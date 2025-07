Η ιστορία πίσω από την αναγνώριση της Παλαιστίνης – Πόσες χώρες έχουν κάνει ήδη αυτό το βήμα;

Σε δήλωσή του στο X την Πέμπτη, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι η Γαλλία θα αναγνωρίσει επίσημα το κράτος της Παλαιστίνης, κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.

«Σύμφωνα με την ιστορική δέσμευσή της για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη στη Μέση Ανατολή, αποφάσισα ότι η Γαλλία θα αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης», δήλωσε ο Μακρόν.

Η απόφαση της Γαλλίας να αναγνωρίσει την Παλαιστίνη έρχεται εν μέσω της ευρωπαϊκής οργής για τον συνεχιζόμενο πόλεμο στη Γάζα και για τις ενέργειες του Ισραήλ.

Η κίνηση αυτή έρχεται επίσης μετά την έκδοση κοινής δήλωσης από τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Αυστραλία, τον Καναδά και άλλους βασικούς συμμάχους του Ισραήλ, στην οποία καταδικάζουν τους περιορισμούς στην παροχή βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας.

