Νέο τροχαίο δυστύχημα έγινε στην Κρήτη και συγκεκριμένα στη Χερσόνησο, όταν φορτηγό συγκρούστηκε με μηχανή και στη συνέχεια παρέσυρε και σκότωσε πεζό.

Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται ο οδηγός του φορτηγού

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το cretalive.gr, ο οδηγός του φορτηγού στην προσπάθειά του να αποφύγει δύο πεζούς, φαίνεται πως βρέθηκε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε με τη μηχανή.

Μετά τη σύγκρουση των οχημάτων, το φορτηγό παρέσυρε έναν άνδρα 50 περίπου ετών από την Πολωνία, ο οποίος και κατέληξε.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε δυο τουρίστες, αναβάτες της μηχανής με ορθοπεδικά τραύματα, έναν 48χρονο κι έναν 17χρονο.

Ο οδηγός του φορτηγού βρίσκεται σε σοκ.

Φωτογραφίες από το σημείο όπου έγινε το τροχαίο στη Χερσόνησο: