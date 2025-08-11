sports betsson
Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025
Σλοτ: «Δεχόμαστε αρκετά γκολ και χρειαζόμαστε μια μικρή προσαρμογή αμυντικά»
Ποδόσφαιρο 11 Αυγούστου 2025

Σλοτ: «Δεχόμαστε αρκετά γκολ και χρειαζόμαστε μια μικρή προσαρμογή αμυντικά»

Προβληματισμένος με την αμυντική λειτουργία της Λίβερπουλ φαίνεται πως είναι ο Άρνε Σλοτ.

Σύνταξη
Η Λίβερπουλ έχει δεχθεί πάρα πολλά γκολ στην προετοιμασία και χρειάζεται να προσαρμοστεί αμυντικά όταν ξεκινήσει την υπεράσπιση του τίτλου της στην Premier League, δήλωσε ο προπονητής Άρνε Σλοτ, μετά την ήττα της ομάδας του στο Community Shield από την Κρίσταλ Πάλας στη διαδικασία των πέναλτι.

Οι «reds» ξόδεψαν πολλά χρήματα αυτό το καλοκαίρι, αποκτώντας τον δημιουργικό μέσο Φλοριάν Βιρτς, τον επιθετικό Ούγκο Εκιτίκε και τους επιθετικογενείς μπακ Τζερεμί Φριμπόνγκ και Μίλος Κέρκεζ, αν και αρκετοί βασικοί παίκτες αποχώρησαν.

Μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος στην πρώτη σεζόν του Σλοτ, με μοναδική προσθήκη τον Φεντερίκο Κιέζα στο ρόστερ που είχε αφήσει ο πρώην προπονητής Γιούργκεν Κλοπ, οι προσδοκίες των φιλάθλων της Λίβερπουλ για τη νέα σεζόν ενισχύθηκαν από αυτήν την ασυνήθιστη μεταγραφική δαπάνη.

Οι δηλώσεις του Σλοτ

Η ανανεωμένη ομάδα ξεκίνησε δυνατά, σκοράροντας 20 γκολ σε έξι φιλικά προετοιμασίας και δείχνοντας κατά διαστήματα καλή εικόνα απέναντι στην Πάλας, με τον Σλοτ να τονίζει πως η ομάδα του «…μπορεί να δημιουργεί περισσότερα και αισθάνεται πιο άνετα με την μπάλα».

Ωστόσο, μετά από άλλα δύο γκολ σε βάρος της απ’ την Κρίσταλ Πάλας -έχοντας δεχθεί συνολικά οκτώ στα τέσσερα προηγούμενα φιλικά- ο Σλοτ εξέφρασε ανησυχία ότι η βελτίωση στην επίθεση μπορεί να έχει έρθει με κάποιο τίμημα.

«Την περασμένη σεζόν είχαμε μεγάλη κατοχή μπάλας, αλλά αυτό δεν οδηγούσε πάντα σε υποσχόμενες καταστάσεις», είπε μετά την ήττα με 3-2 στα πέναλτι (2-2 κανονική διάρκεια) από την Πάλας.

«Τώρα είμαστε καλύτεροι στη δημιουργία και στο να φτάνουμε σε υποσχόμενες καταστάσεις σε σχέση, κατά την άποψή μου, με όλη την περσινή σεζόν.

Αλλά ισχύει και το αντίθετο… Και αυτό που μας έκανε πραγματικά δυνατούς πέρυσι ήταν πως στις περισσότερες περιπτώσεις κερδίζαμε με διαφορά ενός γκολ, κάτι που είχε να κάνει κυρίως με το ότι κρατούσαμε το μηδέν ή, το πολύ, δεχόμασταν ένα γκολ.

Ίσως χρειάζεται αυτή τη στιγμή μια μικρή προσαρμογή αμυντικά, γιατί δεν δεχόμαστε πολλές ευκαιρίες, αλλά δεχόμαστε γκολ».

Ο Σλοτ πάντως εμφανίστηκε βέβαιος ότι η Λίβερπουλ μπορεί να εντάξει ομαλά τους νέους της παίκτες, σημειώνοντας ότι «μερικές φορές χρειάζεται χρόνος είτε για να προσαρμοστείς επιθετικά είτε για να προσαρμοστείς αμυντικά». Η Λίβερπουλ ξεκινά τις υποχρεώσεις της στην Premier League απέναντι στη Μπόρνμουθ, στο «Άνφιλντ», την Παρασκευή (15/8).

