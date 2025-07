Αεροσκάφος Chengdu F-7 BGI της Πολεμικής Αεροπορίας του Μπαγκλαντές συνετρίβη σε σχολική μονάδα στην περιοχή Ουτάρα βόρεια της Ντάκα, πρωτεύουσα της χώρας, σκοτώνοντας τουλάχιστον έναν άνθρωπο και τραυματίζοντας άλλα, σύμφωνα με τον στρατό και έναν αξιωματούχο της πυροσβεστικής.

Η σχολική μονάδα στην οποία έπεσε το αεροπλάνο ανήκει στο Milestone School and College, όπου βρίσκονταν παιδιά.

Όπως μπορείτε να δείτε στο παρακάτω βίντεο, ξέσπασε φωτιά, ενώ ο καπνός φαινόταν από μακριά.

Σύμφωνα με αξιωματούχο της Πυροσβεστικής που επικαλείται το indiatvnews.com, υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερις τραυματίες.

A Bangladesh Air Force Chengdu F-7 BGI crashes onto a school campus in Dhaka’s northern Uttara area, killing at least 1 person and injuring others, according to the military and a fire official.

The aircraft crashed on a campus of the Milestone School and College in Dhaka’s… pic.twitter.com/SWwCpxcW4Y

