Σάμος: Έργα άνω των 20 εκατομμυρίων σε αρχαιολογικούς χώρους

Αυτοψίες σε έργα που υλοποιούν οι υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, στο νησί πραγματοποιήσε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, στο πλαίσιο της επίσκεψής της στη Σάμο, για την εκπροσώπηση της Κυβέρνησης στις εορταστικές εκδηλώσεις της 5ης Αυγούστου, για την 201η επέτειο, από τη Ναυμαχία της Σάμου.

Ο αρχαιολογικός χώρος του Ηραίου, συμπεριλαμβάνεται, από το 1992 -όπως και τα κατάλοιπα της αρχαίας πόλης της Σάμου, στο σημερινό Πυθαγόρειο- στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

Το Υπουργείο Πολιτισμού, σε συνεργασία με το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο, το οποίο ανασκάπτει περισσότερο από έναν αιώνα το αρχαίο ιερό, ολοκλήρωσαν, τον περασμένο Μάιο, τη μελέτη σκοπιμότητας (masterplan) για την προστασία, συντήρηση και ανάδειξη του χώρου.

Τι περιλαμβάνουν οι μελέτες

Η μελέτη περιλαμβάνει τον οδικό χάρτη για τη σύνταξη σειράς εξειδικευμένων μελετών, με στόχο την προστασία και την αποκατάσταση των μνημείων, την ανάδειξη της μεγάλης διαχρονίας του ιερού τεμένους και τη βέλτιστη κατανόησή του από τους επισκέπτες.

Συγχρόνως, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Σάμου έχει ολοκληρώσει τις μελέτες για την πυροπροστασία του αρχαιολογικού χώρου, προϋπολογισμού άνω του 1.000.000 ευρώ, και αναμένεται η έγκρισή του, προκειμένου εντός του 2026, να δρομολογηθεί η υλοποίηση του έργου, μέσω του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης του ΥΠΠΟ.

Δεδομένης της μεγάλης επισκεψιμότητας του αρχαιολογικού χώρου, η Λίνα Μενδώνη έδωσε κατευθύνσεις στην ΕΦΑ Σάμου να ξεκινήσει άμεσα η μελέτη βελτίωσης των διαδρομών επίσκεψης και αναβάθμισης των υπηρεσιών εξυπηρέτησης των επισκεπτών.

Έργα για την προστασία από την κλιματική κρίση

Στο πλαίσιο της μέριμνας του Υπουργείου Πολιτισμού για την πρόσληψη και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης στο μνημειακό μας απόθεμα και με δεδομένη την τρωτότητα του συγκεκριμένου αρχαιολογικού χώρου, το Ηραίο κατέχει διακριτή θέση στα έργα που υλοποιεί το ΥΠΠΟ:

«Σχεδιασμός Εθνικής Στρατηγικής για την Προσαρμογή της Προστασίας των Μνημείων Πολιτιστικής Κληρονομιάς στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής» και «Συστήματα καταγραφής και παρακολούθησης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στο μικροπεριβάλλον», συνολικού προϋπολογισμού 4.000.000 ευρώ με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης.

Τέλος, ολοκληρώθηκε η μελέτη για την προστασία της παράκτιας περιοχής του αρχαιολογικού χώρου και αναμένεται η έναρξη υλοποίησης του έργου, εντός του 2025, από την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Βορείου Αιγαίου, με εθνικούς πόρους του Υπουργείου Πολιτισμού, ύψους 200.000 ευρώ.

Παλαιοχριστιανικό Κοιμητήριο

Η Λίνα Μενδώνη διενήργησε αυτοψία και στο έργο της διαμόρφωσης και ανάδειξης του Παλαιοχριστιανικού Κοιμητηρίου, στη θέση «Γλυφάδα» του Πυθαγορείου, η ίδρυση και λειτουργία του οποίου καλύπτει τη χρονική περίοδο από τον 4ο ως τo μέσo του 7ου μεταχριστιανικών αιώνων.

Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σύνθετο έργο, που περιλαμβάνει ανασκαφικές έρευνες, εργασίες τεκμηρίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης των επιμέρους μνημείων και διαμόρφωσης του ευρύτερου περιβάλλοντος χώρου.

Ο ναός των Αη -Γιαννάκηδων

Από το ίδιο χρηματοδοτικό εργαλείο και επιπλέον εθνικούς πόρους του Υπουργείου Πολιτισμού, εξελίσσεται και το έργο της αποκατάστασης του ναού των Άη-Γιαννάκηδων, στο Άνω Βαθύ, με φορέα υλοποίησης την ΕΦΑ Σάμου, προϋπολογισμό 1.000.000 ευρώ και ορίζοντα ολοκλήρωσης το τέλος του 2025.

Εκτελούνται εργασίες για τη στατική επάρκεια (αποκατάσταση τοιχοποιιών, τοποθέτηση ελκυστήρων), εξυγίανσης και αποκατάστασης των στεγών, ολοκλήρωσης της συντήρησης του διακόσμου, συντήρησης των ξύλινων τέμπλων.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσής τους ήρθαν στο φως νέα στοιχεία του τοιχογραφικού διακόσμου, που χρονολογούνται στο δεύτερο μισό του 18ου αιώνα.

Ιερός Ναός Μεταμόρφωσης Σωτήρος

Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη παρέστη στα εγκαίνια του Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Ποτάμι Καρλοβάσου, του σημαντικοτέρου και καλύτερα διατηρημένου βυζαντινού μνημείου της Σάμου, η αρχική φάση του οποίου τοποθετείται στον 11ο αιώνα, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Σάμου, Ικαρίας και Κορσεών κκ. Ευσεβίου.

H εκκλησία ανήκει στον αρχιτεκτονικό τύπο του σταυροειδούς εγγεγραμμένου, απλού τετράστυλου ναού.

Οι εξωτερικές όψεις της τοιχοποιίας προδίδουν επιδράσεις από την τέχνη της Κωνσταντινούπολης. Η εκκλησία είχε παλαιότερα χρονολογηθεί στους υστεροβυζαντινούς χρόνους, σύμφωνα ωστόσο με πρόσφατη μελέτη η ανέγερσή της πρέπει να τοποθετηθεί μέσα στον 11ο αιώνα.

Τέλος, η Λίνα Μενδώνη πραγματοποίησε επίσκεψη εργασίας στο, υπό ολοκλήρωση, Μουσείο Ναυπηγικών και Ναυτικών Τεχνών Αιγαίου, στο Ηραίο, συνοδευόμενη από τον Δήμαρχο Ανατολικής Σάμου Παρασκευά Παπαγεωργίου.

Στο Μουσείο προβλέπεται η εγκατάσταση πρότυπης και πιστοποιημένης από το Υπουργείο Παιδείας εκπαιδευτικής δομής μαθητείας – Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) διετούς διάρκειας.