World
Morgan Stanley: Οι αγορές έχουν επαναπαυθεί στην… αβεβαιότητα – Οι δασμοί δεν έχουν δείξει ακόμη τα «δόντια» τους

Morgan Stanley: Οι αγορές έχουν επαναπαυθεί στην… αβεβαιότητα – Οι δασμοί δεν έχουν δείξει ακόμη τα «δόντια» τους

Ενέργεια: Το παιχνίδι των Big Oil στη ΝΑ Μεσόγειο

Ενέργεια: Το παιχνίδι των Big Oil στη ΝΑ Μεσόγειο

inWellness
Για όλα φταίει το σωστό timing
Έρευνα 11.08.25

Για όλα φταίει το σωστό timing

Μια νέα μελέτη δείχνει ότι από τη γυμναστική μέχρι τις μεγάλες αποφάσεις της ζωής, το σωστό timing παίζει τον ρόλο του.

Σύνταξη
inTown
Κρίσταλ Πάλας – Λίβερπουλ 3-2 πεν, 2-2 κ.δ.: Οι Λονδρέζοι σήκωσαν την πρώτη κούπα της σεζόν στην Αγγλία
Community Shield 10.08.25

Η Κρίσταλ Πάλας σήκωσε την πρώτη κούπα της σεζόν κόντρα στη Λίβερπουλ (3-2 πεν, 2-2 κ.δ.)

Η Κρίσταλ Πάλας σε ένα ματς στο Γουέμπλεϊ που εξελίχθηκε σε θρίλερ στην κανονική διάρκεια (2-2) και κρίθηκε στη διαδικασία των πέναλτι (3-2), πήρε την πρώτη κούπα της σεζόν στο Νησί κόντρα στη Λίβερπουλ.

Σύνταξη
Τουρκία: Πάνω από 230 μετασεισμοί μετά τα 6,1R – Αγνοούνται δύο ένοικοι κατοικίας που κατέρρευσε
Μεγάλη καταστροφή 11.08.25

Πάνω από 230 μετασεισμοί μετά τα 6,1R στην Τουρκία - Αγνοούνται δύο ένοικοι κατοικίας που κατέρρευσε

Ο δήμαρχος του Σιντιργκί δήλωσε ότι δύο από τους έξι ανθρώπους που ήταν στο τριώροφο δεν έχουν εντοπιστεί - «Κανένας από τους 29 τραυματίες δεν βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση» δήλωσε ο υπ. Εσωτερικών

Σύνταξη
Όταν ο Κώστας Ουράνης συνάντησε τον άγνωστο «αλήτη» Θεόφιλο Χατζημιχαήλ ένα απομεσήμερο στη Μυτιλήνη
«Ταξιδιωτική λογοτεχνία» 11.08.25

Όταν ο Κώστας Ουράνης συνάντησε τον άγνωστο «αλήτη» Θεόφιλο Χατζημιχαήλ ένα απομεσήμερο στη Μυτιλήνη

Ο ποιτής και πεζογράφος Κώστας Ουράνης στον «Ταχυδρόμο» του Στρατή Μυριβήλη πριν από 95 χρόνια, περιγράφει τον άγνωστο «αλήτη» Θεόφιλο Χατζημιχαήλ, τον αυτοδίδακτο λαϊκό ζωγράφο και αγιογράφο, ένα απομεσήμερο στη Μυτιλήνη.

Σύνταξη
Αν. Αττική: Ορίστηκαν οι αποζημιώσεις για τη φωτιά – Από 2.000 έως 6.000 ευρώ
Συνεχίζονται οι έλεγχοι 11.08.25

Ορίστηκαν οι αποζημιώσεις για τη φωτιά στην Ανατολική Αττική - Τα ποσά ανά κατηγορία σήμανσης

Για τα πρώτα έξοδα οι πυρόπληκτοι στην Αν. Αττική θα λάβουν 600 ευρώ - Συνεχίζονται οι αυτοψίες - Σε δεύτερο χρόνο ξεκινούν αντιδιαβρωτικά έργα δήλωσε ο Κώστας Κατσαφάδος

Σύνταξη
Αγορά εργασίας και τεχνητή νοημοσύνη: Χαλαρώστε, δεν μας πήραν (ακόμα) τις δουλειές τα bots
Αβεβαιότητα 11.08.25

Αγορά εργασίας και τεχνητή νοημοσύνη: Χαλαρώστε, δεν μας πήραν (ακόμα) τις δουλειές τα bots

Νέες έρευνες στις ΗΠΑ δείχνουν ότι προς το παρόν η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι ο κύριος ένοχος για απώλειες θέσεων εργασίας. Αν κάποιος φταίει, θα είναι η οικονομική αστάθεια, όχι το ΑΙ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Τζέι Ντι Βανς: Οι ΗΠΑ θέλουν να «προγραμματίσουν» μια συνάντηση Τραμπ-Πούτιν-Ζελένσκι
Κόσμος 11.08.25

Οι ΗΠΑ θέλουν να «προγραμματίσουν» μια συνάντηση Τραμπ-Πούτιν-Ζελένσκι

Η αμερικανική κυβέρνηση εργάζεται πλέον για να «προγραμματίσει (τη στιγμή που) αυτοί οι τρεις ηγέτες θα μπορέσουν να καθίσουν και να συζητήσουν για το τέλος αυτής της σύγκρουσης» στην Ουκρανία.

