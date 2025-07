Θύμα του Έπσταϊν είχε προειδοποιήσει το FBI για τον Τραμπ το 1996 μετά από «ανησυχητική συνάντηση»

Ήταν το καλοκαίρι του 1996 όταν η Μαρία Φάρμερ πήγε στις αρχές για να καταγγείλει τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Την εποχή εκείνη, όπως είπε, είχε υποστεί σεξουαλική κακοποίηση από τον Έπσταϊν και τη μακροχρόνια σύντροφό του, Γκισλέιν Μάξγουελ, σύμφωνα με το New York Times.

Η Φάρμερ, που τότε ήταν 25, είχε επίσης μάθει για μια ανησυχητική συνάντηση που είχε η μικρότερη αδελφή της, τότε έφηβη, στο ράντσο του Έπσταϊν στο Νέο Μεξικό.

Περιέγραψε επίσης ότι είχε δεχτεί απειλές από τον Έπσταϊν.

Η Φάρμερ είπε ότι όταν συζήτησε τις ανησυχίες της με την Αστυνομία της Νέας Υόρκης και στη συνέχεια με το FBI, τους προέτρεψε επίσης να εξετάσουν ευρύτερα τα άτομα που κινούνταν στον κύκλο του Έπσταϊν, συμπεριλαμβανομένου του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τότε απέχει ακόμα δύο δεκαετίες από την εκλογή του ως προέδρου των ΗΠΑ.

Επανέλαβε αυτό το μήνυμα, όπως είπε, όταν το FBI την ανέκρινε ξανά για τον Έπσταϊν το 2006.

Η κατάθεσή της είναι από τις πιο σαφείς ενδείξεις μέχρι στιγμής για το πώς ο Τραμπ μπορεί να αναφέρθηκε στα μη δημοσιευμένα αρχεία της έρευνας για την υπόθεση Έπσταϊν, ένα θέμα που έχει προκαλέσει νέα πολιτική αναταραχή τις τελευταίες εβδομάδες.

BREAKING: Jeffrey Epstein accuser Maria Farmer says she reported Donald Trump to the FBI in 1996 and 2006 for a disturbing encounter. pic.twitter.com/F28DTmVFSb

— PoliticsVideoChannel (@politvidchannel) July 21, 2025