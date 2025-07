Σεισμός στη Ρωσία: Σε κατάσταση επιφυλακής λόγω τσουνάμι ο Ειρηνικός – Προληπτικά μέτρα ως τη λήξη συναγερμού

Κάτοικοι νησιών του Ειρηνικού απομακρύνονται από τους παράκτιους οικισμούς, καθώς παραμένουν σε συναγερμό για τσουνάμι πολλές περιοχές, εξαιτίας του σεισμού των 8,8 Ρίχτερ στη χερσόνησο Καμτσάκα στη Ρωσία.

Επίσης, λίγες ώρες μετά τον σεισμό, εξερράγη το ηφαίστειο Κλιουτσέφσκαγια Σόπκα, το μεγαλύτερο στην Ευρασία και ένα από τα μεγαλύτερα ενεργά ηφαίστεια στον κόσμο.

Τον σεισμό, που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες, ακολούθησαν δεκάδες μετασεισμοί μεγέθους μεταξύ 2 και 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Ακολούθησαν προειδοποιήσεις για τσουνάμι σχεδόν σε όλες τις χώρες που έχουν ακτογραμμή στον Ειρηνικό.

🇵🇫🌊CNN reports that authorities in #FrenchPolynesia have revised their tsunami alert for the Marquesas Islands, saying waves of up to 4 meters could reach the islands of Ua Huka, Nuku Hiva & Hiva Oa overnight. A previous alert said waves of up to 2.2m could affect the islands. pic.twitter.com/s0PXWDafHT

