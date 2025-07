Ένας επιχειρηματίας, στον οποίο χορηγήθηκε άσυλο στη Βρετανία, βρίσκεται στο επίκεντρο μιας επιχείρησης λαθρεμπορίου πετρελαίου αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων, η οποία βοηθά στη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας στο εξωτερικό και της εγχώριας καταστολής του Ιράν, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους.

Ο Σαλίμ Άχμεντ Σαΐντ κατηγορήθηκε από την κυβέρνηση Τραμπ ότι διαχειρίζεται ένα δίκτυο εταιρειών που εμπορεύονται παράνομα ιρανικό πετρέλαιο, παρουσιάζοντάς το ως προϊόν του γειτονικού Ιράκ.

Τα κέρδη από την εξελιγμένη επιχείρηση λαθρεμπορίου φέρονται να έχουν σταλεί στο Ιράν σε φορτηγά γεμάτα μετρητά, τα οποία χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων μιας επίλεκτης πτέρυγας του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC).

Οι κατηγορίες των Αμερικανών για τον Σαΐντ

Μια έρευνα των Sunday Times αποκάλυψε ότι ο Σαΐντ, 47 ετών, Κούρδος από το Ιράκ, έλαβε βρετανική υπηκοότητα αφού έφυγε από το καθεστώς του Σαντάμ Χουσεΐν και ζήτησε με επιτυχία καταφύγιο στο Ηνωμένο Βασίλειο στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Ο επιχειρηματίας κατέχει ένα ξενοδοχείο αξίας 27 εκατομμυρίων λιρών στο Κένσινγκτον, στο δυτικό Λονδίνο, και λειτουργεί δύο βρετανικές εταιρείες οι οποίες βρίσκονται στη μαύρη λίστα του Γραφείου Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (Ofac) του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ.

Ο Σαΐντ τέθηκε υπό αμερικανικές κυρώσεις αυτόν τον μήνα, μαζί με μια σειρά εμπορικών οντοτήτων που λέγεται ότι ελέγχει.

Ωστόσο, οι αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου δεν φαίνεται να έχουν λάβει κανένα μέτρο εναντίον του επιχειρηματία, ο οποίος έχει διπλή βρετανική και ιρακινή υπηκοότητα και αναφέρεται ως κάτοχος δύο βρετανικών διαβατηρίων.

Αναμειγνύει πετρέλαιο…

Έγγραφα του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ αναφέρουν: «Ο Σαλίμ Άχμεντ Σαΐντ διευθύνει ένα δίκτυο εταιρειών που πωλούν ιρανικό πετρέλαιο που ψευδώς δηλώνεται ως ιρακινό πετρέλαιο τουλάχιστον από το 2020.

«Οι εταιρείες του Σαΐντ χρησιμοποιούν μεταφορές από πλοίο σε πλοίο και άλλες τεχνικές συσκότισης για να αποκρύψουν τις δραστηριότητές τους. Οι εταιρείες και τα πλοία του Σαΐντ αναμειγνύουν πετρέλαιο από το Ιράν με πετρέλαιο από το Ιράκ, το οποίο στη συνέχεια πωλείται σε δυτικούς αγοραστές, μέσω του Ιράκ ή των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (ΗΑΕ), ως καθαρά ιρακινό πετρέλαιο χρησιμοποιώντας πλαστά έγγραφα για να αποφύγουν τις κυρώσεις».

Ο Σαΐντ φέρεται να δωροδοκούσε αξιωματούχους και βουλευτές στο Ιράκ με «εκατομμύρια δολάρια σε μίζες» για να διευκολύνει την επικερδή δραστηριότητά του.

«Αυτό επιτρέπει την πώληση του πετρελαίου στη νόμιμη αγορά και βοηθά το Ιράν να αποφύγει τις διεθνείς κυρώσεις στις εξαγωγές πετρελαίου του», προσθέτει το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ.

