H αντίστροφη μέτρηση έχει ήδη αρχίσει, και με το άνοιγμα του χρηματιστηρίου του Λονδίνου η μετοχή της Metlen θα φιγουράρει στο ταμπλό της παγκόσμιας χρηματιστηριακής ελίτ.

Η κίνηση αυτή, σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της εταιρείας, η οποία, μετά από χρόνια δυναμικής ανάπτυξης, περνά πλέον στην επόμενη φάση.

Σε απευθείας σύνδεση

«Ελάτε μαζί μας ζωντανά στις 4 Αυγούστου στις 7:58 π.μ. BST / 9:58 π.μ. EEST, καθώς γιορτάζουμε αυτό το σημαντικό ορόσημο και το πρώτο μας βήμα σε μία από τις κορυφαίες χρηματοπιστωτικές αγορές παγκοσμίως», με αυτά τα λόγια η διοίκηση της Μetlen καλεί τον κόσμο να παρακολουθήσει σε απευθείας σύνδεση την επίσημη πρώτη της εταιρείας στο LSE.

Και συνεχίζει: « Ο κ. Ευάγγελος Μυτιληναίος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της METLEN Energy & Metals, θα ανοίξει τις αγορές μαζί με την Julia Hoggett, Διευθύνουσα Σύμβουλο του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου, και ανώτερα μέλη της ομάδας του. Αυτό το ορόσημο σηματοδοτεί ένα αποφασιστικό βήμα για το μέλλον της εταιρείας, ενισχύοντας τη θέση μας στον διεθνή τομέα ενέργειας και μετάλλων».

Ο ίδιος σε μήνυμά του στο LinkedIn σημειώνει ότι «είναι μεγάλη μέρα για εμένα καθώς χτυπώ το καμπανάκι για την έναρξη συναλλαγών των μετοχών της Metlen Energy & Metals στο χρηματιστήριο του Λονδίνου. Εάν οι φίλοι και οι ακόλουθοι είναι διαθέσιμοι στις 9:58, είστε προσκεκλημένοι σε αυτό το γεγονός που συμβαίνει μια φορά στη ζωή».

Η τιμή εκκίνησης της μετοχής της Metlen PLC είναι τα 47,16 ευρώ.

Η επιλογή του Λονδίνου

Η Metlen PLC, έχοντας πλέον τον πλήρη έλεγχο του μετοχικού κεφαλαίου της Metlen Α.Ε. οι μετοχές της οποίας θα διαγραφούν από το Χρηματιστήριο Αθηνών, αποκτά ένα πιο συγκεντρωμένο και ευέλικτο εταιρικό σχήμα, το οποίο θα μπορεί να σταθεί και να αναπτυχθεί στις σύνθετες απαιτήσεις των διεθνών αγορών.

Και βέβαια, η είδηση της εισαγωγής του Metlen στο LSE κυριαρχεί και στα βρετανικά μέσα: όπως έγραψαν οι Sunday Times, o Ευάγγελος Μυτιληναίος, ποντάρει στο χρηματιστήριο του Λονδίνου, τονίζοντας ότι αυτό βρίσκεται στα πρόθυρα σημαντικής ανάκαμψης

«Το City εξακολουθεί να είναι το κυρίαρχο χρηματοοικονομικό κέντρο στην Ευρώπη μετά το Brexit», αναφέρει ο κ. Μυτιληναίος, εκφράζοντας παράλληλα την ελπίδα ότι η εισαγωγή της Metlen θα δώσει ώθηση στην αναβίωση του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου, το οποίο έχει πληγεί από την έλλειψη αρχικών δημόσιων προσφορών (IPO).

«Το City έχει περάσει μια πολύ δύσκολη περίοδο» υπογραμμίζει. «Η Φρανκφούρτη, το Παρίσι, το Άμστερνταμ προσπαθούν να πάρουν ένα μεγάλο μέρος των δραστηριοτήτων του City. […] Αλλά μπορεί να κάνει την ανάκαμψη και θα χαρούμε πολύ να συμβάλουμε σε αυτό το σκοπό»

Το επόμενο κεφάλαιο

«Σήμερα δεν ανοίγει απλώς μια νέα σελίδα , είναι το επόμενο κεφάλαιο στη συναρπαστική αυτή, κοινή μας διαδρομή», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά, ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, πρόεδρος και CEO της Metlen σε μήνυμα του, το οποίο βιντεοσκοπήθηκε για να ευχαριστήσει τους μετόχους ως προς την εμπιστοσύνη που έδειξαν με τη συμμετοχή τους στην προσφορά ανταλλαγής μετοχών.

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, απευθυνόμενος στους μετόχους τόνισε ότι «με ποσοστό συμμετοχής άνω του 90% στην προσφορά ανταλλαγής μετοχών, εσείς – οι μέτοχοί μας –στείλατε ένα ξεκάθαρο μήνυμα εμπιστοσύνης στη στρατηγική μας».

Νέα εργαλεία

Η εταιρεία με την εισαγωγή της στο LSE αποκτά νέα εργαλεία για άντληση κεφαλαίων, διευρύνει τη διεθνή της προβολή και εδραιώνει τη φήμη της ως σοβαρού θεσμικού παίκτη στην ευρωπαϊκή βιομηχανία.

Επιπλέον, η Ελλάδα διατηρεί εντός των συνόρων της έναν σημαντικό οικονομικό παράγοντα, ο οποίος συμβάλλει ουσιαστικά στο ΑΕΠ και τη βιομηχανική παραγωγή της, ενισχύοντας το κύρος και την εμπιστοσύνη της χώρας στις διεθνείς αγορές.

