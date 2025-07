Baby Grok: Ο Έλον Μασκ έρχεται για τα παιδιά μας μετά τα φιλοναζιστικά σκάνδαλα – «Αντιπερισπασμός»

Το Baby Grok, η παιδική εκδοχή του chatbot τεχνητής νοημοσύνης του Έλον Μασκ έρχεται.

Ο δισεκατομμυριούχος Μασκ που έχει γίνει από φίλος, ορκισμένος εχθρός του Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι προχωράει στην νέα εκδοχή του chatbot τεχνητής νοημοσύνης παρά τις πρόσφατες αντιπαραθέσεις για το Grok, το οποίο έχει βρεθεί στο επίκεντρο αρνητικής κριτικής για αμφιλεγόμενες απαντήσεις.

Η ανακοίνωση έγινε από τον ίδιο τον Μασκ μέσω της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης X το Σαββατοκύριακο, όπου δήλωσε ότι η μητρική εταιρεία xAI θα αναπτύξει μια «εφαρμογή αφιερωμένη σε παιδικό περιεχόμενο».

Αν και δεν έχουν δοθεί περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τη νέα εφαρμογή, ο Μασκ υποστηρίζει ότι όταν το Baby Grok κάνει πρεμιέρα θα ενταχθεί σε μια μικρή ομάδα εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης που αναπτύσσουν πλατφόρμες για παιδιά.

Σε αυτές περιλαμβάνονται το Socratic AI της Google (πλέον δεν είναι διαθέσιμο) και το ChatGPT for Kids της OpenAI.

O Mασκ δεν έχει κρύψει ποτέ την πρόθεση του να προσεγγίσει την παιδική ηλικία. Οι εμφανίσεις του με τον γιο του X Æ A-12 (έχει παρατσούκλι Little X) έγιναν viral και προκάλεσαν αντιδράσεις από τη μητέρα του παιδιού και πρώην του μεγιστάνα Grimes για την έκθεση του τετράχρονου στα media.

Ο διευθύνων σύμβουλος της SpaceX και της Tesla, όταν εμφανίστηκε ως συν-επικεφαλής του νεοσύστατου Τμήματος Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας (DOGE) έφερε τον X στη σκηνή, όπου το νήπιο τράβηξε με ενθουσιασμό την προσοχή του κοινού. Καθώς ο Μασκ περιέγραφε τα σχέδιά του για τη μείωση των ομοσπονδιακών δαπανών και τον εξορθολογισμό των κυβερνητικών λειτουργιών, ο Χ πήδηξε, κούνησε τα χέρια του και μιμήθηκε τις θριαμβευτικές χειρονομίες του πατέρα του.

«Ο μικρός X μόλις με ακολούθησε στη σκηνή», είπε ο 53χρονος Μασκ, στο κοινό, γελώντας. «Είναι ένας πολύ ενθουσιώδης υποστηρικτής, όπως μπορείτε να δείτε».

Η ανακοίνωση αυτή έρχεται λίγες εβδομάδες μετά την κυκλοφορία του Grok 4, του τελευταίου μοντέλου της πλατφόρμας. Κατά τη διάρκεια μιας ζωντανής παρουσίασης, ο Μασκ είχε δηλώσει ότι το πρόγραμμα είναι ικανό να εκτελεί εργασίες «επίπεδου μεταδιδακτορικού τίτλου» σε «κάθε θέμα, χωρίς εξαιρέσεις».

Ωστόσο, νέες γραμμές κώδικα που προστέθηκαν στο Grok την ίδια περίοδο, οι οποίες έδωσαν δυνατότητα στο chatbot να χρησιμοποιεί εργαλεία αναζήτησης σε πραγματικό χρόνο για να «επιβεβαιώνει γεγονότα και να αναζητά πρωτογενείς πηγές», οδήγησαν σε μια σειρά αντισημιτικών και αμφιλεγόμενων απαντήσεων.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τον περιορισμό της εφαρμογής στην Τουρκία σύμφωνα με το Politico.

Τουρκικό δικαστήριο μπλόκαρε την πρόσβαση στο chatbot Grok μετά από προσβλητικές απαντήσεις για τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τον ιδρυτή της δημοκρατίας Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, και τις θρησκευτικές αξίες ενώ το chatbot της X, βρέθηκε στο μάτι του κυκλώνα και στην Πολωνία για προσβλητικά σχόλια που απευθύνονται στον πρωθυπουργό Ντόναλντ Τουσκ.

Επιπλέον το Grok έγινε πρωτοσέλιδο για τις ναζιστικές δηλώσεις που παρήγαγε τις τελευταίες ημέρες.

Το Grok δέχθηκε πυρά για την παραγωγή αντισημιτικών αναρτήσεων και επαίνων για τον Αδόλφο Χίτλερ ενώ τον Μάιο αντιμετώπισε επικρίσεις για τις απαντήσεις του σχετικά με τους ισχυρισμούς περί «γενοκτονίας των λευκών» στη Νότια Αφρική.

Μετά τις αντιδράσεις η xAI ανακοίνωσε ότι «εργάζεται ενεργά για την αφαίρεση των ακατάλληλων αναρτήσεων και έχει λάβει μέτρα για την απαγόρευση της ρητορικής μίσους πριν από τις αναρτήσεις του Grok στο X».

We are aware of recent posts made by Grok and are actively working to remove the inappropriate posts. Since being made aware of the content, xAI has taken action to ban hate speech before Grok posts on X. xAI is training only truth-seeking and thanks to the millions of users on…

— Grok (@grok) July 8, 2025