Μποτιλιάρισμα στην Ποσειδώνος λόγω τροχαίου - Πού εντοπίζονται καθυστερήσεις

Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, λόγω τροχαίου ατυχήματος που σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι, Κυριακή 10 Αυγούστου.

Το ατύχημα στην Ποσειδώνος

Η πρόσκρουση αυτοκινήτου συνέβη στο ύψος του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, μέσα στο τούνελ, στην περιοχή της Καλλιθέας.

Οι καθυστερήσεις είναι σημαντικές, ενώ στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της Τροχαίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας.

Βίντεο που εξασφάλισε το in δείχνει τις καθυστερήσεις λόγω του τροχαίου.