Παράλληλα, η παραγωγή, οι επενδύσεις, τα εργοστάσια και οι θέσεις εργασίας διατηρούνται πλήρως εντός της ελληνικής επικράτειας. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η νέα εταιρική δομή δεν επηρεάζει τη φορολογική κατοικία της εταιρείας, η οποία παραμένει στην Ελλάδα, ούτε θίγει τους εργαζομένους, τις αποδοχές ή τα δικαιώματά τους.

Ξένοι αναλυτές, όπως η JP Morgan, εκτιμούν πως η μετάβαση της Metlen από τους δείκτες αναδυόμενων αγορών (MSCI EM, FTSE EM) σε αυτούς των ώριμων (MSCI Europe, FTSE Europe, Stoxx Europe 600) θα έχει θετική καθαρή επίδραση.

Οι προβλεπόμενες παθητικές εισροές κεφαλαίων ξεπερνούν τα 400 εκατ. δολάρια, υπερκαλύπτοντας τυχόν εκροές. Αυτή η εντυπωσιακή διαφορά αναμένεται να ενισχύσει την αποτίμηση της μετοχής και την εμπιστοσύνη των επενδυτών.

Η είσοδος σε αυτούς τους δείκτες θα παράσχει πρόσβαση σε κεφάλαια δισεκατομμυρίων μέσω passive funds, θα βελτιώσει το επενδυτικό προφίλ της εταιρείας και θα ενισχύσει τη στρατηγική της θέση στην παγκόσμια αγορά ενέργειας και μετάλλων.

Η είσοδος της Metlen στον FTSE 100

Η Metlen θέτει έναν νέο στόχο μετά την εισαγωγή της στο LSE. Πρόκειται για την ένταξη της στον δείκτη FTSE 100.

Κι εφόσον αυτός επιτευχθεί – παράγοντες της αγοράς μιλούν για σχεδόν βέβαιη επίτευξη του – τότε θα είναι η πρώτη εταιρεία που κάνει το όραμα της πράξη μετά από περίπου έναν χρόνο αλλά και για την πρώτη εταιρεία που εντάσσεται απευθείας στον δείκτη.

Η τελευταία εισαγωγή εταιρείας σε αυτό το δείκτη ήταν περισσότερο από ένα χρόνο πριν, τον Ιούλιο του 2024, η Ocado Group.

Τα ορόσημα για τo squeeze – out

Τα ορόσημα που ακολουθούν μετά την εισαγωγή της Metlen στο LSE είναι:

4 Αυγούστου: Υποβολή αιτήματος στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την έναρξη της διαδικασίας squeeze-out

7 Αυγούστου: Έγκριση squeeze-out από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

8 Αυγούστου: Έναρξη 10 εργάσιμων ημερών μέχρι την αναστολή διαπραγμάτευσης της μετοχής ΜETLEN S.A.

22 Αυγούστου: Αναστολή διαπραγμάτευσης μετοχών ΜETLEN S.A. στο Χρηματιστήριο Αθηνών (10 εργάσιμες ημέρες από τις κανονιστικές εγκρίσεις)

5 / 8 Σεπτεμβρίου: Ολοκλήρωση της διαδικασίας squeeze-out – Η ΜETLEN PLC κατέχει το 100% της ΜETLEN S.A.

8 / 9 Σεπτεμβρίου: Γενική Συνέλευση ΜETLEN S.A. για έγκριση διαγραφής από το Χ.Α

12 Σεπτεμβρίου: Έγκριση διαγραφής από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

15 / 16 Σεπτεμβρίου: Διαγραφή μετοχών ΜETLEN S.A. από το Χ.Α..

Πώς αλλάζουν οι χρηματιστηριακοί δείκτες

Παράλληλα, η FTSE Russell εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία γνωστοποιεί ποιοι δείκτες επηρεάζονται από την είσοδο της Metlen στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου.

Οι περισσότερες αλλαγές θα βασιστούν στις τιμές κλεισίματος της 04 Αυγούστου 2025 και θα εφαρμοστούν από το άνοιγμα της επόμενης ημέρας (δηλαδή 05 Αυγούστου).

Οι δείκτες που επηρεάζονται από την είσοδο της Melten, με ισχύ τις 5 Αυγούστου είναι οι εξής:

Δείκτες FTSE Indexes:

-FTSE All-World

-FTSE MPF All-World

-FTSE Developed

-FTSE Global Large Cap

-FTSE Global Mid Cap

-FTSE Emerging

Russell RAFI Index Series:

-Russell RAFI Global Index

-Russell RAFI Global Small Company Index

-Russell RAFI Developed Index

-Russell RAFI Developed Small Company Index

-Russell RAFI Emerging Index

-Russell RAFI Emerging Small Company Index

-Russell RAFI Global ex US Index

-Russell RAFI Global ex US Small Company Index

-Russell RAFI Developed ex US Index

-Russell RAFI Developed ex US Small Company Index

-Russell RAFI Europe Index

-Russell RAFI Europe Small Company Index

FTSE Global Factor Index Series:

– FTSE All-World Comprehensive Factor Index,

-FTSE Emerging Comprehensive Factor Index,

-FTSE All-World ex CW Balanced Factor Index,

-FTSE All-World ex CW Climate Balanced Factor Index

Επίσης, με βάση την τιμή κλεισίματος της 5ης Αυγούστου, η Metlen θα μπει από τις 6 Αυγούστου και στον δείκτη JPMorgan Diversified Factor Emerging Markets Equity Index, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.