Όταν ανακοίνωσε κυρώσεις κατά του Σαΐντ στις 3 Ιουλίου, η κυβέρνηση των ΗΠΑ δήλωσε ότι «λαμβάνει μέτρα κατά δικτύων που έχουν συλλογικά μεταφέρει και αγοράσει ιρανικό πετρέλαιο αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων, μέρος του οποίου έχει ωφελήσει τη Δύναμη Quds του IRGC του Ιράν, μια χαρακτηρισμένη ξένη τρομοκρατική οργάνωση».

Η Δύναμη Quds είναι υπεύθυνη για τις εξωτερικές επιχειρήσεις της Τεχεράνης, συμπεριλαμβανομένων ύποπτων σχεδίων απαγωγής και δολοφονίας στις ΗΠΑ, τη Βρετανία και την υπόλοιπη Ευρώπη.

Άσυλο στο Λονδίνο

Ο Σαΐντ πιστεύεται ότι κατάγεται από τη Ranya, μια κουρδική πόλη κοντά στα σύνορα του Ιράκ με το Ιράν, η οποία αποτελεί πλέον βασικό κόμβο για συμμορίες διακίνησης ανθρώπων που βοηθούν τους μετανάστες να διασχίσουν τη Μάγχη με μικρές βάρκες.

Σύμφωνα με έναν πρώην επιχειρηματικό συνεργάτη, ο Σαΐντ ταξίδεψε ο ίδιος στη Βρετανία περίπου το 2002, ισχυριζόμενος ότι προσπαθούσε να ξεφύγει από τις εκτεταμένες διώξεις των Κούρδων από τον Σαντάμ, τον πρώην δικτάτορα του Ιράκ που ανατράπηκε τον επόμενο χρόνο.

«Ζήτησε άσυλο και αργότερα του δόθηκε βρετανικό διαβατήριο», είπε ο συνεργάτης, ο οποίος δεν θέλησε να κατονομαστεί.

Λίγα είναι γνωστά για τα πρώτα χρόνια του Σαΐντ στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά πιστεύεται ότι εγκαταστάθηκε αρχικά στο Χάουνσλοου, στο νοτιοδυτικό Λονδίνο.

Η πρώτη του επιχειρηματική δραστηριότητα ξεκίνησε το 2011, όταν επένδυσε σε ένα ανατολικοευρωπαϊκό κατάστημα τροφίμων, το Rhine, στο Λέστερ, στην οδό Granby, έναν πολυσύχναστο δρόμο κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό. Το κατάστημα διήρκεσε τρία χρόνια, σύμφωνα με τα αρχεία στο Companies House.

Γύρω στο 2014, ο Σαΐντ , γνωστός και ως Ομέντ Χατζί Άχμεντ, μετακόμισε από το Λονδίνο στο Ντουμπάι για να δοκιμάσει την τύχη του στο εμπόριο πετρελαίου. Τώρα διαμένει για ένα μέρος του έτους σε μια πολυτελή βίλα στο Palm Jumeirah, ένα αρχιπέλαγος τεχνητών νησιών που φιλοξενεί τους υπερπλούσιους του κόσμου.

Διατηρεί παρουσία στη Βρετανία με την αγορά του τετράστερου ξενοδοχείου Gainsborough στο νότιο Κένσινγκτον το 2018. Το ακίνητο, το οποίο ανήκει σε δύο εταιρείες, την Robinbest Ltd και την Willett Hotel Ltd, βρίσκεται απέναντι από πέντε βικτωριανές μεζονέτες που έχουν ανακαινιστεί, κοντά στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας.

Ονομασμένο από τον Thomas Gainsborough, τον ζωγράφο του 18ου αιώνα, ο ιστότοπος του ξενοδοχείου καυχιέται: «Το Gainsborough μοιάζει με αγγλικό εξοχικό σπίτι στο Λονδίνο».

«Λαθρεμπόριο για την Τεχεράνη»

Οι φερόμενες δραστηριότητες λαθρεμπορίου πετρελαίου του Σαΐντ διεξάγονται εδώ και τουλάχιστον πέντε χρόνια, σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές.

