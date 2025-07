Παναθηναϊκός: Με Λαφόν η αποστολή για το ματς με τη Ρέιντζερς

Με τον νεοαποκτηθέντα Αλμπάν Λαφόν στην αποστολή θα ταξιδέψει ο Παναθηναϊκός στη Γλασκώβη για το πρώτο ματς με αντίπαλο τη Ρέιντζερς για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League.

O Γάλλος τερματοφύλακας πήρε τη θέση του Λοντίγκιν στην ευρωπαϊκή λίστα και βρίσκεται στη διάθεση του Ρουί Βιτόρια, ενώ ο Μλαντένοβιτς εκτίει την ποινή της μίας αγωνιστικής λόγω της κόκκινης που είχε δεχτεί στο τελευταίο ευρωπαϊκό παιχνίδι της περασμένης σεζόν.

Οι Πράσινοι ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους στην Αθήνα με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης». Το πρόγραμμα προπόνησης ξεκίνησε με προθέρμανση, συνεχίστηκε με rondo και τακτική, ενώ ολοκληρώθηκε παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο και εξάσκηση στις στατικές φάσεις.

Στην αποστολή του Παναθηναϊκού βρίσκονται οι: Λαφόν, Ντραγκόφσκι, Βαγιαννίδης,Τουμπά, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Γεντβάι , Κώτσιρας , Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Σιώπης, Τετέ, Μπακασέτας, Τσέριν, Μαντσίνι, Μαξίμοβιτς, Πελίστρι, Μπρέγκου, Τζούριτσιτς, Ιωαννίδης, Σφιντέρσκι, Γερεμέγεφ.

