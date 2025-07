Ρέιντζερς: Ισόπαλη σε φιλικό, πριν τη ρεβάνς με Παναθηναϊκό, αν και έχανε με 2-0

Μπορεί μεσοβδόμαδα η Ρέιντζερς να αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ για τη ρεβάνς του 2-0 της Σκωτίας, όμως ο Ράσελ Μάρτιν ήθελε η ομάδα του να έχει ρυθμό και έτσι διεξήχθη φιλικό με αντίπαλο τη Μίντλεσμπρο όπου οι δύο αντίπαλοι έμειναν ισόπαλοι 2-2.

Ο Σκωτσέζος τεχνικός χρησιμοποίησε αρκετούς αναπληρωματικούς στο πρώτο μέρος δίνοντας χρόνο συμμετοχής και στον Ντέσερς. Οι Άγγλοι ήταν εκείνοι που άνοιξαν το σκορ με τον Νέτο Μπόργκες στο 9′ για το 1-0, ενώ στο 25′ είχαν δοκάρι, έτσι έκλεισε το πρώτο μέρος.

⚽ @DaniloPereira9 with the header from a Max Aarons delivery. pic.twitter.com/yS8QhuhBw0

Στο δεύτερο ημίχρονο, η Μίντλεσμπρο έφτασε στο 2-0 με τον Φράι στο 57′, αλλά η Ρέιντζερς έβγαλε αντίδραση με την είσοδο των βασικών. Συγκεκριμένα, έξι λεπτά μετά ο Ντανίλο μείωσε σε 2-1, για να έρθει ο Κέρτις στο 78ο λεπτό της συνάντησης να διαμορφώσει το τελικό 2-2.

⚽ Findlay Curtis with our second goal of the afternoon. pic.twitter.com/bY6DzmxOVy