Κατηγορείται ότι παραβίασε μια μακροχρόνια αμερικανική απαγόρευση εξαγωγής ιρανικού πετρελαίου, χρησιμοποιώντας έναν ιδιωτικό στόλο δεξαμενόπλοιων και έναν τερματικό σταθμό πετρελαίου στο Ιράκ.

Λέγεται ότι η επιχείρηση λαθρεμπορίου αρχικά περιελάμβανε μεταφορά πετρελαίου με πλοίο από τον κύριο τερματικό σταθμό αργού πετρελαίου του Ιράν στο νησί Kharg, προτού μεταφερθεί σε ένα δεύτερο πλοίο στον Περσικό Κόλπο και αναμειχθεί με ιρακινό πετρέλαιο για να αποκρυφθεί η πραγματική του προέλευση.

Πιο πρόσφατα, φορτία με πετρέλαιο από το Ιράν μεταφέρθηκαν στον τερματικό σταθμό Khor al-Zubair κοντά στη Βασόρα στο Ιράκ για να αναμειχθούν και να μεταμφιεστούν πριν διανεμηθούν σε πελάτες στο εξωτερικό, σύμφωνα με έγγραφα.

Λέγεται ότι πολλά από τα φορτία κατέληξαν σε χώρες της Ασίας, όπως η Κίνα και η Ινδία. Ωστόσο, η Βρετανία εισάγει επίσης πετρέλαιο από το Ιράκ, επομένως θα μπορούσε άθελά της να έχει παραλάβει παράνομο ιρανικό φορτίο.

Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ισχυρίζεται ότι ο Σαΐντ ελέγχει μια ναυτιλιακή εταιρεία με έδρα τα ΗΑΕ που ονομάζεται VS Tankers, «παρά το γεγονός ότι αποφεύγει μια επίσημη σχέση με την εταιρεία».

Τα έγγραφα κυρώσεων αναφέρουν: «Η VS Tankers διεκδικεί επί του παρόντος αρκετά πετρελαιοφόρα ως μέρος του στόλου της, ένα εκ των οποίων κατέγραψε τέσσερις μεταφορές από πλοίο σε πλοίο με το υπό αμερικανικές κυρώσεις, υπό σημαία Μπαρμπάντος, Casinova τον Απρίλιο του 2024».

Το άλλο πλοίο που φέρεται να εμπλέκεται σε αυτές τις παράνομες μεταφορές ήταν το Dijilah, ένα δεξαμενόπλοιο νηολογημένο στα Νησιά Μάρσαλ, στον Ειρηνικό.

Τα έγγραφα ισχυρίζονται ότι ο Σαΐντ διευθύνει μια άλλη εταιρεία με έδρα τα ΗΑΕ, την Rhine Shipping (πιθανώς πήρε το όνομά της από το κατάστημα τροφίμων του στο Λέστερ), η οποία «προηγουμένως είχε αποκαλυφθεί ως ο διαχειριστής του πετρελαιοφόρου Molecule, το οποίο έχει κυρωθεί από τις ΗΠΑ και φόρτωσε πετρέλαιο στον Περσικό Κόλπο από ένα ιρανικό δεξαμενόπλοιο που είχε απενεργοποιήσει τον αναμεταδότη τοποθεσίας του για να αποκρύψει τη συναλλαγή».

Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ προσθέτει: «Το 2023, ο Σαΐντ επέκτεινε τις επιχειρηματικές του συμμετοχές ώστε να συμπεριλάβει την VS Oil Terminal, η οποία, αν και είναι εγγεγραμμένη στα ΗΑΕ, έχει φυσική παρουσία στο Khor al-Zubair του Ιράκ.

«Η VS Oil διαχειρίζεται έξι δεξαμενές αποθήκευσης όπου αποτίθεται πετρέλαιο από το Ιράν για να αναμειχθεί με πετρέλαιο από το Ιράκ… Το αναμεμειγμένο πετρέλαιο τελικά επικυρώνεται από συνεργούς ιρακινούς κυβερνητικούς αξιωματούχους».

«Οι υπάλληλοι της VS Oil εισάγουν λαθραία σκληρό νόμισμα στο [γειτονικό] Ιράν μέσω αυτοκινήτων και φορτηγών — μερικά από τα οποία μεταφέρουν εκατομμύρια δολάρια το καθένα — ως πληρωμή για πετρέλαιο».

