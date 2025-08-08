Μεϊτέ: «Δεν ήταν το αποτέλεσμα που θέλαμε, αλλά όλα είναι πιθανά» (pic)
Ο Σουαλιό Μεϊτέ έκανε το δικό του σχόλιο μέσω instagram, μετά την λευκή ισοπαλία του ΠΑΟΚ επί της Βολφσμπέργκερ.
Ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να «κλειδώσει» στην Τούμπα την νίκη επί της Βόλφσμπεργκερ φέρνοντας λευκή ισοπαλία και πλέον, θα αναζητήσει την επικράτηση στην Αυστρία για να συνεχίσει την πορεία του στο Europa League.
O Σουαλιό Μεϊτέ σχολίασε μέσω μίας ανάρτησης που έκανε την χθεσινή αναμέτρηση του ΠΑΟΚ και έδωσε το δικό του μήνυμα ενότητας εν όψει της ρεβάνς κόντρα στη Βολφσμπέργκερ.
Η δημοσίευση του Μεϊτέ
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Αναλυτικά, όσα έγραψε ο Μεϊτέ:
«Δεν ήταν το αποτέλεσμα που θέλαμε, αλλά όλα είναι πιθανά».
Υπενθυμίζεται ότι η ρεβάνς του ΠΑΟΚ κόντρα στη Βολφσμπέργκερ θα διεξαχθεί στις 14 Αυγούστου στην Αυστρία.
O ΠΑΟΚ ξεπέρασε τον Παναθηναϊκό σε εισιτήρια στο Europa League
Eν μέσω διακοπών του Αυγούστου, ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός έκοψαν τα περισσότερα εισιτήρια στα πρώτα ματς στα πρώτα ματς του τρίτου προκριματικού γύρου του Europa League, με τον Δικέφαλο του Βορρά να έχει τα περισσότερα, αφήνοντας στη δεύτερη θέση το «τριφύλλι».
Στην Τούμπα βρέθηκαν 21.340 φίλοι του ΠΑΟΚ ενώ στο Ολυμπιακό Στάδιο 20635 οπαδοί του Παναθηναϊκού αφήνοντας, οι οποίοι δεν είδαν τις αγαπημένες τους ομάδες να φτάνουν στη νίκη.
Τρίτο σε προσέλευση παιχνίδι ήταν το Στεάουα Βουκουρεστίου-Ντρίτα, στο οποίο κόπηκαν 13.825 εισιτήρια. Την ΑΕΚ που αγωνίστηκε στη Λεμεσό με τον Αρη για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League, την παρακολούθησαν 5.921 θεατές.
🟠 UEL Q3 first leg attendances (5-7 Aug):
21,340 🇬🇷 PAOK – 🇦🇹 WAC
20,636 🇬🇷 Panathinaikos – 🇺🇦 Shakhtar
13,825 🇷🇴 FCSB – 🇽🇰 Drita
11,744 🇨🇭 Servette – 🇳🇱 Utrecht
10,383 🇷🇴 CFR Cluj – 🇵🇹 Braga
8,779 🇳🇴 Fredrikstad – 🇩🇰 Midtjylland
6,495 🇭🇷 Rijeka – 🇮🇪 Shelbourne
5,600 🇧🇦…
— Football Meets Data (@fmeetsdata) August 8, 2025