Σύνταξη
Λένα Σαμαρά: Αυτή την ώρα το τελευταίο αντίο στην κόρη του Αντώνη Σαμαρά
Ελλάδα 11.08.25 Upd: 13:17

Πλήθος κόσμου στο τελευταίο αντίο στη Λένα Σαμαρά

Σε κλίμα οδύνης, η οικογένεια Σαμαρά αποχαιρετά την 34χρονη Λένα, κόρη του πρώην πρωθυπουργού, που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή.

Ρεπορτάζ / φωτογραφίες - βίντεο: Πάνος Τσίκαλας, Δημήτρης Μιχαλάκης
Ιταλία: Υγειονομικός συναγερμός μετά τους τρεις θανάτους από αλλαντίαση – Ερευνώνται γιατροί και λιανοπωλητές
Μεγάλη ανησυχία 11.08.25

Υγειονομικός συναγερμός στην Ιταλία μετά τους θανάτους από αλλαντίαση - Ερευνώνται γιατροί και λιανοπωλητές

Δέκα άνθρωποι βρίσκονται υπό έρευνα στην Ιταλία για τον θάνατο ενός άνδρα και δύο γυναικών που έφαγαν σάντουιτς με μολυσμένα λαχανικά και πέθαναν λίγες ώρες αργότερα

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Έγχυση πρωτεϊνών, αναψυκτικά κεράσι, τεχνητό κώμα – Ο Έλβις Πρίσλεϊ πάλευε πάντα με την απώλεια των κιλών του
Πάθη 11.08.25

Έγχυση πρωτεϊνών, αναψυκτικά κεράσι, τεχνητό κώμα – Ο Έλβις Πρίσλεϊ πάλευε πάντα με την απώλεια των κιλών του

Έχουν περάσει 52 χρόνια από τον άδοξο θάνατο του Έλβις Πρίσλεϊ, με τη θανατηφόρα δίαιτα του τραγουδιστή με τα τηγανητά να είναι σχεδόν εξίσου διάσημη με τις αιώνιες επιτυχίες του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γάζα: Δολοφονία δημοσιογράφων του Αλ Τζαζίρα από το Ισραήλ – Το τελευταίο μήνυμα του Ανάς Αλ Σαρίφ
Al Jazeera 11.08.25

«Μην ξεχάσετε τη Γάζα» - Το τελευταίο μήνυμα του δημοσιογράφου Ανάς Αλ Σαρίφ που δολοφόνησε το Ισραήλ

Ο δημοσιογράφος του Αλ Τζαζίρα Ανάς Αλ Σαρίφ και άλλοι 4 συνάδελφοί του σκοτώθηκαν από στοχευμένο πλήγμα του Ισραήλ στη σκηνή στην οποία διέμεναν έξω από το νοσοκομείο Αλ Σίφα στη Γάζα.

Σύνταξη
Νόβακ Τζόκοβιτς: Ο θρύλος του τέννις ερωτευμένος με τη σύζυγο του στη Μύκονο
Fizz 11.08.25

Νόβακ Τζόκοβιτς: Ο θρύλος του τέννις ερωτευμένος με τη σύζυγο του στη Μύκονο

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς απολαμβάνει τις διακοπές του στο κυκλαδίτικο νησί. Ο διάσημος τενίστας αδιαφορεί για τα αδιάκριτα βλέμματα και μοιράζεται τρυφερές στιγμές με τη σύζυγό του δημόσια.

Σύνταξη
Δασμοί: Ο εμπορικός πόλεμος δεν τελείωσε – Αυτή είναι μόνο η αρχή, τι ακολουθεί – Τα μπρος πίσω του Τραμπ
Δασμών συνέχεια 11.08.25

Ο εμπορικός πόλεμος δεν τελείωσε - Αυτή είναι μόνο η αρχή, τι ακολουθεί - Τα μπρος πίσω του Τραμπ

Οι δασμοί που επιβάλλει ο Ντόναλντ Τραμπ αλλάζουν το παγκόσμιο οικονομικό σκηνικό - Η τακτική που χρησιμοποιεί η Κίνα - Ποιοι ευνοούνται από τις εξαιρέσεις του Αμερικανού προέδρου

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
