Το Βέλγιο εξετάζει το άνοιγμα καταστημάτων επτά μέρες την εβδομάδα

Αλλαγές στο ωράριο των καταστημάτων εξετάζει η κυβέρνηση στο Βέλγιο, με στόχο να να επιτρέψει στα μαγαζιά να παραμένουν ανοιχτά μέχρι τις 9 το βράδυ, επτά ημέρες την εβδομάδα.

Αυτή η πρόταση έχει προκαλέσει ήδη έντονες αντιδράσεις από διάφορους φορείς, ενώ αναμένεται να φέρει επανάσταση στον τομέα του εμπορίου, σύμφωνα με το περιοδικό ESM.

Βέλγιο: Τι προβλέπει το νομοσχέδιο

Η κυβέρνηση προτείνει την κατάργηση της εβδομαδιαίας κλειστής μέρας για τα καταστήματα, με στόχο να προσαρμοστεί η νομοθεσία στις σύγχρονες ανάγκες των καταναλωτών και να δοθεί η δυνατότητα στους φυσικούς λιανέμπορους να ανταγωνιστούν το ηλεκτρονικό εμπόριο, το οποίο προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία στα ωράρια.

Αντιδράσεις από τον κλάδο και τις ενώσεις

Η ομοσπονδία λιανέμπορων Comeos υποστηρίζει τις αλλαγές, επισημαίνοντας ότι θα δώσουν μεγαλύτερη ευελιξία στον κλάδο και θα βοηθήσουν στην προσαρμογή στις νέες καταναλωτικές συνήθειες, ενώ επισημαίνει τη σημασία των φορολογικών μειώσεων και της εκσυγχρονισμένης εργατικής νομοθεσίας.

Αντίθετα, μικρές ανεξάρτητες επιχειρήσεις και συνδικαλιστικές ενώσεις εκφράζουν ανησυχίες.

Η Ομοσπονδία Αυτό-απασχολούμενων (SNI) τονίζει ότι το μέτρο θα ευνοήσει κυρίως τις μεγάλες αλυσίδες, αναγκάζοντας τα μικρά μαγαζιά να ακολουθήσουν παρά τις δυσκολίες στην εύρεση προσωπικού και το επιπλέον βάρος στους ιδιοκτήτες και τις οικογένειές τους.

Παράλληλα, αμφισβητούν την πιθανότητα αύξησης του κύκλου εργασιών από την αλλαγή αυτή.

Οι εξαιρέσεις και η πραγματικότητα της Κυριακής

Παρά την γενική απαγόρευση εργασίας τις Κυριακές, πολλές αλυσίδες έχουν ήδη ανοίξει καταστήματα, αξιοποιώντας νομικές εξαιρέσεις όπως η εθελοντική συμφωνία των εργαζομένων για εργασία εκείνη την ημέρα.

Αλυσίδες όπως η Delhaize, η Carrefour, το Colruyt Group (με τις μάρκες OKay City, OKay Direct, Cru, Comarché) και τα περισσότερα καταστήματα SPAR λειτουργούν ήδη τις Κυριακές.

Το Colruyt Group ανακοίνωσε επίσης ότι από τις αρχές του 2026 τα 146 καταστήματα OKay θα ανοίγουν τις Κυριακές πρωινές ώρες (08:00-12:30), καλύπτοντας ανάγκες φρέσκων προϊόντων και αρτοσκευασμάτων για την ίδια ή την επόμενη μέρα.

Τι μέλλει γενέσθαι;

Το νέο νομοσχέδιο θα εξεταστεί από το Κεντρικό Οικονομικό Συμβούλιο και, εφόσον εγκριθεί, θα τεθεί σε ισχύ τρεις μήνες μετά τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα του Βελγίου.

Αυτή η κίνηση, αν και αμφιλεγόμενη, σηματοδοτεί μια σημαντική καμπή για το βελγικό λιανεμπόριο, θέτοντας στο επίκεντρο την ανάγκη για περισσότερη ευελιξία αλλά και τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων των εργαζομένων και των μικρών επιχειρήσεων.

Πηγή: ot.gr