτ πήρε το (πρώτο) μήνυμα

Κανείς δεν θα χαριστεί στην Λίβερπουλ και ο Ολλανδός τεχνικός των «κόκκινων» ξέρει καλά πως όλοι πλέον θέλουν να νικήσουν τους πρωταθλητές

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Γάζα: «Είμαστε ανοικτοί σε ό,τι αφορά την αναγνώριση της Παλαιστίνης», δηλώνει ο Ταγιάνι
Αντόνιο Ταγιάνι 12.08.25

Ανοικτή με... αστερίσκους η Ιταλία στην αναγνώριση της Παλαισίνης

«Ανοικτοί», αλλά με προϋποθέσεις, στην αναγνώριση της Παλαιστίνης, δηλώνει ο Ταγιάνι, τονίζοντας ότι η επέκταση των ισραηλινών επιχειρήσεων στη Γάζα «θα έθετε σε κίνδυνο χιλιάδες ζωές αθώων πολιτών».

Σύνταξη
ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο θα εξετάσει τη νομιμότητα των γάμων του ιδίου φύλου
Κόσμος 12.08.25

ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο θα εξετάσει τη νομιμότητα των γάμων του ιδίου φύλου

Δέκα χρόνια μετά την ομοσπονδιακή εφαρμογή των δικαιωμάτων γάμου σε άτομα του ιδίου φύλου, το Ανώτατο δικαστήριο των ΗΠΑ θα εξετάσει υπόθεση από το 2015 για την νομιμότητα του.

Σύνταξη
Ποια καλλυντικά πάνε… πανεπιστήμιο
Διεθνής Οικονομία 12.08.25

Ποια καλλυντικά πάνε… πανεπιστήμιο

Εκτός των δικών της καταστημάτων και των malls, κινείται η Bath & Body Works για να προωθήσει τα καλλυντικά - Οι στόχοι για τη Gen Z

Σύνταξη
ΗΠΑ: Σύγκρουση αεροπλάνων κατά την τροχοδρόμηση σε αεροδρόμιο της Μοντάνα [βίντεο]
Κόσμος 12.08.25

Με τραυματίες

Σύγκρουση σημειώθηκε ανάμεσα σε δύο αεροπλάνα στις ΗΠΑ και συγκεκριμένα στο αεροδρόμιο της Κάλισπελ Σίτι της Μοντάνα, υπάρχουν τραυματίες

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γάζα: Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει τη δολοφονία δημοσιογράφων από τον ισραηλινό στρατό
Πλήρης καταδίκη 12.08.25

Γάζα: Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει τη δολοφονία δημοσιογράφων από τον ισραηλινό στρατό

Η Κάγια Κάλας μετά τη δολοφονία δημοσιογράφων του Al Jazeera σε στοχευμένο πλήγμα του ισραηλινού στρατού στη Γάζα δήλωσε ότι οι δημοσιογράφοι δεν μπορεί να αποτελούν στόχο.

Σύνταξη
Μπορεί πραγματικά να πάρει τον έλεγχο της Ουάσινγκτον ο Τραμπ;
Στρατιωτικοποίηση 11.08.25

Μπορεί πραγματικά να πάρει τον έλεγχο της Ουάσινγκτον ο Τραμπ;

Άγνοια είχαν οι Αρχές της Ουάσινγκτον για τις αποφάσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος, πάντως, δεν μπορεί να αναλάβει μονομερώς τον έλεγχο της κυβέρνησης της περιφέρειας, όσο και αν το θέλει

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Τουρκία: Το Τσανάκαλε στις φλόγες, εκατοντάδες εκκένωσαν για να σωθούν [βίντεο]
Τουρκία 11.08.25

Το Τσανάκαλε στις φλόγες, εκατοντάδες εκκένωσαν για να σωθούν

Το Τσανάκαλε στη βορειοδυτική Τουρκία καίγεται με αποτέλεσμα εκατοντάδες κάτοικοι να έχουν εκκενώσει τα σπίτια τους. Κάποιοι επέστρεψαν σε περιοχές που έχει τεθεί υπό έλεγχο και άλλοι φιλοξενούνται

Σύνταξη
H επανεμφάνιση Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη και η γκρίνια του Μαξίμου για τη ΔΕΘ
Πολιτική 11.08.25

H επανεμφάνιση Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη και η γκρίνια του Μαξίμου για τη ΔΕΘ

Ο πρώην πρωθυπουργός φαίνεται πως παρακολουθεί τη φθορά της κυβέρνησης και παρεμβαίνει όταν κρίνει. Η εμφάνιση Τσίπρα την παραμονή της ομιλίας Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη προκαλεί μάλλον ανησυχία στο Μαξίμου.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Ο Τραμπ θα ξέρει «σε δύο λεπτά» αν θα υπάρχει συμφωνία για την Ουκρανία – Είναι σίγουρος για ανταλλαγή εδαφών
«Θα πάει καλά» 11.08.25

Ο Τραμπ θα ξέρει «σε δύο λεπτά» αν θα υπάρχει συμφωνία για την Ουκρανία – Είναι σίγουρος για ανταλλαγή εδαφών

«Θα υπάρξει ανταλλαγή εδαφών» μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ εν όψει της συνάντησής του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Ο Ζελένσκι απαντά ότι η Ρωσία δεν επιδιώκει την ειρήνη.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η ασφάλεια του Αμορίμ έχει… όνομα
On Field 11.08.25

Η ασφάλεια του Αμορίμ έχει… όνομα

Ο Πορτογάλος τεχνικός της Γιουνάιτεντ ξέρει πως η λύση στο μεγάλο πρόβλημα της ομάδας του «ακούει» στο όνομα του Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
It’s Never Over, Jeff Buckley – Η αλήθεια πίσω από τον θάνατο του μουσικού που έμεινε στην ιστορία με ένα μόνο άλμπουμ
Eternal Life 11.08.25

It’s Never Over, Jeff Buckley – Η αλήθεια πίσω από τον θάνατο του μουσικού που έμεινε στην ιστορία με ένα μόνο άλμπουμ

Το It’s Never Over, Jeff Buckley είναι ένα ντοκιμαντέρ που αποτυπώνει με ευαισθησία την πορεία ενός καλλιτέχνη που έφυγε πολύ νωρίς, σιωπηρά, ενώ είχε τόσα ακόμα να πει

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
TAZ: Ο Μητσοτάκης υπονομεύει συστηματικά το κράτος δικαίου
Κείμενο - καταπέλτης 11.08.25

TAZ: Ο Μητσοτάκης υπονομεύει συστηματικά το κράτος δικαίου

«Ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει πολλή βρωμιά στα χέρια του. Είναι ο νεκροθάφτης της Δημοκρατίας στην Ελλάδα», γράφει χαρακτηριστικά η γερμανική εφημερίδα TAZ

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 12 Αυγούστου 2025
Απόρρητο