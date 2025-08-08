Παρασκευή 08 Αυγούστου 2025
Για ακόμα μία φορά: Όχι, τα παιδικά εμβόλια δεν προκαλούν αυτισμό – Γιατί ο μύθος επιμένει
Υγεία 08 Αυγούστου 2025

Για ακόμα μία φορά: Όχι, τα παιδικά εμβόλια δεν προκαλούν αυτισμό – Γιατί ο μύθος επιμένει

Μια σημαντική δανική μελέτη είναι η τελευταία που επιβεβαιώνει τα οφέλη που προσφέρουν τα τακτικά εμβόλια στην παιδική ηλικία

Μια ακόμα μελέτη επιβεβαίωσε ότι τα τακτικά παιδικά εμβόλια δεν προκαλούν αυτισμό.

Η θεωρία αυτή εμφανίστηκε πριν από τρεις δεκαετίες και έγινε πολύ δημοφιλής μετά τη δημοσίευση μιας μελέτης σε ένα σημαντικό ιατρικό περιοδικό το 1998.

Αν και η θεωρία αυτή έχει έκτοτε διαψευσθεί σε πολλές μελέτες από όλο τον κόσμο, ο μύθος εξακολουθεί να υπάρχει σύμφωνα με το Euronews.

Σήμερα, οι ακτιβιστές κατά των εμβολίων συχνά επισημαίνουν το αλουμίνιο, το οποίο χρησιμοποιείται σε ίχνη σε πολλά παιδικά εμβόλια για να αυξήσει την αποτελεσματικότητά τους, για να υποστηρίξουν ότι τα εμβόλια δεν είναι ασφαλή.

Αντι-εμβολιαστές διαμαρτύρονται έξω από την επίσημη κατοικία του κυβερνήτη Andrew Cuomo στην Albany της Νέας Υόρκης, τον Ιούνιο του 2020. (Shutterstock)

Δανοί ερευνητές εξέτασαν αυτό το ζήτημα στην τελευταία μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Annals of Internal Medicine και περιελάμβανε περισσότερα από ένα εκατομμύριο παιδιά που γεννήθηκαν στη Δανία μεταξύ 1997 και 2018.

Διαπίστωσε ότι τα εμβόλια που περιέχουν αλουμίνιο δεν αυξάνουν τον κίνδυνο προβλημάτων υγείας όπως διαταραχές του φάσματος του αυτισμού, άσθμα ή αυτοάνοσες διαταραχές.

Ο Δρ Niklas Andersson, ένας από τους συγγραφείς της μελέτης και ερευνητής εμβολίων στο Statens Serum Institut (SSI) της Δανίας, χαρακτήρισε τα αποτελέσματα «καθησυχαστικά».

«Δεν βρήκαμε τίποτα που να υποδηλώνει ότι η πολύ μικρή ποσότητα αλουμινίου που χρησιμοποιείται στο πρόγραμμα εμβολιασμού των παιδιών αυξάνει τον κίνδυνο 50 διαφορετικών προβλημάτων υγείας στην παιδική ηλικία», δήλωσε ο Andersson σε μια ανακοίνωση.

Οι ερευνητές ανέφεραν ότι τα ευρήματα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να διαλυθεί οι παραπληροφόρηση σχετικά με τα εμβόλια, τα οποία έχουν γίνει πολιτικό θέμα τα τελευταία χρόνια, ειδικά μετά την πανδημία COVID-19.


Οι υγειονομικές αρχές κατηγορούν αυτές τις ψευδείς πληροφορίες για την αύξηση του αριθμού των γονέων που αποφασίζουν να μην κάνουν τα εμβόλια ρουτίνας, αφήνοντας έτσι περιθώρια για την επανεμφάνιση ασθενειών όπως η ιλαρά και ο κοκκύτης στην Ευρώπη και αλλού.

Γιατί ο μύθος επιμένει

Η θεωρία ότι τα εμβόλια προκαλούν αυτισμό κέρδισε έδαφος στις αρχές της δεκαετίας του 2000, μετά τη δημοσίευση ενός άρθρου του Βρετανού γιατρού Andrew Wakefield στο The Lancet, ένα κορυφαίο ιατρικό περιοδικό, το 1998, στο οποίο εικάζονταν ότι το εμβόλιο κατά της ιλαράς, της παρωτίτιδας και της ερυθράς (MMR) μπορεί να προκαλέσει αυτισμό.

Η μελέτη ήταν γεμάτη μεθοδολογικά λάθη και παραποιημένα δεδομένα και αργότερα αποσύρθηκε.

Ο Wakefield, ο οποίος κέρδισε χρήματα από αγωγές που άσκησε εναντίον κατασκευαστών εμβολίων, έχασε επίσης την ιατρική του άδεια.

