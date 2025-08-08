Για ακόμα μία φορά: Όχι, τα παιδικά εμβόλια δεν προκαλούν αυτισμό – Γιατί ο μύθος επιμένει

Μια ακόμα μελέτη επιβεβαίωσε ότι τα τακτικά παιδικά εμβόλια δεν προκαλούν αυτισμό.

Η θεωρία αυτή εμφανίστηκε πριν από τρεις δεκαετίες και έγινε πολύ δημοφιλής μετά τη δημοσίευση μιας μελέτης σε ένα σημαντικό ιατρικό περιοδικό το 1998.

Αν και η θεωρία αυτή έχει έκτοτε διαψευσθεί σε πολλές μελέτες από όλο τον κόσμο, ο μύθος εξακολουθεί να υπάρχει σύμφωνα με το Euronews.

Σήμερα, οι ακτιβιστές κατά των εμβολίων συχνά επισημαίνουν το αλουμίνιο, το οποίο χρησιμοποιείται σε ίχνη σε πολλά παιδικά εμβόλια για να αυξήσει την αποτελεσματικότητά τους, για να υποστηρίξουν ότι τα εμβόλια δεν είναι ασφαλή.

Δανοί ερευνητές εξέτασαν αυτό το ζήτημα στην τελευταία μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Annals of Internal Medicine και περιελάμβανε περισσότερα από ένα εκατομμύριο παιδιά που γεννήθηκαν στη Δανία μεταξύ 1997 και 2018.

Διαπίστωσε ότι τα εμβόλια που περιέχουν αλουμίνιο δεν αυξάνουν τον κίνδυνο προβλημάτων υγείας όπως διαταραχές του φάσματος του αυτισμού, άσθμα ή αυτοάνοσες διαταραχές.

Ο Δρ Niklas Andersson, ένας από τους συγγραφείς της μελέτης και ερευνητής εμβολίων στο Statens Serum Institut (SSI) της Δανίας, χαρακτήρισε τα αποτελέσματα «καθησυχαστικά».

«Δεν βρήκαμε τίποτα που να υποδηλώνει ότι η πολύ μικρή ποσότητα αλουμινίου που χρησιμοποιείται στο πρόγραμμα εμβολιασμού των παιδιών αυξάνει τον κίνδυνο 50 διαφορετικών προβλημάτων υγείας στην παιδική ηλικία», δήλωσε ο Andersson σε μια ανακοίνωση.

Οι ερευνητές ανέφεραν ότι τα ευρήματα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να διαλυθεί οι παραπληροφόρηση σχετικά με τα εμβόλια, τα οποία έχουν γίνει πολιτικό θέμα τα τελευταία χρόνια, ειδικά μετά την πανδημία COVID-19.

❌Myth: Vaccines cause autism.

✅Fact: Vaccines do not cause autism. More information: https://t.co/wfQjytm5nb pic.twitter.com/vn0A3p1Rh8 — Governor Mike DeWine (@GovMikeDeWine) February 13, 2021



Οι υγειονομικές αρχές κατηγορούν αυτές τις ψευδείς πληροφορίες για την αύξηση του αριθμού των γονέων που αποφασίζουν να μην κάνουν τα εμβόλια ρουτίνας, αφήνοντας έτσι περιθώρια για την επανεμφάνιση ασθενειών όπως η ιλαρά και ο κοκκύτης στην Ευρώπη και αλλού.

Γιατί ο μύθος επιμένει

Η θεωρία ότι τα εμβόλια προκαλούν αυτισμό κέρδισε έδαφος στις αρχές της δεκαετίας του 2000, μετά τη δημοσίευση ενός άρθρου του Βρετανού γιατρού Andrew Wakefield στο The Lancet, ένα κορυφαίο ιατρικό περιοδικό, το 1998, στο οποίο εικάζονταν ότι το εμβόλιο κατά της ιλαράς, της παρωτίτιδας και της ερυθράς (MMR) μπορεί να προκαλέσει αυτισμό.

Η μελέτη ήταν γεμάτη μεθοδολογικά λάθη και παραποιημένα δεδομένα και αργότερα αποσύρθηκε.

Ο Wakefield, ο οποίος κέρδισε χρήματα από αγωγές που άσκησε εναντίον κατασκευαστών εμβολίων, έχασε επίσης την ιατρική του άδεια.

Ωστόσο, οι ιδέες του ήταν πειστικές για γονείς που παρατήρησαν ότι τα παιδιά τους έλαβαν το εμβόλιο MMR περίπου την ίδια περίοδο που άρχισαν να εμφανίζουν συμπτώματα αυτισμού.

Μεταγενέστερες μελέτες έδειξαν ότι αυτό ήταν στην πραγματικότητα μια σύμπτωση. Αν και όλα τα εμβόλια ενέχουν κάποιο κίνδυνο παρενεργειών, τα εμβόλια ρουτίνας για παιδιά είναι ασφαλή και αποτελεσματικά και δεν αυξάνουν τον κίνδυνο αυτισμού, σύμφωνα με τα συμπεράσματα αυτών των μελετών.

Ο μύθος όμως εξακολουθεί να υπάρχει, εν μέρει επειδή πολλά είναι ακόμα άγνωστα σχετικά με τα πραγματικά αίτια του αυτισμού και επειδή οι διαγνώσεις έχουν αυξηθεί από την αρχή του αιώνα.

Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι η αύξηση οφείλεται εν μέρει στην ευαισθητοποίηση γύρω από τον αυτισμό και στον ευρύτερο ορισμό της διαταραχής.

Έχουν επίσης ερευνήσει εάν περιβαλλοντικοί παράγοντες, όπως η προγεννητική έκθεση στην ατμοσφαιρική ρύπανση ή σε ορισμένα φυτοφάρμακα, μπορεί να παίζουν κάποιο ρόλο.

Ο Άντερς Χβιντ, ερευνητής εμβολίων στο SSI, δήλωσε ότι μεγάλες μελέτες όπως η πρόσφατη δανική έκθεση «αποτελούν μέρος του προπυργίου κατά της πολιτικοποίησης των γνώσεων στον τομέα της υγείας, η οποία μπορεί να υπονομεύσει την εμπιστοσύνη στα εμβόλια».

«Είναι απολύτως κρίσιμο να διαχωρίσουμε σαφώς την πραγματική επιστήμη από τις πολιτικά υποκινούμενες εκστρατείες – διαφορετικά, κινδυνεύουμε να πληρώσουν το τίμημα τα παιδιά», δήλωσε ο Χβιντ.