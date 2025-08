Μποτιλιάρισμα και 4 τραυματίες από πτώση… χοτ ντογκ

Τέσσερις τραυματίες και κυκλοφοριακά προβλήματα άφησε πίσω της η πτώση δεκάδων χοτ ντογκ από φορτηγό στην Πενσυλβάνια των ΗΠΑ.

Το περιστατικό έλαβε χώρα σε μία εθνική οδό έξω από το Σρούσμπερι, την Παρασκευή 1η Αυγούστου.

Η αστυνομία της πολιτείας ανέφερε ότι το φορτηγό με ρυμουλκούμενο είχε ένα μη προσδιορισμένο μηχανικό πρόβλημα στην Interstate-83, λίγα χιλιόμετρα βόρεια των συνόρων με το Μέριλαντ, καθώς η πρωινή ώρα αιχμής τελείωνε, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με ένα επιβατικό όχημα. Όταν το φορτηγό γλίστρησε κατά μήκος ενός τσιμεντένιου διαχωριστικού, το ρυμουλκούμενο του σκίστηκε και το περιεχόμενό του σκορπίστηκε στον δρόμο, αναφέρει ο Guardian.

A truckload of hot dogs spilled across Interstate 83 in Pennsylvania on Friday after a crash that briefly clogged the heavily traveled roadway in both directions. https://t.co/vTWdiBigvd pic.twitter.com/i9Uf1OKOJE

— ABC News (@ABC) August 2, 2025