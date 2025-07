Νέα ανατροπή για Κωνσταντέλια: «Πιέζει για να φύγει από τον ΠΑΟΚ – Νέες επαφές με τη Στουτγκάρδη»

Νέο επεισόδιο στο «σίριαλ» με τον Γιάννη Κωνσταντέλια που κρατάει εδώ και αρκετές ημέρες. Ο γνωστός και έγκριτος στα μεταγραφικά ζητήματα Βέλγος δημοσιογράφος, Σάσα Ταβολιέρι, έριξε… βόμβα για το μέλλον του Έλληνα μεσοεπιθετικού.

Συγκεκριμένα, αποκαλύπτει πως η Στουτγκάρδη και ο ΠΑΟΚ ξεκίνησαν νέο κύκλο διαπραγματεύσεων για τον Κωνσταντέλια.

Ολα αυτά τη στιγμή που φαινόταν ότι η γερμανική ομάδα ρίχνει… λευκή πετσέτα και να αποσύρεται από τη διεκδίκηση του 22χρονου Έλληνα διεθνή, με τον «Δικέφαλο του Βορρά» να εμφανίζεται έτοιμος να προσφέρει στον «Ντέλια» νέο πλουσιοπάροχο συμβόλαιο.

Ο Ταβολιέρι έρχεται να δώσει μια νέα διάσταση στο θέμα και τονίζει πως ο ποδοσφαιριστής πιέζει τους Θεσσαλονικείς ώστε να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στους «Σουηβούς», με τις δύο ομάδες να επιστρέφουν στις διαπραγματεύσεις μετά και τα όσα συνέβησαν τις τελευταίες ημέρες.

Επίσης, ο δημοσιογράφος αναφέρει πως πιθανότατα πλέον υπάρχει αλλαγή των οικονομικών δεδομένων στην υπόθεση, καθώς στο τραπέζι φέρεται να έχει πέσει το ποσό των 20 εκατομμυρίων ευρώ για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

🇬🇷🔴⚪ Giannis Konstantelias pushing for a move to VfB Stuttgart. Active talks now back after PAOK blocking & denying player’s strategic step for his carreer.

🗣️ PAOK and Stuttgart are about to agree on €20M transfer package with a sell-on clause.

⏳ Wait&See. #mercato #VfB pic.twitter.com/GmjTYizkdA

— Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) July 28, 2025