Ωστόσο, οι ιδέες του ήταν πειστικές για γονείς που παρατήρησαν ότι τα παιδιά τους έλαβαν το εμβόλιο MMR περίπου την ίδια περίοδο που άρχισαν να εμφανίζουν συμπτώματα αυτισμού.

Μεταγενέστερες μελέτες έδειξαν ότι αυτό ήταν στην πραγματικότητα μια σύμπτωση. Αν και όλα τα εμβόλια ενέχουν κάποιο κίνδυνο παρενεργειών, τα εμβόλια ρουτίνας για παιδιά είναι ασφαλή και αποτελεσματικά και δεν αυξάνουν τον κίνδυνο αυτισμού, σύμφωνα με τα συμπεράσματα αυτών των μελετών.

Ο μύθος όμως εξακολουθεί να υπάρχει, εν μέρει επειδή πολλά είναι ακόμα άγνωστα σχετικά με τα πραγματικά αίτια του αυτισμού και επειδή οι διαγνώσεις έχουν αυξηθεί από την αρχή του αιώνα.

Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι η αύξηση οφείλεται εν μέρει στην ευαισθητοποίηση γύρω από τον αυτισμό και στον ευρύτερο ορισμό της διαταραχής.

Έχουν επίσης ερευνήσει εάν περιβαλλοντικοί παράγοντες, όπως η προγεννητική έκθεση στην ατμοσφαιρική ρύπανση ή σε ορισμένα φυτοφάρμακα, μπορεί να παίζουν κάποιο ρόλο.

Ο Άντερς Χβιντ, ερευνητής εμβολίων στο SSI, δήλωσε ότι μεγάλες μελέτες όπως η πρόσφατη δανική έκθεση «αποτελούν μέρος του προπυργίου κατά της πολιτικοποίησης των γνώσεων στον τομέα της υγείας, η οποία μπορεί να υπονομεύσει την εμπιστοσύνη στα εμβόλια».

«Είναι απολύτως κρίσιμο να διαχωρίσουμε σαφώς την πραγματική επιστήμη από τις πολιτικά υποκινούμενες εκστρατείες – διαφορετικά, κινδυνεύουμε να πληρώσουν το τίμημα τα παιδιά», δήλωσε ο Χβιντ.

Υγεία
Φωτιές: Ανησυχία προκαλούν τα τοξικά μικροσωματίδια που απελευθερώνονται στην ατμόσφαιρα
Έξαρση Covid 06.08.25

Ανησυχία προκαλούν τα τοξικά μικροσωματίδια από τις φωτιές - Οι ασθένειες με τις οποίες συνδέονται

Πόσο μας προστατεύει η μάσκα στις φωτιές - Το πρόβλημα με τα παιδιά και όσους πάσχουν από χρόνια νοσήματα - Ιώσεις και Covid εν μέσω καύσωνα - Συστάσεις από τον πρόεδρο της Πνευμονολογικής Εταιρείας

Σύνταξη
«Υγειοκτονία»: Όταν η ιατρική περίθαλψη μπαίνει στο στόχαστρο του πολέμου – Η Γάζα στην κόψη του ξυραφιού
«Υγειοκτονία 06.08.25

Όταν η ιατρική περίθαλψη μπαίνει στο στόχαστρο του πολέμου – Η Γάζα στην κόψη του ξυραφιού

Η αρχή της ιατρικής ουδετερότητας απειλείται, καθώς γιατροί και νοσοκομεία δέχονται σκόπιμες επιθέσεις. Και η Γάζα αποτελεί εσχάτη των περιπτώσεων

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Πόσο υγιείς νοιώθουν οι νέοι στην ΕΕ
Υγεία 05.08.25

Πόσο υγιείς νοιώθουν οι νέοι στην ΕΕ

Αν και η μεγάλη πλειονότητα των νέων στην ΕΕ έχει θετική άποψη για την υγεία τους, οι κοινωνικοοικονομικές και έμφυλες ανισότητες επηρεάζουν την ευημερία τους σε ολόκληρη την Ένωση

Σύνταξη
Η μανία με τα φακελάκια καφεΐνης: Ένα trend των εφήβων που ανησυχεί ορισμένους ειδικούς
Υγεία 03.08.25

Η μανία με τα φακελάκια καφεΐνης: Ένα trend των εφήβων που ανησυχεί ορισμένους ειδικούς

Ένας αυξανόμενος αριθμός εφήβων στις ΗΠΑ χρησιμοποιούν σακουλάκια με καφεΐνη για να πάρουν μια δόση ενέργειας, σύμφωνα με ειδικούς που ανησυχούν ότι η τάση αυτή θα μπορούσε σύντομα να εξαπλωθεί