Λογιστές στο Στράτφορντ

Ανακοινώνοντας κυρώσεις κατά του Σαΐντ και των εταιρειών του αυτόν τον μήνα, το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ δήλωσε ότι ενεργεί «για να σταματήσει τη ροή εσόδων που χρησιμοποιεί το ιρανικό καθεστώς για να υποστηρίξει την τρομοκρατία στο εξωτερικό και να καταπιέσει τον ίδιο του τον λαό».

Η βρετανική αστυνομία και η MI5 έχουν αποτρέψει περισσότερα από 20 σχέδια απαγωγής ή δολοφονίας αντιπάλων του καθεστώτος της Τεχεράνης στο Ηνωμένο Βασίλειο από τις αρχές του 2022. Σε αυτά περιλαμβάνονται αρκετές απόπειρες βλάβης δημοσιογράφων στο Iran International , έναν ανεξάρτητο ραδιοτηλεοπτικό φορέα στη γλώσσα Φαρσί με γραφεία στο Λονδίνο.

Οι Sunday Times έκαναν επανειλημμένες προσπάθειες να ζητήσουν σχόλια από τον Σαΐντ.

Όταν τους επιβλήθηκαν κυρώσεις από το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ στις 3 Ιουλίου, οι δύο βρετανικές εταιρείες του, η Robinbest Ltd και η The Willett Hotel Ltd, ανέφεραν ως έδρα τους τη διεύθυνση μιας λογιστικής εταιρείας στο Στράτφορντ, στο ανατολικό Λονδίνο.

Ένας υπάλληλος της εταιρείας δήλωσε ότι γνώριζε τις κυρώσεις και είχε πει στον Σαΐντ ότι «αποσύρει τις υπηρεσίες της». Ωστόσο, η εταιρεία αρνήθηκε να παράσχει οποιαδήποτε στοιχεία επικοινωνίας του επιχειρηματία.

Μια ξεχωριστή «διεύθυνση αλληλογραφίας» που ο Σαΐντ είχε παράσχει στο Companies House αποδείχθηκε ότι ήταν ένα ξενοδοχείο κοντά στο Hyde Park. Το προσωπικό ισχυρίστηκε ότι δεν γνώριζαν τίποτα γι’ αυτόν.

Μέχρι τις 9 Ιουλίου, η καταχωρημένη διεύθυνση των δύο εταιρειών του Σαΐντ είχε αλλάξει σε Queensberry Place 7-11 στο νότιο Κένσινγκτον, όπου βρίσκεται το ξενοδοχείο Gainsborough. Το προσωπικό δήλωσε ότι δεν γνώριζε τον Σαΐντ και ισχυρίστηκε ότι δεν γνώριζε σε ποιον ανήκει το ακίνητο.

Τα έγγραφα στο Companies House αποκαλύπτουν ότι ανήκει στην Robinbest Ltd, η οποία, με τη σειρά της, ανήκει στην The Willett Hotel Ltd. Η Said αναφέρεται ως το «πρόσωπο με σημαντικό έλεγχο» της τελευταίας οντότητας.

Και οι δύο εταιρείες αποτιμούν τα πάγια περιουσιακά τους στοιχεία στα 27 εκατομμύρια λίρες, την κατά προσέγγιση τιμή του Gainsborough όταν τέθηκε προς πώληση το 2018.

Το Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο είναι υπεύθυνο για την επιβολή κυρώσεων σε άτομα στο Ηνωμένο Βασίλειο, και η Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης του Εγκλήματος, η οποία επιβάλλει κυρώσεις, αρνήθηκαν να σχολιάσουν όταν ρωτήθηκαν για τον Σαΐντ.

Μια πηγή από το Γουάιτχολ δήλωσε: «Δεν σχολιάζουμε πιθανές μελλοντικές κυρώσεις, καθώς κάτι τέτοιο ενδέχεται να υπονομεύσει τον αντίκτυπό τους».