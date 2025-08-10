newspaper
10.08.2025 | 16:23
Μποτιλιάρισμα στην Ποσειδώνος λόγω τροχαίου - Πού εντοπίζονται καθυστερήσεις
Ελλάδα 10 Αυγούστου 2025 | 16:23

Προβλήματα εντοπίζονται στην Ποσειδώνος λόγω τροχαίου ατυχήματος που σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής

Spotlight

Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, λόγω τροχαίου ατυχήματος που σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι, Κυριακή 10 Αυγούστου.

Το ατύχημα στην Ποσειδώνος

Η πρόσκρουση αυτοκινήτου συνέβη στο ύψος του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, μέσα στο τούνελ, στην περιοχή της Καλλιθέας.

Οι καθυστερήσεις είναι σημαντικές, ενώ στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της Τροχαίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας.

Βίντεο που εξασφάλισε το in δείχνει τις καθυστερήσεις λόγω του τροχαίου.

Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Σύνταξη