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Κλιματική αλλαγή: Η υπερθέρμανση «καίει» τον εγκέφαλό μας – Τι έχουν διαπιστώσει οι επιστήμονες
Κλιματική αλλαγή 01.08.25

Η υπερθέρμανση «καίει» τον εγκέφαλό μας - Τι έχουν διαπιστώσει οι επιστήμονες

Οι συχνοί και παρατεταμένοι καύσωνες φαίνεται να επηρεάζουν την εγκεφαλική λειτουργία - Ιδιαίτερα ευάλωτοι όσοι έχουν νευρολογικές ασθένειες, καθώς η υπερθέρμανση επιδεινώνει συμπτώματα και κρίσεις

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ο κακός ύπνος σχετίζεται με 172 ασθένειες
Υγεία 31.07.25

Ο κακός ύπνος σχετίζεται με 172 ασθένειες

Διεθνής μελέτη αποκάλυψε ότι ο ύπνος σε μη σταθερές ώρες ή με διακοπές αυξάνει δραματικά τον κίνδυνο δεκάδων παθήσεων, συμπεριλαμβανομένων της κίρρωσης του ήπατος και της γάγγραινας!

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Ώρα για βουτιές: Πού βρίσκονται τα καθαρότερα και πού τα χειρότερα σημεία για κολύμπι στην Ευρώπη;
Υγεία 30.07.25

Ώρα για βουτιές: Πού βρίσκονται τα καθαρότερα και πού τα χειρότερα σημεία για κολύμπι στην Ευρώπη;

Όπως είναι αναμενόμενο, η Μεσόγειος βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης για κολύμβηση στην Ευρώπη. Ωστόσο η λίστα περιλαμβάνει μερικές αξιοσημείωτες εκπλήξεις

Σύνταξη
Ειδικά επεμβατικά κέντρα θεραπείας της νόσου Πάρκινσον με υπερήχους
Νευροχειρουργική 26.07.25

Ειδικά επεμβατικά κέντρα θεραπείας της νόσου Πάρκινσον με υπερήχους

Προδιαγραφές λειτουργίας εξειδικευμένων κέντρων νευροχειρουργικής αντιμετώπισης του Πάρκινσον με υπερήχους υπό καθοδήγηση μαγνητικού τομογράφου εξέδωσε το υπουργείο Υγείας

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Αντιεπιστημονικός ο στόχος για 10.000 βήματα την ημέρα – Πώς ένα διαφημιστικό κόλπο έγινε «χρυσό πρότυπο»
Μύθος ή όχι; 25.07.25

Αντιεπιστημονικός ο στόχος για 10.000 βήματα την ημέρα – Πώς ένα διαφημιστικό κόλπο έγινε «χρυσό πρότυπο»

«Το 10.000 βήματα είναι ένας ωραίος στρογγυλός αριθμός, επομένως είναι κατάλληλος για τον καθορισμό στόχων», λέει ο συγγραφέας της μελέτης. Αλλά αρκούν μόλις 7.000 για να κάνουμε καλό στην υγεία μας.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μύθοι και αλήθειες γύρω από το αφήγημα της… ανύπαρκτης αντιπολίτευσης
Πολιτική Γραμματεία 08.08.25

Μύθοι και αλήθειες γύρω από το αφήγημα της… ανύπαρκτης αντιπολίτευσης

Είναι η αντιπολίτευση ανύπαρκτη όπως πολλοί υποστηρίζουν ή το αφήγημα της ανύπαρκτης αντιπολίτευσης είναι ένα ακόμα δημιούργημα του προπαγανδιστικού μηχανισμού της Νέας Δημοκρατίας;

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Η Γερμανία συζητά τη σύνταξη στα 70
Ο στόχος του Μερτς 08.08.25

Η Γερμανία συζητά τη σύνταξη στα 70

Η μετάβαση στη σύνταξη στα 67 που θα ολοκληρωθεί το 2029 δεν αρκεί για την υπουργό Οικονομίας, Κατερίνα Ράιχε, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο της δημόσιας αντιπαράθεσης για το ηλικιακό όριο

Γιώργος Παππάς
Πυρηνικός αντιδραστήρας στη Σελήνη – Αυτή είναι η νέα «κούρσα» Ρωσίας – ΗΠΑ – Κίνας
Διάστημα 08.08.25

Πυρηνικός αντιδραστήρας στη Σελήνη – Αυτή είναι η νέα «κούρσα» Ρωσίας – ΗΠΑ – Κίνας

Ο νέος ψυχρός πόλεμος ξαναβάζει τον πλανήτη σε ανταγωνισμούς του παρελθόντος, με τη Ρωσία, της ΗΠΑ και την Κίνα να εντείνουν μετά από δεκαετίες την κόντρα για την κατάκτηση της Σελήνης

