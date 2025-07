«Η Τράπεζα της Μαμάς και του Μπαμπά»: Η νέα πραγματικότητα στην αγορά κατοικίας για Millenials και Gen Z

Στην εποχή μας, η λεγόμενη «Τράπεζα της Μαμάς και του Μπαμπά» —δηλαδή οι οικονομικές ενισχύσεις από γονείς προς τα παιδιά— έχει μετατραπεί σε βασικό μηχανισμό εισόδου στην αγορά ακινήτων.

Η δυνατότητα ενός νέου ανθρώπου να αγοράσει ή ακόμα και να νοικιάσει το πρώτο του σπίτι εξαρτάται συχνά όχι από το εισόδημα ή την επαγγελματική του πρόοδο, αλλά από το αν έχει γεννηθεί στην «σωστή» οικογένεια.

Δεν πρόκειται πλέον για ένα προνόμιο των πλουσίων· αντίθετα, ακόμα και οικογένειες μεσαίας τάξης καλούνται να παίξουν τον ρόλο του χρηματοδότη.

Η ανάγκη αυτή προκύπτει από το ολοένα και μεγαλύτερο χάσμα μεταξύ του κόστους ζωής και των μισθών των νέων, σύμφωνα με το Independent.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Τράπεζα της Μαμάς και του Μπαμπά συγκαταλέγεται πλέον στους 10 μεγαλύτερους «δανειστές» της χώρας.

Ειδικοί όπως ο σύμβουλος υποθηκών Adam Rockall διαπιστώνουν ότι σχεδόν οι μισές πρώτες αγορές σπιτιών γίνονται με γονική ενίσχυση.

Το μέσο ποσό υποστήριξης φτάνει τις 55.000 λίρες (63.000 ευρώ) – ποσά που δεν είναι εύκολο να βρεθούν χωρίς ισχυρά οικογενειακά αποθέματα.

Και δεν αφορά μόνο την πρώτη αγορά.

Οι γονείς βοηθούν και στα επόμενα σκαλοπάτια, είτε μέσω εγγυήσεων, είτε μέσω μεταβιβάσεων ιδιοκτησίας.

Η στήριξη αυτή δεν θα ήταν εφικτή αν δεν υπήρχε ο μεγάλος πλούτος που κατέχει η γενιά των baby boomers.

Αυτή η γενιά –παιδιά της μεταπολεμικής ευημερίας– ευνοήθηκε από την οικονομική σταθερότητα, την πρόσβαση στην αγορά ακινήτων σε προσιτές τιμές, και τα ασφαλή συνταξιοδοτικά προγράμματα.

Το αποτέλεσμα είναι μια τεράστια συσσώρευση πλούτου, που τώρα μεταφέρεται μέσω «δωρεών εν ζωή» ή κληρονομιών στις επόμενες γενιές.

Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται από ειδικούς όπως η ιστορικός Eliza Filby ως «αριστοκρατία της κληρονομιάς».

Η ιστορικός Eliza Filby υποστηρίζει στο βιβλίο της, Inheritocracy: It’s Time to Talk About the Bank of Mum and Dad ότι η «αριστοκρατία της κληρονομιάς» στην οποία αναφέρεται στον τίτλο έχει γίνει η κυρίαρχη κοινωνική δύναμη στον 21ο αιώνα, με τις ευκαιρίες να καθορίζονται από τον πλούτο των γονιών και όχι από τη σκληρή δουλειά.

Πιστεύει, ωστόσο, ότι το τρέχον οικονομικό κλίμα έχει κάνει τους γονείς πιο συμπονετικούς προς τα παιδιά τους σε σύγκριση με μια δεκαετία πριν.

Η Filby λέει ότι οι baby boomers έχουν περισσότερη ενσυναίσθηση, καθώς έχουν δει την κρίση του κόστους ζωής να εξελίσσεται.

«Οι γονείς έχουν μεγαλύτερη συνείδηση του κόστους της νεότητας και είναι πιο συνδεδεμένοι με αυτό που περνάνε τα παιδιά τους», λέει.

«Οι περισσότεροι baby boomers λένε: ‘Στην εποχή μας ήταν πολύ πιο εύκολα’, αλλά αυτό δεν ίσχυε πριν από 10 χρόνια».

Αυτό έχει οδηγλησει τους γονείς να αναλάβουν τον ρόλο του γονέα – από οικονομική άποψη – για πολύ περισσότερο χρόνο.

«Τα σχέδια συνταξιοδότησης και τα σχέδια μείωσης των δαπανών αναθεωρούνται, τα σχέδια αποταμίευσης επανεξετάζονται», λέει η Filby.

Meritocracy vs Inheritocracy

Which path actually determines your success?

In a meritocracy, success is based on individual talent and hard work.

Everyone has the chance to rise through their own efforts.

Whereas, Inheritocracy relies on inherited resources and family… pic.twitter.com/r1khAGQIEe

— @ElizaFilby (@ElizaFilby) August 7, 2024