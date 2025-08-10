Γάζα: Επικίνδυνες οι ρίψεις ανθρωπιστικής βοήθειας σε πυκνοκατοικημένες περιοχές σύμφωνα με γιατρούς

«Αυτές οι ρίψεις βοήθειας προκαλούν στην πραγματικότητα καταστροφή», δήλωσε στο NBC News, ο Δρ Ουμάρ Μπέρνι, ένας Αμερικανός χειρουργός που εργάζεται εθελοντικά στη Γάζα, προσθέτοντας ότι πολλοί ασθενείς είχαν «συνθλιβεί».

Από τον ουρανό, η πολιορκημένη Γάζα φάνηκε για λίγο το πρωί του Σαββάτου, όταν το στρατιωτικό αεροπλάνο άνοιξε την πίσω πόρτα του και από το πλαϊνό παράθυρο φαινόταν μια μάζα από σκηνές κοντά στην ακτή της Μεσογείου.

Στη συνέχεια, κουτιά με βρεφικό γάλα, τρόφιμα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης σπρώχτηκαν από την πίσω πόρτα και ρίχτηκαν με αλεξίπτωτα στο έδαφος — ένα μικρό μέρος από αυτά που χρειάζονται οι κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι αντιμετωπίζουν μια κλιμακούμενη κρίση πείνας — με μια μέθοδο που, σύμφωνα με τους ειδικούς, είναι αναποτελεσματική, επικίνδυνη και, σε ορισμένες περιπτώσεις, θανατηφόρα.

Ωστόσο, με την αυξανόμενη διεθνή κατακραυγή για τους θανάτους από την πείνα στη Γάζα υπό την ισραηλινή επίθεση και τους εξοντωτικούς περιορισμούς στην παροχή βοήθειας, αρκετές χώρες έχουν αρχίσει να ρίχνουν τρόφιμα, φάρμακα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης στη Γάζα από τον αέρα.

Οι απροειδοποίητες ρίψεις τροφίμων σε απελπισμένους ανθρώπους προκαλούν καταστροφή

«Αυτές οι ρίψεις βοήθειας προκαλούν στην πραγματικότητα καταστροφή», δήλωσε ο Δρ Ουμάρ Μπέρνι, ορθοπεδικός χειρουργός με έδρα το Τέξας που εργάζεται εθελοντικά στη Γάζα, σε τηλεφωνική συνέντευξη που παραχώρησε το Σάββατο στο NBC News από το νοσοκομείο των Βαπτιστών Αλ Άχλι στη βόρεια Γάζα. Καθώς μιλούσε, ακούγονταν πολλές εκρήξεις να ηχούν κοντά.

Ο Μπέρνι, ο οποίος την τελευταία εβδομάδα περιθάλπει ασθενείς στη Γάζα ως μέλος μιας ομάδας της MedGlobal, μιας μη κερδοσκοπικής οργάνωσης με έδρα το Σικάγο που οργανώνει εθελοντικές ιατρικές αποστολές στην περιοχή, πρόσθεσε ότι έχει περιθάλψει «πολλούς ασθενείς που έχουν τραυματιστεί από τέτοιου είδους απρογραμμάτιστες και απροειδοποίητες ρίψεις βοήθειας πάνω από τα κεφάλια τους, κυριολεκτικά πάνω από τα κεφάλια τους».

Η πτήση του Σαββάτου από μια αεροπορική βάση λίγο έξω από την πρωτεύουσα της Ιορδανίας, Αμμάν, πραγματοποιήθηκε μια μέρα μετά την καταδίκη του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου και της κυβέρνησής του από Ευρωπαίους ηγέτες, αραβικές χώρες και μια ομάδα που εκπροσωπεί τις οικογένειες των ομήρων, μετά την ανακοίνωση των σχεδίων για την κατάληψη της πόλης της Γάζας στο βόρειο τμήμα της περιοχής.

Επικίνδυνες οι αεροπορικές ρίψεις στη Γάζα λέει συντονίστρια πεδίου των Γιατρών Χωρίς Σύνορα

«Αυτές οι αεροπορικές ρίψεις γίνονται σε εξαιρετικά πυκνοκατοικημένες περιοχές. Είναι επικίνδυνες», δήλωσε το Σάββατο η Κάρολαιν Γουίλμεν, συντονίστρια έργου σε κλινική των Γιατρών Χωρίς Σύνορα (Médecins Sans Frontières) στην πόλη της Γάζας, στο βρετανικό τηλεοπτικό δίκτυο Sky News. «Έχουν πέσει πάνω σε σκηνές, άνθρωποι έχουν τραυματιστεί», πρόσθεσε.

Οι οργανώσεις ανθρωπιστικής βοήθειας έχουν επίσης επισημάνει ότι οι ρίψεις μπορούν να καλύψουν μόνο ένα μικρό μέρος των αναγκών του πληθυσμού της Γάζας, που αριθμεί περίπου 2 εκατομμύρια άτομα, καθώς η κρίση πείνας συνεχίζει να επιδεινώνεται και μεγάλο μέρος του θύλακα βυθίζεται σε συνθήκες λιμού (σ.σ. Τριάντα κιβώτια των 500 κιλών, ουσιαστικά είναι μισή νταλίκα με τρόφιμα. Η Γάζα χρειάζεται 600 νταλίκες τη μέρα).