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Αντιδράσεις μετά το «πράσινο» για τη μεγαλύτερη κρεμαστή γέφυρα στον κόσμο
Ανησυχούν οι κάτοικοι 08.08.25

Αντιδράσεις μετά το «πράσινο» για τη μεγαλύτερη κρεμαστή γέφυρα στον κόσμο

Η ιταλική κυβέρνηση ενέκρινε έργο ύψους 13,5 δισ. ευρώ για τη σύνδεση της Σικελίας με την ηπειρωτική χώρα - Γιατί απορρίπτεται από την ΕΕ ο χαρακτηρισμός της ως «γέφυρα στρατηγικής σημασίας»

Νατάσα Μπαστέα
Νατάσα Μπαστέα
Μεταβιβάσεις: Από ελεγκτικό κόσκινο χιλιάδες συμβόλαια για απλήρωτο ΕΝΦΙΑ – Το κρίσιμο πιστοποιητικό
Μεταβιβάσεις Ακινήτων 08.08.25

Από ελεγκτικό κόσκινο χιλιάδες συμβόλαια για απλήρωτο ΕΝΦΙΑ - Το κρίσιμο πιστοποιητικό

Οι συμβολαιογράφοι και οι προϊστάμενοι των κτηματολογικών γραφείων που παραβαίνουν τις υποχρεώσεις ως προς τις μεταβιβάσεις υπόκεινται σε πρόστιμο ανά συμβολαιογραφική πράξη

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Nα χάνεσαι, για να μπορείς να δεις: Ο Βιμ Βέντερς γιορτάζει τα 80α γενέθλιά του με μια νέα έκθεση
Δρόμοι, άγγελοι, νοσταλγία 08.08.25

Nα χάνεσαι, για να μπορείς να δεις: Ο Βιμ Βέντερς γιορτάζει τα 80α γενέθλιά του με μια νέα έκθεση

Ο Γερμανός σκηνοθέτης και θεατρικός συγγραφέας Βιμ Βέντερς γίνεται 80 χρονών και το γιορτάζει με ένα εντυπωσιακό αφιέρωμα στα φιλμ του, αλλά και στα φωτογραφικά, εικαστικά και λογοτεχνικά του έργα.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ισραήλ: Εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο το σχέδιο Νετανιάχου για κατάληψη της Γάζας
Εξόντωση των Παλαιστινίων 08.08.25 Upd: 06:45

Εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο το σχέδιο Νετανιάχου για κατάληψη της Γάζας - Λευκή επιταγή από Τραμπ

Το σχέδιο Νετανιάχου για κατάληψη της Γάζας εγκρίθηκε παρά τις διαφωνίες του στρατού του Ισραήλ - Ο Τραμπ φέρεται να μην αντιτίθεται στα σχέδια του Νετανιάχου

Σύνταξη
Βενεζουέλα: «Αξιολύπητη» και «γελοία» η αύξηση από τις ΗΠΑ του ποσού της επικήρυξης για τον Μαδούρο
Βενεζουέλα 08.08.25

«Αξιολύπητη» και «γελοία» η επικήρυξη του Μαδούρο από τις ΗΠΑ

«Η αξιολύπητη ‘αμοιβή’ που δίνει η Πάμελα Μπόντι είναι το πιο γελοίο παραπέτασμα καπνού που έχουμε δει ποτέ», αναφέρει το Καράκας για την αύξηση από τις ΗΠΑ του ποσού της επικήρυξης για τον Μαδούρο.

Σύνταξη
Σουδάν: Σχεδόν 100.000 κρούσματα χολέρας καταγράφηκαν σε έναν χρόνο
Σουδάν 08.08.25

Σχεδόν 100.000 κρούσματα χολέρας σε έναν χρόνο

«Στο Σουδάν, η ακατάπαυστη βία προκάλεσε λιμό, επιδημίες και γενικευμένα δεινά» για τους αμάχους, σύμφωνα με τον ΠΟΥ, ενώ καταγράφηκαν σχεδόν 100.000 κρούσματα χολέρας μέσα σ' έναν χρόνο.

Σύνταξη
Κύπρος: Διεθνές επιστημονικό συνέδριο για τον Γιάννη Ρίτσο
Πρωτότυπες ανακοινώσεις 08.08.25

Διεθνές επιστημονικό συνέδριο για τον Γιάννη Ρίτσο στην Κύπρο

Σαράντα πανεπιστημιακοί και άλλοι μελετητές θα συμμετάσχουν με πρωτότυπες ανακοινώσεις τους στο διεθνές επιστημονικό συνέδριο για τον Γιάννη Ρίτσο που θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο.

Σύνταξη
