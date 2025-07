Τουλάχιστον 37 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί εξακολουθούν να αγνοούνται μετά την ανατροπή τουριστικού σκάφους στο Βιετνάμ κατά τη διάρκεια κακοκαιρίας.

Το σοβαρό περιστατικό έλαβε χώρα στον κόλπο Χα Λονγκ, δημοφιλή τουριστικό προορισμό στο βόρειο τμήμα της χώρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του BBC, οι περισσότεροι επιβάτες ήταν οικογένειες Βιετναμέζων που επισκέπτονταν την πρωτεύουσα Ανόι.

Η έντονη βροχόπτωση εμποδίζει την αναζήτηση επιζώντων, λένε οι διασώστες.

Mέχρι στιγμής έντεκα άνθρωποι έχουν ανασυρθεί ζωντανοί από το νερό.

Το πλοίο, με την ονομασία Wonder Seas, μετέφερε 53 άτομα όταν ανατράπηκε μετά από ξαφνική καταιγίδα, ανέφερε ανακοίνωση της συνοριοφυλακής και του ναυτικού του Βιετνάμ.

Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων AFP ότι ο ουρανός σκοτείνιασε γύρω στις 14:00 τοπική ώρα του Σαββάτου (10:00 ώρα Ελλάδας).

Έπεφτε «χαλάζι τόσο μεγάλο όσο τα δάχτυλα των ποδιών με καταρρακτώδη βροχή, καταιγίδα και αστραπές», είπε.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

A tourist boat with 53 people capsized in #Vietnam‘s Halong Bay on Saturday amid Storm Wipha, killing three, state media reported.

The accident occurred around 2 p.m. local time during strong winds and heavy rain. Rescuers found 12 survivors and recovered three bodies. pic.twitter.com/9PMQAEZ2pA

— The Bharat Current (@thbharatcurrent) July 19, 2025